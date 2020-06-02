Телевидение 2.0

2 июня 2020 г., 19:15

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Современные технологии распространения и монетизации медиаконтента привлекают все больше компаний. Благодаря стремительному развитию и экспансии стриминговых сервисов наподобие Netflix индустрия видеохостингов заинтересовала тяжеловесов вроде Amazon, Apple и Disney, а объемы связанных инвестиций измеряются десятками миллиардов долларов. Экспертизой в области сервисов OTT и перспективами развития индустрии поделилась GlobalLogic.

Над расширением возможностей ОТТ-сервисов сегодня работают тысячи ИТ-инженеров по всему миру. К примеру, около 1000 украинских специалистов GlobalLogic ведут разработки для полусотни проектов в сфере медиа. Среди них стриминговый сервис и производитель медиаплееров Roku, американская компания Harmonic, которая предоставляет инфраструктурные решения для телевидения и Интернета, и многие другие.

«Мы видим, как с каждым годом растет спрос на качественный видеоконтент. Это определяет вектор развития рынка устройств, а также влияет на ОТТ-сервисы – компании, обеспечивающие трансляцию видео на эти устройства. Последние предлагают все новые технические решения, которые помогут пользователям наслаждаться кино и сериалами дома и в дороге. Мы ожидаем, что популярность ОТТ-сервисов в Украине продолжит расти, а их возможности расширяться», – комментирует Андрей Яворский, вице-президент по стратегии и технологиям GlobalLogic.

Основным преимуществом сервисов ОТТ (over the top, «в обход кабельных сетей») является независимость от местоположения, конкретного провайдера или типа устройства, достигаемая за счет трансляции видеоконтент через Интернет.

Ключевую роль в этом закономерно играет развитие собственно Интернета. Так если в 2000 г. количество подключенных к Сети в мире оценивалось в 200 млн. или 5% населения, то в 2005 г. оно составило 1 млрд. человек или 15%, в 2015 г. – 3 млрд. или 50%, а на сегодня достигает 4,5 млрд. или 60% людей. Аналогичное проникновение или около 26 млн. пользователей насчитывается в Украине.

Собственно сервисы видео по запросу начали развиваться примерно 15 лет назад. YouTube был создан в 2005 г. (и вскоре выкуплен Google), Netflix начал развивать свой потоковый сервис в 2007 г. В настоящее время мировые затраты на ОТТ растут в среднем на 40% в год. За последние пять лет этот рынок увеличился вчетверо, а еще через пять может достичь 87 млрд. долл. В 2019 г. количество пользователей таких сервисов составило 600 млн. Аудитория одного Netflix превышает 187 млн пользователей по всему миру, в том числе около 260 тыс. украинцев. Только за время карантина она привлекла 15 млн. новых подписчиков.

В нашей стране также наблюдается рост спроса на видеоконтент. По оценкам социологической группы «Рейтинг», на карантине 38% украинцев стали чаще смотреть сериалы и фильмы. По данным онлайн-платформы Megogo, ее пользователи теперь смотрят контент в среднем на 22% дольше. Отметим, что на сегодня аудитория Megogo составляет около 58 млн. человек, OLL.TV – почти 2 млн. Довольно динамично развиваются также видео-сервисы крупнейших операторов мобильной связи.

Традиционно экосистему индустрии мультимедиа образуют киностудии, собственники и дистрибьюторы контента, телеканалы. Однако помимо кинотеатров и традиционных ТВ теперь видео можно смотреть на смартфонах, планшетах и компьютерах, игровых и стриминговых приставках, «умных» телевизорах. Это вызывает тектонические сдвиги на рынке.

Интересно, что по информации Performance Research, 70% американцев после карантина планируют смотреть кино дома, а не в кинотеатрах. Есть основания полагать, что этот показатель вырастет и среди украинских зрителей. Поскольку в основном наша страна повторяет глобальные тренды, с некоторой разницей во времени. Поэтому взгляд на мировых лидеров индустрии позволяет заглянуть в будущее, чтобы понять, что нас может ожидать в ближайшей перспективе.

Согласно данным аналитической компании comScore, которые представила Оксана Донадио, менеджер проектов GlobalLogic, к началу 2019 г. уже около 64 млн. американских домохозяйств были подключены к различным ОТТ-сервисам. За два года с марта 2017 г. данный показатель увеличился на 7%. При этом 36,7 млн. использовали различные телеприставки и медиплееры (+9%), 29,8 млн. – Smart TV (+23%) и 19,5 млн. – игровые приставки (+8%). Среди пользователей OLL.TV, к примеру, уже больше 60% используют «умные» телевизоры.

Ведущие платформы на сегодня предлагают разнообразие видов подписок (с рекламой и без), разрешения видео и устройств для просмотра. Имеется возможность использовать отложенный просмотр трансляций (некий аналог видеомагнитофона) или продолжить просмотр в другое время на другом устройстве. Можно даже смотреть в отсутствие подключения к Интернету (при условии предварительной загрузки видео). Причем следует отметить, что многие из этих функций, с точки зрения пользователя скрытые за простым удобным интерфейсом, от самих сервисов часто требуют немалых технических и инфраструктурных ресурсов.

На стороне ОТТ играю также и современные технологии. Пользователям становятся доступны экраны все большего размера (кто еще 10 лет назад мог себе представить телевизор диагональю 90 дюймов?), со все более высоким качеством изображения (в разрешении 4К и даже 8К, с раширенным динамическим диапазоном HDR). Растет пропускная способность каналов связи и совершенствуются технологии быстрой передачи без заметных глазу задержек растущих объемов цифрового видео. Наработки в этой области есть в частности и у GlobalLogic, по словам Дениса Ткачова, младшего вице-президента по инжинирингу.

Улучшается пользовательский опыт. Сервисы учатся подстраиваться под изменчивые вкусы избалованного зрителя, предлагая удобный поиск, персонализированное оформление интерфейса, рекомендации и группировку контента по разным параметрам, индивидуальные профили для каждого члена семьи, а также всевозможные «удобства» вроде пропуска титров, голосового управления или облачного DVR. Также постоянно расширяется предложение дополнительного контента – подборки локальных новостей, различных аудиоматериалов и пр.

Не стоят на месте и технологии монетизации. Современная техническая и аналитическая база позволяют демонстрировать каждому зрителю персонализированную и даже интерактивную рекламу, организовать внутри сервиса не только продажу собственно контента, но и других товаров, за счет интеграции с площадками электронной коммерции. Причем целевая реклама, подобранная с учетом индивидуальных предпочтений пользователя, может быть не только интегрирована в видео-программу, но и включать возможность мгновенного перехода к покупке представленного товара или услуги.

Ожидается, что в перспективе видеосервисы смогут получить также интеграцию с различными устройствами и системами «умного» дома – от звука и освещения, до микроклимата и безопасности.

Все это ведет к изменению моделей распространения контента и обострению конкуренции между кинотеатрами и ОТТ-сервисами, появлению новых уникальных предложений. Так, например, в апреле одна из крупнейших сетей кинотеатров AMC заявила об отказе от сотрудничества со студией Universal после того, как последняя выпустила мультфильм «Тролли: Мировой тур» эксклюзивно онлайн (и заработала на этом свыше 100 млн. долл.). Каннский фестиваль запрещает участвовать работам, которые не были в прокате в кинотеатрах, а стриминговый сервис Deluxe наоборот имеет право организовывать онлайн допремьерные показы для ограниченной аудитории.

К чему в итоге приведет противостояние «старого» и «нового» пока сложно предсказать. Однако представители GlobalLogic полагают, что сегодня мы являемся свидетелями начала эпохи стриминга, который заметно потеснит и телевидение и кино. Можно сказать, что стриминговые сервисы – это ТВ 2.0 или точнее Медиа 2.0 в мире интернета и мобильных устройств.

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