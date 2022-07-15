ІТ-аутсорсинг склав майже половину всього експорту послуг

15 июля 2022 г., 16:05

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Попри вторгнення рф в Україну, ІТ-аутсорсинг продовжує зростати. За останні п'ять місяців його частка склала майже половину всього експорту послуг – 46%. Якщо динаміка буде триматись на такому ж рівні, обсяг експорту ІТ-послуг може сягнути 7 млрд дол. надходжень до економіки у 2022 році. Для порівняння, ця сума, наприклад, перекриває збитки всіх цивільних аеропортів України. Про це повідомив Андрій Яворський, старший віцепрезидент зі стратегії та технологій GlobalLogic.

Вторгнення рф вдарило по експорту товарів та ключових галузях української економіки, як то металургія чи агропромисловість. При цьому, експорт послуг залишився на рівні минулого року, оскільки IT-індустрія (мається на увазі IT-аутсорсинг) компенсувала падіння інших експортних послуг.

Так, у першому кварталі 2022 року експорт українських товарів впав на 20%. Падіння зафіксовано в таких категоріях, як чорні метали – 38%, продовольчі товари – 6%.

В той час, як ІТ-послуги залишаються єдиною індустрією експорту послуг, що зросла упродовж п’яти місяців на 27%, свідчать дані «Опендатабот». Минулого року лідером експорту були транспортні послуги, а IT-послуги посіли друге місце.

«Експорт послуг залишається на рівні минулого року – 6,8 млрд дол., оскільки IT-індустрія тримає ці показники на довоєнному рівні, – зазначає Андрій Яворський. – Ми робимо для цього все можливе, утримуючи міжнародних партнерів та залучаючи нових зовнішніх замовників. Тільки GlobalLogic з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну по 5 травня сплатила 97,7 млн грн податків».

Між тим, для України розвиток IT-аутсорсингу означає не лише створення нових технологій та забезпечення валютних надходжень. Так, він залишається привабливою сферою, що пропонує робочі місця й довгострокові інвестиції в спеціалістів. При цьому загальносвітова тенденція показує, що галузь росте і буде продовжувати нарощувати об'єми. Доказом цього є договір покупки японською компанією Hitachi міжнародної ІТ-компанії GlobalLogic, перша річниця якого була 14 липня. За цей час GlobalLogic зросла з 21 тис. до 26 тис. інженерів у всьому світі, а штат GlobalLogic Ukraine збільшився на 1 тис. інженерів – наразі компанія в Україні співпрацює з понад 7500 фахівцями.

«Через війну багато українців змушені шукати нову роботу. Вони хочуть стати частиною стабільної та перспективної галузі. Ми прагнемо допомогти у цьому, тому вперше від 24 лютого поновлюємо співпрацю зі спеціалістами початкового рівня – trainee. Всі охочі матимуть шанс розпочати свій кар’єрний шлях в IT-професії», – зазначила Анна Щербакова, віцепрезидентка операцій GlobalLogic.

Зараз в Україні майже 13 тис. відкритих позицій в IT, а у GlobalLogic – понад 340. Компанія продовжує залучати до співпраці інженерів і пропонувати можливості для професійного навчання та розвитку. Наприклад, нещодавно в GlobalLogic стартував IT Switch – онлайн-курс із менторами та тренерами компанії, під час якого учасники можуть отримати базові технічні знання для подальшого розвитку в ІТ. Долучитись до курсу можна і зараз.

Для подальшої ефективної роботи IT-галузі необхідна інфраструктурна стабільність, чітка законодавча взаємодія з клієнтами та стабільність людського капіталу. Надання дозволу на тимчасовий виїзд IT-спеціалістів за кордон дозволить їм займатися IT-проєктами, що неможливі у країні, де ведуться бойові дії. Саме за таких умов IT-індустрія продовжить забезпечувати регулярне надходження валюти в економіку країни.

Компанія GlobalLogic планує масштабне розширення вже цього року – її присутність поповниться щонайменше трьома новими країнами.

Крім того, у червні GlobalLogic відкрила новий сучасний офіс у Гданську. Понад 120 інженерів працюватимуть над новітніми рішеннями у сфері розробки вбудованих систем, кібербезпеки та комунікацій. Гданськ став сьомою фізичною локацією компанії в Польщі.

Загалом у GlobalLogic відкрито 35 локацій у світі. Це Німеччина, Польща, Словаччина, Швеція, Хорватія, Аргентина, Канада, Індія, Ізраїль, США з головним офісом у Кремнієвій Долині та Україна.

«У 2022 році ми планували активно відкривати нові офіси не лише за кордоном, а й в Україні. Зокрема в Одесі, Дніпрі та в західних регіонах, – зазначає Анна Щербакова. – Ми обов’язково повернемось до цих планів з настанням миру в Україні».

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