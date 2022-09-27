Як українські інженери впливають на сучасний світ

27 сентября 2022 г., 15:15

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В Україні сотні тисяч спеціалістів створюють цифрові продукти та сервіси, але не завжди усвідомлюють реальні масштаби результату, який приносить їх праця. Компанія GlobalLogic на власному прикладі стверджує, що українські IT-спеціалісти мають значний вплив на глобальний ринок технологій у різних галузях, який можна оцінити в мільярди доларів.

Медичні програмні рішення

Глобальний ринок медичних пристроїв у 2021 році становив 532,62 млрд дол. Українські інженери долучені до проєктів, які займають близько 10% ринку й оцінюються в 50 млрд дол.

IT-фахівці створюють більше сотні медичних програмних рішень різного рівня. Серед них додатки для відстеження та аналізу здоров'я пацієнта, системи для передачі, обробки та зберігання медичних даних, програмне забезпечення пристроїв для надання першої допомоги та багато інших розробок.

Загалом у медицині існує три категорії пристроїв залежно від потенційного впливу на людину. Більшість розробок, з якими працюють українські інженери, третього типу – тобто такі, що мають безпосередній вплив на здоров'я людини. Розробка, тестування та застосування пристроїв третього типу регламентуються суворими стандартами, зокрема FDA («Управлінням із нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів у США»). До таких розробок належать, наприклад, розумні дефібрилятори й системи автоматичного введення ліків до організму людини, як то інсуліну.

Розробки для телеком-індустрії

У 2021 році глобальний ринок телекому сягнув 1657,7 млрд дол. Українські інженери долучені до проєктів ключових гравців, які займають понад 37,5% ринку. Цю частку можна оцінити у 621 млрд дол. Спеціалісти GlobalLogic створюють для телеком-індустрії технології потокової передачі відео та кабельного доступу, а також програмне забезпечення для Wi-Fi маршрутизаторів.

Програмне забезпечення для медіа

Також інженери GlobalLogic долучені до проєктів у сфері медіа, що покращують користувацький досвід взаємодії із цифровим контентом. Частка проєктів на глобальному ринку OTT-сервісів (стрімінгових платформ, які дають змогу споживати контент у потоковому режимі) становить орієнтовно 36,4% і оцінюється щонайменше в 36,9 млрд дол. При цьому ринок OTT-сервісів у 2021 році досяг 101,42 млрд дол.

Українські інженери допомагають створювати рішення для запису і зведення 70% всієї комерційної музики у світі. Відомі рокові, поп і джазові композиції з'явилися завдяки програмному комплексу Pro Tools, який, як і більшість інших рішень компанії Avid, допомагають створювати інженери GlobalLogic. Українські та світові групи використовують ProTools під час запису окремих треків і цілих альбомів. Серед них – Maroon 5, Coldplay, Linkin Park, «Океан Ельзи», «Друга ріка». За допомогою цього продукту були створені, наприклад саундтреки до фільмів «Світ Юрського періоду», «Дедпул 2» та серіалу «Гра престолів».

Ринок автомобільних технологій

Також українські інженери створюють рішення для інших галузей, серед яких – автомобільні технології. Так, станом на 2021 рік об'єм ринку автомобільних інформаційно-розважальних систем оцінювався в 7,3 млрд дол.

Технології машинного навчання та комп'ютерного зору, над якими працюють українські інженери, дозволяють автомобілю «бачити» картину місцевості, визначати своє положення в просторі та будувати карти, які можуть використовуватися для безпілотного водіння. Крім того, поки водій керує автівкою, автономна система відстежує його стан під час руху та відповідно реагує, якщо водій, приміром, починає засинати.

Компанія GlobalLogic входить до складу групи Hitachi, а її клієнти мають від 7 до 40% частки ринку технологій у вищезгаданих галузях медицини, медіа, телеком та автомобільних технологій.

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