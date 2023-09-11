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Євген Куліков

Більшість айтівців приділяють навчанню щонайменше три години на тиждень

11 сентября 2023 г., 18:22
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Скільки часу приділяють навчанню IT-інженери, які джерела навчання використовують та як повномасштабна війна вплинула на навчальний процес, дослідила GlobalLogic, одна з найбільших IT-компаній України. В опитуванні взяли участь майже 700 спеціалістів компанії з різним рівнем досвіду. А саме: 245 фахівців рівня Senior, 208 – Middle, 121 – Junior, 18 – Trainee та 49 керівників проєктів.

Абсолютна більшість інженерів навчаються регулярно. Так, половина опитаних ІТ-спеціалістів витрачають на підвищення кваліфікації щонайменше три години на тиждень.

Більшість айтівців приділяють навчанню щонайменше три години на тиждень

Найбільшою мотивацією є бажання саморозвитку – його відмітили 85% респондентів. Інші мотиви для навчання – підвищення рівня доходу, карʼєрний ріст, бажання залишатися затребуваним спеціалістом та навчання для потреб поточного проєкту.

Більшість айтівців приділяють навчанню щонайменше три години на тиждень

Найчастіше айтівці звертаються до спеціалізованих статей, блогів та професійної літератури. Також більша частина ІТ-фахівців обирають навчальні курси на порталах (Coursera, Udemy, Prometheus тощо) та відеоуроки на YouTube. Рідше українські інженери звертаються до ІТ-шкіл.

Більшість айтівців приділяють навчанню щонайменше три години на тиждень

Інженери GlobalLogic продовжують навчатись навіть в умовах повномасштабної війни. Опитування свідчить, що у воєнний час 28% респондентів стали навчатися навіть більше. Постійне навчання – невіддільна складова успішного та затребуваного інженера.

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