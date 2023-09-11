Більшість айтівців приділяють навчанню щонайменше три години на тиждень

11 сентября 2023 г., 18:22

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Скільки часу приділяють навчанню IT-інженери, які джерела навчання використовують та як повномасштабна війна вплинула на навчальний процес, дослідила GlobalLogic, одна з найбільших IT-компаній України. В опитуванні взяли участь майже 700 спеціалістів компанії з різним рівнем досвіду. А саме: 245 фахівців рівня Senior, 208 – Middle, 121 – Junior, 18 – Trainee та 49 керівників проєктів.

Абсолютна більшість інженерів навчаються регулярно. Так, половина опитаних ІТ-спеціалістів витрачають на підвищення кваліфікації щонайменше три години на тиждень.

Найбільшою мотивацією є бажання саморозвитку – його відмітили 85% респондентів. Інші мотиви для навчання – підвищення рівня доходу, карʼєрний ріст, бажання залишатися затребуваним спеціалістом та навчання для потреб поточного проєкту.

Найчастіше айтівці звертаються до спеціалізованих статей, блогів та професійної літератури. Також більша частина ІТ-фахівців обирають навчальні курси на порталах (Coursera, Udemy, Prometheus тощо) та відеоуроки на YouTube. Рідше українські інженери звертаються до ІТ-шкіл.

Інженери GlobalLogic продовжують навчатись навіть в умовах повномасштабної війни. Опитування свідчить, що у воєнний час 28% респондентів стали навчатися навіть більше. Постійне навчання – невіддільна складова успішного та затребуваного інженера.

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