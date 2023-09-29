Data Science та AI – найбільш перспективні IT-спеціальності

29 сентября 2023 г., 17:25

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До нового навчального року, одна з найбільших IT-компаній України GlobalLogic опитала своїх фахівців про те, як та чому вони навчаються. Інженери розповіли про найбільш перспективні на їх думку IT-спеціальності та чи допомагає профільна освіта у робочих задачах.

У опитуванні взяли участь майже 700 спеціалістів компанії з різним рівнем досвіду. А саме: 245 фахівців рівня Senior, 208 – Middle, 121 – Junior, 18 – Trainee та 49 керівників проєктів.

Більшість фахівців GlobalLogic вважають Data Science, Artificial Intelligence та Machine Learning найбільш перспективними напрямами для вивчення. Так вважають 67% респондентів. До першої десятки також увійшли DevOps, Data Analysis, Embedded, Full Stack, Mobile, Backend, Frontend, Project Management та Business Analysis.

Знання іноземних мов значно розширює перелік джерел для отримання знань. Це підтверджують і результати опитування: 85% респондентів навчаються переважно англійською мовою.

Лише 20% опитаних спеціалістів вважають, що для старту кар'єри в ІТ достатньо отримати профільну вищу освіту. Решта впевнена, що для роботи потрібне додаткове навчання та практика. Так, більшість опитаних регулярно відвідує професійні курси та/або навчається самостійно.

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