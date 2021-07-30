Symphony Technology завершила покупку корпоративного направления McAfee

30 июля 2021 г., 11:05

Венчурная компания Symphony Technology Group (STG) объявила, что возглавляемый ею консорциум закрыл сделку приобретения подразделения McAfee, специализирующегося на киберзащите корпоративного бизнеса. Теперь McAfee Enterprise, лидер в сфере кибербезопасности на протяжении уже более 30 лет, всецело сосредоточится на защите организаций и предприятий. Напомним, о сделке стоимостью 4 млрд. долл. было объявлено в начале весны. В будущем выделенную компанию ожидает ребрендинг.

«Корпоративное подразделение McAfee давно играет ключевую роль в обеспечении безопасности цифровых ресурсов крупнейших компаний по всему миру. Сегодня ее клиентами являются более 85% предприятий из списка Fortune 100», – говорит Уильям Чизем (William Chisholm), управляющий партнер STG.

Акцент на корпоративной кибербезопасности особенно важен сегодня, когда компании сталкиваются со все более сложными атаками и техниками злоумышленников, вычислить которые с помощью традиционных инструментов становится все труднее.

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