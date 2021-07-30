 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 28 (1275)

18.07 - 25.07

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Symphony Technology завершила покупку корпоративного направления McAfee

30 июля 2021 г., 11:05

Венчурная компания Symphony Technology Group (STG) объявила, что возглавляемый ею консорциум закрыл сделку приобретения подразделения McAfee, специализирующегося на киберзащите корпоративного бизнеса. Теперь McAfee Enterprise, лидер в сфере кибербезопасности на протяжении уже более 30 лет, всецело сосредоточится на защите организаций и предприятий. Напомним, о сделке стоимостью 4 млрд. долл. было объявлено в начале весны. В будущем выделенную компанию ожидает ребрендинг.

«Корпоративное подразделение McAfee давно играет ключевую роль в обеспечении безопасности цифровых ресурсов крупнейших компаний по всему миру. Сегодня ее клиентами являются более 85% предприятий из списка Fortune 100», – говорит Уильям Чизем (William Chisholm), управляющий партнер STG.

Акцент на корпоративной кибербезопасности особенно важен сегодня, когда компании сталкиваются со все более сложными атаками и техниками злоумышленников, вычислить которые с помощью традиционных инструментов становится все труднее.

Symphony Technology завершила покупку корпоративного направления McAfee

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  