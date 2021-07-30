Квартальные продажи LG выросли на 48,4%, а прибыль - на 65,5%

30 июля 2021 г., 11:52

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Консолидированные продажи компании по всему миру составили 15,26 млрд долл., что на 48,4% выше в годовом сравнении.



Операционная прибыль во в тором квартале 2021 года увеличилась на 65,5% по сравнению с прошлым годом до 992,08 млн долл. Финансовые результаты компании LG Mobile Communications, которая официально прекращает свою деятельность в конце июля, считаются прекращенной деятельностью и больше не включаются в квартальные отчеты о прибылях.



Компания LG Home Appliance & Air Solution показала выручку в размере 6,08 млрд долл., что значительно выше (на 32,1%), чем в прошлом году. Операционная прибыль увеличилась на 6,8% и составила 582,75 млн долл., в основном за счет увеличения продаж на рынках за пределами Южной Кореи и улучшения управления ресурсами, хотя ожидается, что затраты возрастут по мере того, как сырье станет дефицитным, а мир, пострадавший от пандемии, начнет возвращаться в нормальное состояние. Ожидается, что конкурентоспособность продукции и повышение операционной эффективности помогут LG сохранить темпы роста продаж и прибыли основных бытовых приборов на ключевых рынках.



Выручка компании LG Home Entertainment за квартал увеличилась до 3,6 млрд долл., что на 79,1% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Операционная прибыль по этому направлению выросла на 216,4% до 297,35 млн долл. В основном благодаря растущей популярности премиальных OLED TV и восстановлению мирового рынка телевизоров, на который негативно повлияло закрытие розничных магазинов в прошлом году. Пока цена на ТВ-панели растет, стратегия компании LG Home Entertainment будет фокусироваться на росте в сегменте премиум-телевизоров и на эффективное управлении запасами, как отмечается.



Компания LG Vehicle Component Solutions достигла объемов продаж в размере 1,68 млрд долл., что на 106,5% выше, чем год назад, благодаря восстановлению автомобильной промышленности и росту спроса на компоненты электромобилей. Компанией получен операционный убыток на сумму 92,01 млн долл., поскольку цены на автомобильные полупроводники за квартал значительно выросли.



Компания LG Business Solutions получила выручку в размере 1,5 млрд долл., что на 28,9% выше, чем в прошлом году, в основном из-за продолжающегося активного спроса на компьютеры и мониторы и постепенного восстановления сегментов профессиональных панелей и гостиничных телевизоров. Однако операционная прибыль снизилась до 55,01 млн долл. из-за повышения цен на основные компоненты, такие как LCD-панели и платы солнечных батарей. Планируется увеличить прибыль во втором полугодии за счет продолжении восстановления рынка B2B, стабилизации поставок основных компонентов и активного снижения затрат.

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