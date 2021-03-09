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McAfee продала корпоративное направление бизнеса за 4 млрд долл.

9 марта 2021 г., 9:15
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McAfee продала корпоративное направление бизнеса за 4 млрд долл.

Компания McAfee в понедельник официально объявила о продаже своего бизнеса, связанного с корпоративными решениями. Покупателем выступил консорциум во главе с Symphony Technology, который выкупил этот бизнес за 4 млрд долл. наличными.

Ожидается, что сделка, при условии получения обычных разрешений регулирующих органов и условий закрытия, будет завершена к концу этого года.

Стоит отметить, что в портфеле Symphony Technology уже есть компания RSA, которая была выкуплена у Dell Technologies в феврале прошлог года за 2 млрд долл.

В 2020 финансовом году McAfee заработала в целом 2,9 млрд долл. - корпоративное направление принесло ей 1,3 млрд долл. и рост здесь составил всего 1% по сравнению с 2019 г., тогда как потребительский сегмент позволил сгенерировать 1,6 млрд долл. с приростом в 20%.

«Эта сделка позволит McAfee сосредоточиться исключительно на нашем потребительском бизнесе и ускорит движение в рамках нашей стратегии - стать лидером в области личной безопасности потребителей», заявил президент и главный исполнительный директор McAfee Питер Лив (Peter Leav):

Goldman Sachs и Morgan Stanley выступали в качестве финансовых консультантов McAfee, а Ropes & Gray - в качестве юрисконсульта. В свою очередь Symphony по финансовым вопросам сделки консультировали UBS Investment Bank, Jefferies и BofA Securities а по юридическим - Paul Hastings.

После анонса сделки акции компании на премаркете выросли почти на 10%.

На данный момент капитализация McAfee составляет 10,23 млрд долл.

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