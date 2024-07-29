Страхові збитки від збою CrowdStrike можуть сягнути 1,5 млрд дол.

29 июля 2024 г., 13:35

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Глобальні страхові збитки від масового збою в роботі інформаційних технологій, що стався минулого тижня, ймовірно, становитимуть від 400 млн до 1,5 млрд дол., заявила в четвер компанія CyberCube, яка займається кібераналізом.



Помилка в системі контролю якості CrowdStrike, що спеціалізується у сфері кібербезпеки, стала причиною оновлення програмного забезпечення, яке призвело до збою комп'ютерів у всьому світі, заявила американська компанія цього тижня, оскільки збитки зростають після збоїв у роботі різних служб - від авіації до банків.



Як ідеться в заяві CyberCube, перебої в роботі можуть стати найбільшим збитком у сфері кіберстрахування. Це «велика подія для ринку кіберстрахування, але вона і близько не стоїть з тим руйнівним потенціалом, проти якого провідні страховики тримають капітал», - заявили в CyberCube.



Страхова компанія Parametrix цього тижня оцінила страхові збитки від збою від 540 млн до 1,08 млрд дол. для компаній зі списку Fortune 500, за винятком Microsoft, чиє комп'ютерне програмне забезпечення було зачеплене помилкою CrowdStrike.



Найбільший кіберстраховик Beazley заявив цього тижня, що не планує змінювати свої рекомендації щодо комбінованого коефіцієнта - ключового показника рентабельності страхової діяльності - після збою.



На думку рейтингового агентства Fitch, світова страхова і перестрахувальна індустрія, найімовірніше, уникне серйозних фінансових наслідків збою.



Однак перестрахувальний брокер Guy Carpenter заявив, що страховики можуть зіткнутися з претензіями страхування директорів і посадових осіб та майна внаслідок збою, на додачу до претензій з кіберстрахування.

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