За показником стабільності фіксованого інтернету Україна у 2023 році посіла перше місце

29 июля 2024 г., 12:45

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Міністерство цифрової трансформації повідомляє, що згідно з дослідженням Digital Quality of Life Index за 2023 рік Україна посіла перше місце у світі за показником стабільності фіксованого інтернету. Це міжнародний рейтинг, який оцінює якість цифрових послуг в країнах за п’ятьма показниками, зокрема й інтернету.

Команда Мінцифри почала приділяти особливу увагу та популяризувати технологію РОN (Passive Optical Network) серед операторів і користувачів після перших блекаутів 2022 року. І абоненти почали переходити зі старих технологій на РОN. Це єдина технологія, яка забезпечує доступ до інтернету протягом 72 годин під час знеструмлень. Щоб українці могли простіше знаходити провайдерів, які використовують PON, спільно з ЛУН Місто запустили інтерактивну мапу.

Один із кейсів, коли технологія показала свої переваги, стався у березні 2024 року. Тоді росіяни активізували обстріли енергетичної інфраструктури в Харківській та Одеській областях. Через це в мешканців цих регіонів зникав інтернет, але 100% людей, які користувалися технологією РОN, мали інтернет протягом 72 годин знеструмлень.

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