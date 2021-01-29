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Стартап Pinecone вышел из тени с векторной СУБД для машинного обучения

29 января 2021 г., 12:24
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Стартап Pinecone вышел из тени с векторной СУБД для машинного обучения

Фирма Pinecone Systems вышла из скрытого режима работы, вооруженная 10 млн долл. от инвесторов во главе с Wing Venture Capital и бессерверной векторной базой данных, которая обслуживает запросы машинного обучения намного быстрее и точнее, чем традиционные БД, предназначенные для работы с таблицами и документами.

Архитектура векторной базы данных больше подходит для машинного обучения, так как модели ИИ преобразуют документы, видео или поведение пользователей в векторы, которые представляют собой сложные наборы чисел.

База данных Pinecone поддерживает десятки популярных сценариев использования в реальном времени ИИ, включая персонализацию, семантический текстовый поиск, извлечение изображений, слияние данных, дедупликацию, рекомендации и обнаружение аномалий. Она может динамически преобразовывать и индексировать миллиарды многомерных векторов, и, всего за миллисекунды, чрезвычайно точно отвечать на такие запросы, как поиск ближайшего соседа и максимального скалярного произведения. А бессерверность означает, что клиентам не нужно беспокоиться об обслуживании базы данных и об управлении вычислительными ресурсами.

СУБД Pinecone была создана по образу ​​внутренних систем, которые крупные технологические компании, такие как Amazon и Facebook, используют для векторного поиска. Но эти системы предназначены только для для конкретных поддерживаемых продуктов. Pinecone же разработала собственный векторный индекс, характеризующийся точностью и эффективностью для любых приложений.

«Мы также предоставляем уровень контейнерного распределения, который масштабируется для соответствия любой рабочей нагрузке, и систему управления облаком, которая позволяет любому подключиться за считанные минуты и начать развёртывание приложений машинного обучения в рабочей среде», — заявил основатель и исполнительный директор Liberty Эдо Либерти (Edo Liberty), ранее управлявший группой Yahoo Scalable Machine Learning Platforms, а позднее возглавивший команду AWS, которая участвовала в создании сервиса машинного обучения Amazon SageMaker.

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