Apple стала ведущим вендором смартфонов

29 января 2021 г., 11:45

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Финальный квартал 2020 г. завершился глобальной отгрузкой 359,6 млн смартфонов (-2% «YoY»), — сообщают эксперты Canalys. Apple удалось не только обновить собственный рекорд квартальных поставок — в каналы ушло 81,8 млн iPhone, что на 4% больше, нежели годом ранее — но также оказаться крупнейшим поставщиком квартала. Уступившая вершину рейтинга Samsung просела в натуральном выражении на 12%. Впервые за последние шесть лет вне пределов Тор-5 оказалась Huawei (включая Honor). Весомую часть доли, подконтрольной споткнувшейся об американские санкции компании, разделили между собой Xiaomi, Oppo и Vivo.

Тем не менее, по итогам года тройка лучших поставщиков сохранила уже привычный вид — Samsung, Apple и Huawei. В целом за год объем поставок достиг 1 264,7 млн устройств, что на 7% меньше в годовом сравнении.

Хотя вторая волна COVID-19 нанесла ощутимый удар по индустрии, участники рынка уже были готовы к подобному развитию событий. В частности, повышена эффективность онлайновых каналов продаж, получен ценный опыт в части организации виртуальных мероприятий по запуску новых моделей. Кроме того, смартфоны все чаще стали покупать для организации удаленной работы и дистанционного обучения.

Появление первых эффективных вакцин внушает бизнесу осторожный оптимизм, позволяя более смело планировать и инвестировать. И хотя колебаний в экономике не избежать, в том числе из-за ослабления государственного стимулирования и боязни появления новых штаммов вируса, в 2021 г. ожидается заметное восстановление мирового рынка смартфонов.

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