За системный инжиниринг Nutanix в регионе EMEA будет отвечать Роб Трайб

29 января 2021 г., 12:55

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Компания Nutanix объявила о назначении Роба Трайба (Rob Tribe) вице-президентом по системному инжинирингу в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. На новой должности он будет играть стратегическую роль в расширении бизнеса Nutanix, приняв ответственность за растущую команду системных инженеров. Помимо кураторства технических команд, предоставляющих предпроектные консультации, он будет отвечать за общее техническое руководство и помощь клиентам и партнерам в регионе.

Роб Трайб получил повышение с должности старшего директора направления системного инжиниринга, на которой отвечал за технические ресурсы Nutanix EMEA, обеспечивающие поддержку пользователей, партнеров в канале продаж и OEM-партнеров. Обладая более чем 25-летним опытом в области информационных технологий, Роб Трайб был одним из первых двух сотрудников Nutanix EMEA, присоединившихся к компании в 2012 г.

До перехода в Nutanix Роб был одним из первых сотрудников VMware EMEA. В его обязанности входили поддержка партнерских продаж, корпоративных клиентов и, в конечном итоге, управление техническими командами во всей Северной Европе. До этого Роб работал в EMC, IBM и Sequent Computer Systems.

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