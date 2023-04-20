Уряд дає зелене світло платформі для створення і керування державними реєстрами

20 апреля 2023 г., 15:25

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«Міністерство цифрової трансформації України» повідомляє, що спільно з «Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації» працює над новою платформою для розгортання та супроводження державних електронних реєстрів. Завдяки цьому інструменту міністерства і державні органи швидко й зручно створюватимуть публічні реєстри та керуватимуть ними.

Основа будь-якої цифрової держави – це електронні реєстри з якісними даними та швидкий обмін між різними держорганами. Зараз в Україні є понад 450 державних реєстрів. 80% з них технологічно застарілі й вразливі до кібератак.

Платформа для розгортання реєстрів стане основою для цифрової трансформації. Адже всі дані будуть впорядковано зберігатися в реєстрах, що пришвидшить запуск онлайн-послуг та диджиталізацію загалом.

На платформі реєстрів можна не лише створювати нові, а й технічно переробити та поступово переносити застарілі реєстри. Усі зміни фіксуються і відбуваються тільки через бізнес-процеси. Це внеможливлює незаконні зміни даних.

Також для розробки реєстрів на платформі не потрібні будуть великі команди чи фахівці високого рівня. Опанувати інструменти розробки можна легко і швидко. Для розробників проводитиметься навчання і надаватимуться консультації.

Платформу вже протестовано та планується невдовзі запустити її для багатьох органів державної влади.

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