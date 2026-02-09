Starlink готує мобільну революцію та сервіс для відстеження космічного трафіку

9 февраля 2026 г., 9:35

На фоні очікуваного у 2026 році виходу SpaceX на публічний ринок, підрозділ Starlink перетворюється з постачальника супутникового інтернету на багатопрофільну технологічну платформу.



За даними Reuters, саме Starlink став ключовим генератором прибутку для компанії Ілона Маска, забезпечивши близько 8 млрд дол. чистого прибутку за минулий рік при загальному виторгу SpaceX у 15–16 млрд дол. Фактично супутниковий сегмент наразі формує від 50% до 80% усіх доходів компанії, що дає Маску ресурси для реалізації амбітних планів: від запуску власного мобільного пристрою до будівництва орбітальних дата-центрів. Останні, як вже повідомлялося стануть фундаментом для нещодавно оголошеного злиття SpaceX та АІ-стартапу xAI, створюючи обчислювальні потужності безпосередньо в космосі.



Однією з найбільш обговорюваних новин стала потенційна розробка мобільного пристрою від Starlink, який може стати прямим конкурентом сучасним смартфонам. Хоча сам Ілон Маск публічно заперечив активну розробку «телефона», він водночас зазначив у мережі X, що створення такого апарату «не виключене в майбутньому». Маск підкреслив, що це був би принципово інший пристрій, оптимізований для запуску нейронних мереж із максимальною продуктивністю на ват. Підґрунтя для цього вже закладено: минулого року SpaceX витратила 19,6 млрд дол. на купівлю супутникового спектра у EchoStar, а мета проєкту «direct-to-device» — забезпечити повне покриття стільниковим зв'язком у будь-якій точці планети. Реалізація цієї стратегії критично залежить від ракети Starship, яка здатна виводити великі партії модернізованих супутників, що в 20 разів перевищують потужність поточної мережі.



Окрім зв'язку, SpaceX активно заходить на ринок космічної безпеки з новим продуктом під назвою Stargaze. Це сервіс для відстеження космічного трафіку, який використовує тисячі камер, уже встановлених на супутниках Starlink для маневрування. В умовах відсутності міжнародних стандартів керування рухом на низькій навколоземній орбіті, Stargaze може стати незамінним інструментом для Пентагону та цивільних відомств США. Попри побоювання галузевих експертів щодо надмірної залежності уряду від однієї приватної компанії, швидкість та масштаби мережі Starlink (яка вже налічує понад 9 500 апаратів) роблять SpaceX фактичним монополістом у питанні моніторингу навколоземного простору в реальному часі.

