США та Велика Британія домовилися про співпрацю у сфері тестування безпеки АІ

2 апреля 2024 г., 13:35

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Як повідомляє Reuters, уряди США та Великої Британії домовилися про співпрацю у сфері безпеки штучного інтелекту, підписавши офіційну угоду, яка передбачає спільну роботу над методами тестування моделей штучного інтелекту та оцінкою ризиків, які вони становлять.

Угода, підписана у Вашингтоні міністром науки Великобританії Мішель Донелан (Michelle Donelan) nf міністром торгівлі США Джиною Раймондо (Gina Raimondo), визначає, як партнери будуть об'єднувати свої технічні знання, інформацію і таланти в питаннях безпеки AI.

За даними Reuters, ця угода є першою двосторонньою угодою про безпеку AI у світі, і вона укладена в той час, коли уряди різних країн наполегливо домагаються посилення регулювання в індустрії AI, побоюючись, що технологія може бути використана не за призначенням. Серед ризиків - використання AI для організації руйнівних кібератак або розробки нової біологічної зброї.

Зазначається, що угода дозволить новій британській організації AI Safety Institute та її американському аналогу, який ще не сформований, обмінюватися досвідом і ноу-хау. Крім того, очікується, що інститути працюватимуть разом над оцінкою приватних моделей AI, створених такими компаніями, як OpenAI і Google.

Мішень Донелан розповіла у інтервʼю Financial Times, що нова взаємодія будується за зразком існуючого партнерства між Штабом урядового зв'язку Великої Британії (GCHQ) та Агентством національної безпеки США, які часто співпрацюють у питаннях, пов'язаних з розвідкою та національною безпекою. «У наступному році ми дійсно повинні діяти швидко, тому що з'являється наступне покоління моделей, які можуть повністю змінити правила гри, і ми ще не знаємо всіх можливостей, які вони запропонують» - зазначила Донелан.

Під керівництвом прем'єр-міністра Ріші Сунака Великобританія намагається взяти на себе провідну роль в об'єднанні країн для вироблення ефективної міжнародної відповіді на зростаючу потужність моделей штучного інтелекту, які іноді називають «frontier AI». Ця країна скликала перший у світі саміт з безпеки AI і виділила 100 мільйонів фунтів стерлінгів на створення нового Інституту безпеки AI. У США на створення аналогічної структури зарезервовано 10 мільйонів доларів.

Позиція Великобританії відрізняється від підхід багатьох інших країн і регіонів. Минулого року Європейський Союз ухвалив закон про АІ, який вважається найжорсткішим регуляторним режимом щодо розвитку AI у світі. Президент США Джо Байден видав указ, спрямований проти моделей штучного інтелекту, які можуть загрожувати національній безпеці, випередивши подальше законодавство, яке все ще перебуває в стадії розробки. Китай також випустив керівні принципи щодо АІ, які мають на меті забезпечити, щоб технологія не обходила його давню політику цензури.

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