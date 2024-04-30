Доходи ІТ-дистрибуції у США продовжили знижуватися в І кв.

30 апреля 2024 г., 10:25

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Як повідомляє IDC, доходи американських ІТ-дистриб’юторів у першому кварталі 2024 року знизилися на 5,5% у річному обчисленні до 17,85 мільярда доларів. Ринок продовжував відновлювати баланс після пандемічних потрясінь, оскільки витрати на корпоративне обладнання скоротилися через падіння мережевої інфраструктури, а доходи від споживчих пристроїв знизилися на 9%, попри зростання традиційних ПК.



«Ринок продовжує стикатися з різноманітними негативними факторами, включаючи обережність покупців, зміщення уваги до штучного інтелекту та безпеки, а також складність порівняння з попередніми роками, - зазначила Рут Флінн (Ruth Flynn), віце-президент з досліджень, IDC Tracker & Data Products. - Тим не менш, вирішення проблем, пов’язаних з ПК та мережевою інфраструктурою, а також перспективи зміцнення економіки створюють передумови для зростання в кінці цього року і до наступного».



Найбільшими категоріями залишаються програмне забезпечення та послуги, які зросли на 4,6% та 1,2% у річному обчисленні відповідно, причому програмне забезпечення відновилося після 2% падіння у IV кв. 2023 року. Витрати на додатки залишилися на низькому рівні, тоді як зростання відбулося за рахунок інфраструктурного програмного забезпечення. Витрати на послуги підтримки залишалися слабкими, продовжуючи тенденцію, що спостерігалася у 2023 році.



Витрати на мережеву інфраструктуру продовжили повертатися до нормального рівня після задоволення відставання попиту за 2023 рік. У першому кварталі дохід знизився на 18% в річному обчисленні до 1,85 млрд дол. після зростання в середньому на 24% в річному обчисленні в період з четвертого кварталу 2022 року по третій квартал 2023 року з піком зростання в понад 42% в другому кварталі 2023 року.



Продажі персональних комп’ютерів склали 3,2 млрд доларів, що на 2,5% менше, ніж у попередньому кварталі. Традиційні ПК (настільні комп’ютери, ноутбуки та робочі станції) очолили категорію з незначним позитивним річним зростанням, тоді як інші продукти, включаючи планшети, системи для торгових точок та тонкі клієнти, продовжували знижуватися. Ринок ПК очікує на цикл оновлення, який розпочнеться пізніше цього року, оскільки користувачі очікують закінчення підтримки Windows 10 у жовтні 2025 року. Очікується, що очікувані оновлення лінійки iPad від Apple також сприятимуть зростанню ринку планшетів у майбутньому.

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