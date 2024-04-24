HMD представила свою першу оригінальну лінійку смартфонів Pulse

24 апреля 2024 г., 14:04

0

Tweet

Компанія Human Mobile Devices (HMD) представила свою першу лінійку смартфонів під оригінальним брендом HMD: HMD Pulse Pro, HMD Pulse+ та HMD Pulse.



Маркетинговий директор Human Mobile Devices, Ларс Зільбербауер, коментує: "Ми тримаємо руку на пульсі, розпізнаємо потреби споживачів і передбачаємо ринкові тенденції; ремонт є наріжним каменем нової глави в інноваціях смартфонів. Забудьте про буденність, це нова ера вишуканості смартфонів, наповнених змістом".



Бен Вуд, головний аналітик CCS insight, зазначив: "Ремонтопридатність є актуальною темою для споживачів, і компанія CCS insight побачила, що зацікавленість у ремонті мобільних телефонів значно зросла як в ЄС, так і в США за останній рік. Приблизно 55% опитаних в ЄС заявили, що хотіли б відремонтувати пристрій, який вийшов з гарантійного терміну, за розумну ціну, а не замінювати його на новий. У США зацікавленість також висока – 49%. Ми також відзначаємо, що 47% споживачів в ЄС і 48% споживачів у США висловили готовність платити трохи більше за екологічно чисті продукти, що підкреслює попит на більш ремонтопридатні продукти".



Бен Вуд також відзначає: "HMD була першопрохідцем у створенні більш ремонтопридатних смартфонів. Приємно, що лінійку HMD Pulse Family ще легше самостійно відремонтувати, і це дизайнерське рішення добре узгоджується зі споживчими тенденціями, які ми спостерігаємо в нашому дослідженні".



Коментує Кайл Вінс, генеральний директор iFixit: "HMD щойно анонсувала свій четвертий пристрій, який можна відремонтувати самостійно: HMD Pulse Pro. Постійне прагнення HMD розробляти телефони з урахуванням можливості ремонту, є обнадійливим зрушенням у нашій культурі споживання, доводячи, що HMD має інноваційну культуру, необхідну для досягнення прогресу в галузі ремонту. Ми зацікавлені у співпраці, оскільки бренд працює над тим, щоб зробити ремонтопридатні телефони нормою, а не винятком".



Кожен пристрій нової лінійки HMD Pulse придатний для самостійного ремонту. HMD називає це "Ремонтопридатністю першого покоління", що дозволяє власникам смартфонів замінити пошкоджений дисплей, погнутий зарядний порт або розряджений акумулятор, не маючи при цьому інженерної освіти. Користувачі можуть просто взяти набір iFixit для самостійного ремонту, який доступний на локальних ринках.



Відзнака моделі HMD Pulse Pro – селфі-камера на 50 Мп, а також управління нею жестами: достатньо віддати салют двома пальцями телефону, щоб запустити нову функцію навігації за допомогою жестів для створення селфі, фіксуючи спогади одним лиш рухом руки, або перейдіть у режим hands-free, показавши сердечко двома пальцями або двома руками, а також показуючи жестом “клас” для групових селфі. Крім того, HMD Pulse Pro оснащено режимом AI Суперпортрет для нічних селфі, який робить навіть найтемніші селфі чіткими, як вдень.



Смартфон Pulse Pro від HMD доступний у трьох відтінках: крижаний зелений, сутінково-пурпуровий та космічно-чорний. Pulse Pro у крижаному зеленому кольорі має свій власний зарядний пристрій, підібраний у відповідному кольорі, який продається окремо.



Молодші моделі HMD Pulse+ і HMD Pulse пропонують до 59 годин автономної роботи та ремонтопридатність першого покоління, в тих же трьох відтінках. Смартфон HMD Pulse+ оснащений 50-мегапіксельною задньою камерою та датчиком глибини, що дозволяє легко робити якісні знімки, в той час, як HMD Pulse забезпечує баланс між доступністю, продуктивністю та ремонтопридатністю. Цей смартфон оснащено 13-мегапіксельною камерою з AI HDR та оптимізацією тону шкіри для отримання природно яскравих знімків.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365