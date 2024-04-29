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Western Digital отримала квартальний прибуток у 304 млн дол.

29 апреля 2024 г., 17:35
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Компанія Western Digital презентувала результати за третій фінансовий квартал 2024 року.

Дохід зріс на 14% до 3,46 млрд дол., що на 14% більше (кв/кв).

Операційний прибуток склав 380 млн дол., тоді як рік тому збиток був на рівні 304 млн дол., а у попередньому кварталі 91 млн дол.

Продажі продуктів Western Digital для використання у хмарах склали 45% від загального доходу. Зростання відбулося насамперед завдяки збільшенню поставок на ближню лінію та покращенню цін на ближню лінію за одиницю продукції, причому дохід від флеш збільшився як послідовно, так і порівняно з минулим роком.

Дохід від званих клієнтських пристроїв склав 34% від загального виторгу компанії. Послідовне зростання доходу від продажів флеш-пам'яті ASP більш ніж компенсувало зниження поставок флеш-накопичувачів, в той час як дохід від продажів жорстких дисків зменшився. Зростання доходу в річному обчисленні відбулося завдяки збільшенню продажів як флеш-, так і жорстких дисків, а також обсягів поставок флеш-накопичувачів.

Споживчі товари принесли Western Digital 21% доходу. Послідовно продажі як флеш-, так і жорстких дисків знижувалися приблизно однаковими темпами та відповідно до сезонних коливань. Зростання в річному обчисленні було зумовлене збільшенням поставок флеш-накопичувачів та ASP.

Очікується, що в четвертому фінансовому кварталі 2024 року дохід Western Digital буде в діапазоні від 3,60 млрд до 3,80 млрд дол.

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