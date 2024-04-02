"Повернись живим" фіналізував проєкт «Довгі РУКи ТрО», зібравши 338 млн грн

2 апреля 2024 г., 12:31

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Фонд "Повернись живим" проінформував про завершення проєкта «Довгі РУКи ТрО», який було розпочато весною минулого року.

Це була неймовірна історія, у фіналі якої 31 бригада Сили територіальної оборони ЗСУ отримала розвідувально-ударні комплекси (РУКи) зі 120-мм мінометами. Усі 31 бригада Сил територіальної оборони ЗСУ отримали розвідувально-ударні комплекси зі 120-мм мінометами. Загальна вартість переданого війську за проєктом майна становить 338 064 692 грн.

Кожен, хто донатив, підтримував та поширював інформацію про проєкт — допоміг закупити та передати з квітня 2023-го до лютого 2024 року до Сил ТрО:

186 мінометів калібру 120-мм;

93 прохідні пікапи;

434 радіостанції Motorola;

279 приладів нічного бачення (ПНБ);

93 дрони DJI Mavic 3 з додатковими батареями і пультами;

248 планшетів із ГРК Броня - Armor з картами пам’яті та чохлами;

93 джерела безперебійного живлення;

93 генератори;

31 метеостанцію;

93 монокуляри із сіткою та компасом.

Крім цього, шість бригад ТРО отримали по 140 турнікетів, а також три бригади — по три комплекти для супутникового зв’язку Starlink.

«Ми мали на меті посилити вогневий потенціал кожної з 31 бригад Сил територіальної оборони ЗСУ за рахунок створення в них окремих мінометних батарей зі 120-калібром. Доти штатно в ТРО були на оснащенні 60 і 82-мм. Ми дали засіб, який працює на понад удвічі більшу відстань — до 7 км, а також із у 3-4 рази потужнішим боєприпасом. Важливо, що це нові вироби з прицілами і всім необхідним для роботи на довгий період. Ми не тільки надали цим батареям засоби ураження і логістики. Ще одним завданням було — створити довкола них розвідувально-ударний контур з цілою екосистемою розвідки, ідентифікації, цілевказання, коригування і підтвердження результатів», — зазначив директор «Повернись живим» Тарас Чмут.

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