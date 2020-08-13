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Спрос на умные колонки продолжает расти

13 августа 2020 г., 11:05

Спрос на умные колонки продолжает расти

В Strategy Analytics пришли к выводу, что, несмотря на влияние пандемии коронавируса мировой рынок умных колонок сохранит позитивную динамику развития. В частности, по итогам второй календарной четверти года глобальные продажи удалось нарастить на 6% «QoQ», до 30 млн устройств.

Контролируя свыше пятой части рынка (21,6%), первую позицию удерживает Amazon. На сравнительно малом удалении расположились Google (17,6%) и Baidu (16,7%). Что интересно, если китайские игроки демонстрируют восстановление после провального начала года, то американские вендоры, напротив, во втором квартале столкнулись с падением потребительского спроса и заметным сокращением продаж. Тем не менее, благодаря ожидаемому восстановлению экономики во многих странах, эксперты ожидают отличные результаты в третьей четверти года.

В целом за 2020 г. мировой рынок смарт-спикеров способен выйти на очередной рекордный объем продаж — количество реализованных устройств достигнет отметки в 161 млн шт.


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