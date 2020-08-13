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Foxconn смогла увеличить квартальную прибыль

13 августа 2020 г., 11:55

Foxconn смогла увеличить квартальную прибыль

Компания Hon Hai Precision Industry (Foxconn), самый крупный в мире контрактный производитель электронных устройств, представила квартальные результаты.

Как сообщает Reuters, чистая прибыль компании во втором квартале была на уровне 778,54 млн долл., таким образом показатель вырос на 34% в годом сравнении. Кроме того, он превысил ожидания аналитиков.

Согласно данным KGI Securities более 70% смартфонов Apple сегодня производится на предприятиях  Foxconn.


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