SpaceX оцінюють у 800 млрд дол. перед IPO, запланованим на 2026 р.

Компанія SpaceX, за повідомленнями The Wall Street Journal, готується до масштабного вторинного продажу акцій, який може стати одним з останніх перед виходом на біржу.



Видання сьогодні повідомило, що ця угода може оцінити аерокосмічну компанію у 800 мільярдів доларів. Якщо ця оцінка буде реалізована, SpaceX перевершить OpenAI Group PBC як найдорожча приватна компанія у світі. Нагадаємо, розробник ChatGPT оцінюється у 500 мільярдів доларів після останнього раунду інвестицій.



Вторинний продаж - це транзакція, під час якої співробітники та інвестори компанії продають частину своїх акцій. SpaceX проводить такі угоди з акціями двічі на рік. Незадовго до попереднього вторинного продажу компанії у червні генеральний директор компанії Ілон Маск заявив, що планується завершити 2025 рік з обсягом продажів у 15,5 мільярда доларів.



SpaceX генерує зростаючу частину свого доходу від послуги супутникового інтернету Starlink. Сервіс працює завдяки сузір’ю з понад 9000 супутників, розгорнутих на низькій навколоземній орбіті, що робить її найбільшою мережею супутників у світі. Компанія також надає корпоративну версію послуги, Starlink для бізнесу, з підвищеною пропускною здатністю. Плановане IPO SpaceX буде включати бізнес Starlink, який компанія раніше планувала виділити в окрему структуру.



Згідно з інформацією The Information, компанія повідомила інвесторам та фінансовим установам, що планує розмістити свої акції на біржі вже наприкінці 2026 року. Кошти від IPO можуть полегшити SpaceX фінансування дорогих проєктів, таких як Starlink та Starship.



Щодо питання публічності, Ілон Маск, який є генеральним директором як SpaceX, так і Tesla, у листопаді обговорював це на щорічних зборах акціонерів Tesla. Маск заявляв, що не любить керувати публічними компаніями, оскільки це може призводити до "безглуздих судових позовів" та "дуже ускладнювати ефективну роботу". Однак він також зазначив, що хотів би "спробувати знайти якийсь спосіб, щоб акціонери Tesla взяли участь у SpaceX", додавши: "можливо, колись SpaceX має стати публічною компанією, попри всі мінуси".



Зазначимо, що SpaceX стикається з конкуренцією з боку Blue Origin Джеффа Безоса, яка також активно інвестує у багаторазові ракети та конкурує за державні контракти.

