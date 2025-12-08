iPhone 16 очолив світовий рейтинг продажів у ІІІ кв.

8 декабря 2025 г., 11:45

iPhone 16 став найбільш продаваним смартфоном у світі у третьому кварталі 2025 року, згідно з даними Counterpoint Research’s Global Handset Model Sales Tracker.



Apple та Samsung зайняли по п'ять позицій у цьому списку, який загалом склав 20% від усього світового обсягу продажів смартфонів за квартал. Уперше у третьому кварталі 5G-смартфони зайняли всі п’ять перших місць, оскільки ця технологія стає стандартом та ключовою споживчою перевагою у різних регіонах.



Смартфон iPhone 16 лідирував на ринку з 4% часткою обсягу, утримуючи першу позицію третій квартал поспіль. Завдяки зростанню продажів в Індії, зумовленому святковими акціями, та сталому відновленню в Японії, iPhone 16 зміг обмежити сезонне зниження продажів попередньої серії Apple, спричинене запуском серії iPhone 17. Однак моделі iPhone 16 Pro зазнали більш різкого падіння, оскільки на ринках із найбільшим внеском, таких як США, Великобританія та Китай, більше споживачів обирали серію iPhone 17 замість попередньої.



iPhone 17 Pro Max посів десяту позицію у списку за квартал і став найбільш продаваним моделлю у вересні 2025 року, попри обмежену доступність наприкінці кварталу. Продажі також підживлюються покупцями iPhone, які придбали його у часи COVID-19 і тепер шукають заміну. Моделі iPhone 17 Pro представляють значні оновлення камери з професійними 48-мегапіксельними сенсорами, розширеними функціями, такими як ProRes RAW та GenLock, а також 8-кратним оптичним телеоб'єктивом. Завдяки новому чипу A19 Pro та вдосконаленому охолодженню випарною камерою, ці пристрої забезпечують високу продуктивність, оптимізовану для вимогливих творчих робочих процесів.



Samsung закріпила за собою п'ять позицій у списку, всі з яких припадають на серію Galaxy A, демонструючи сильнішу присутність, ніж минулого року. Смартфони A-серії зафіксували схожі частки продажів, але при цьому ефективно орієнтувалися на різні споживчі сегменти. Galaxy A16 5G став найбільш продаваним Android-смартфоном за квартал, піднявшись на одну позицію порівняно з попередником минулого року та випередивши 4G-варіант серії. Galaxy A36 та A56, пропозиції Samsung середнього сегмента, демонструють вищі продажі, ніж їхні попередники, завдяки інтеграції функцій "Awesome Intelligence" - можливостей АІ Samsung, таких як "Best Face" та "Nightography", які раніше були зарезервовані для флагманів. Ці смартфони тепер також забезпечують швидше заряджання та довший термін програмної підтримки.



Galaxy A16 4G та Galaxy A06, єдині LTE-смартфони у списку, залишаються ключовими моделями на ринках, що розвиваються, таких як Латинська Америка та Близький Схід та Африка, забезпечуючи понад половину обсягу продажів кожної моделі. Ранній запуск смартфонів серії Galaxy A17 використовує святкові акції, але також обмежить загальні продажі серії Galaxy A16.



Очікується, що присутність середнього цінового сегмента у топ-10 найбільш продаваних смартфонів залишатиметься сильною, що обумовлено зростаючою інтеграцією функцій GenAI. Ці вдосконалення роблять сегмент більш конкурентоспроможним, забезпечують більшу цінність для споживачів та додатково зменшують розрив у досвіді користування з флагманськими моделями.

