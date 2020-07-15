Softprom займется продвижением решений ImmuniWeb для безопасности приложений

15 июля 2020 г., 12:35

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Компания Softprom анонсировала подписание дистрибьюторского контракта с ImmuniWeb, разработчиком решений на основе искусственного интеллекта для обеспечения безопасности приложений, в соответствии с которым займется продвижением продукции вендора в странах СНГ, Грузии, Румынии, Польше и Украине.

Платформа ImmuniWeb создана на основе технологии искусственного интеллекта для управления площадью атак, проведения Dark Web мониторинга и тестирования приложений на проникновение с DevSecOps поддержкой.

ImmuniWeb AI Platform включает в себя модули:

Discovery – Dark Web мониторинг и управление площадью атак;

On-Demand – тестирование на проникновение веб-приложений с отсутствием ложных срабатываний и неограниченной проверкой исправлений;

MobileSuite – комплексное тестирование на проникновение мобильных с отсутствием ложных срабатываний и неограниченной проверкой исправлений;

Continuous – 24/7 непрерывный мониторинг, обнаружение изменений и оперативное тестирование для веб-приложений и API.

Следует отметить также, что ImmuniWeb состоит в технологическом альянсе с такими мировыми лидерами как Imperva, Barracuda Networks, Qualys, F5 и Fortinet.

«Мы считаем, что решение ImmuniWeb позволит широкому кругу наших ИТ-партнеров предложить своим клиентам тесты на проникновение, которые ранее могли предложить только специализированные компании. Тот факт, что BDO и PwC использует решения ImmuniWeb говорит о качестве», – отметил Павел Жданович, управляющий директор Softprom.

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