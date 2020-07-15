Популярный музыкальный стриминговый сервис Spotify теперь доступен и в Украине

15 июля 2020 г., 13:15

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Самый популярный музыкальный стриминговый сервис в мире по числу подписчиков с 15 июля доступен в Украине. Spotify используют более 286 млн. человек во всем мире, включая 130 млн. подписчиков Spotify Premium. Сервис доступен бесплатно или по подписке на Spotify Premium, которая позволяет наслаждаться музыкой без рекламы.

Помимо старта в Украине, Spotify также начал работу еще на 12 новых рынках, включая Молдову, Казахстан, Беларусь, Россию, Албанию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Косово, Черногорию, Сербию, Словению и Северную Македонию.

Украинские пользователи могут перейти на Spotify Premium, который открывает доступ к полному пакету услуг сервиса за $4.99 в месяц. К тарифу Spotify Premium для семьи, который будет стоить $7.99 в месяц, может подключиться до шести членов семьи. Новый тариф Spotify Premium DUO ($6.49) помимо возможностей стандартного премиум-аккаунта предлагает «Микс для двоих» – автоматически обновляемый плейлист, сочетающий в себе музыку, которая понравится обоим. Spotify Premium для студентов доступен по цене $2.49 в месяц.

Spotify представит украинским пользователям опыт, который позволил сервису стать самым популярным в мире: более 50 млн. треков и 4 млрд. плейлистов с музыкой украинских и зарубежных исполнителей, персональные рекомендации, возможность воспроизведения на разных устройствах и интеграция с Instagram, Facebook, Samsung, Android TV, Google Maps и др.

Кроме того, мобильный оператор «Киевстар» сразу объявил, что его абоненты могут слушать музыку в приложении Spotify онлайн безлимитно, то есть без списания мегабайтов мобильного интернета. Предложение доступно для абонентов большинства тарифных планов, в частности в тарифах «Общение без границ», «Развлечения без границ» и «Видео без границ».

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