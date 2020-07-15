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Еженедельно к оптике «Укртелекома» подключается два образовательных учреждения

15 июля 2020 г., 11:45

По сообщению «Укртелекома», оператор продолжает масштабную модернизацию своей телекоммуникационной сети, развивая волоконно-оптические линии связи в небольших городах и селах. К новой мультисервисной сети подключаются сотни объектов социальной инфраструктуры, в частности образовательные учреждения. За первое полугодие текущего года в новопостроенной сети оптического интернета было подключено 76 таких заведений в разных областях Украины. Всего оптическим интернетом от «Укртелекома» пользуются более 540 учебных заведений. В основном, это — опорные школы, лицеи, колледжи. Многие из них в районных центрах, небольших городах, поселках и даже отдаленных или труднодоступных селах.

Стоит отметить, что подавляющее большинство школ подключается к интернету на скорости 100 Мбит/с, что полностью удовлетворяет потребности педагогов. Детские сады и внешкольные учебные заведения (например, школы искусств) для работы используют оптический интернет меньшей скорости.


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