Softprom просуватиме рішення з автоматизації кібербезпеки від Stellar Cyber

16 апреля 2025 г., 12:35

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Softprom оголосив про укладення стратегічної дистриб’юторської угоди з компанією Stellar Cyber – постачальником відкритої платформи для автоматизації кібербезпеки на базі штучного інтелекту. Завдяки цій угоді Softprom зможе представити інноваційні рішення Stellar Cyber на ринках, де спостерігається стрімке зростання попиту на інтегровані автоматизовані рішення з кібербезпеки, зокрема в: Україні, Азербайджані, Боснії, Болгарії, Вірменії, Чехії, Угорщині, Казахстані, Киргизстані, Північній Македонії, Молдові, Чорногорії, Польщі, Сербії, Словаччині та Узбекистані.

Платформа Stellar Cyber, заснована на Open XDR, інтегрує та автоматизує процеси виявлення загроз, розслідування інцидентів і реагування, об'єднуючи різноманітні інструменти безпеки в єдину систему. Це дає компаніям потужне рішення для ефективного управління складними кіберінцидентами. Завдяки Stellar Cyber організації можуть проактивно захищатися від сучасних загроз, знижувати операційні витрати та підвищувати видимість у сфері кібербезпеки.

Поєднання AI та машинного навчання дозволяє Stellar Cyber автоматизувати ключові етапи – від виявлення загроз до реагування на інциденти, зменшуючи потребу в ручній роботі.

Платформа застосовує передову аналітику для кореляції даних з усієї організації, забезпечуючи чітке та практичне розуміння ситуації.

Завдяки інтеграції з SIEM, SOAR та NDR, платформа забезпечує захист від широкого спектра кіберзагроз.

Відкрита архітектура дозволяє легко впровадити платформу в наявну ІТ-інфраструктуру, посилюючи ефективність уже наявних рішень та зменшуючи складність.

«Кіберзагрози постійно еволюціонують, і бізнесу потрібні потужні рішення, які не лише виявляють і запобігають атакам, а й автоматизують ключові процеси, дозволяючи діяти на випередження», – зазначив Павло Жданович, керівний директор групи Softprom.

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