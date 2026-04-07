До 30% продуктивності та до 40% економії ресурсів додають цифрові рішення в агросекторі

7 апреля 2026 г., 17:45

+11

голос Tweet

Перше комплексне дослідження впливу ІТ на галузі країни, побудоване на економічному моделюванні представила Асоціація IT Ukraine. Воно дозволяє оцінити структурний вплив ІТ-галузі на трансформацію економіки України в довгостроковій перспективі. Оскільки рівень цифровізації безпосередньо визначає стійкість держави до криз, її потенціал до відновлення, глобальну конкурентоспроможність та технологічну самодостатність

Як показало дослідження, ІТ-індустрія має потужний вплив на економіку країни: одна гривня ІТ-галузі генерує ще 1,09 грн в економіці, а один спеціаліст оплачує ще 2,29 робочих місця суміжних галузях. У 2025 році в Україні працювало понад 305 тис. ІТ-фахівців і 2243 компанії. Загалом галузь забезпечує понад 800 тис. прямих та непрямих робочих місць. Загальний обсяг ринку становить 7,85 млрд дол., з яких 1,25 млрд дол. – внутрішній ринок.

У 2025 році ІТ-галузь формувала 3,2% частки ВВП, забезпечуючи 6,6 млрд дол. експорту, що дорівнює 41,6% експорту послуг. При загальному номінальному ВВП України у 210 млрд дол., ІТ-галузь виконує роль стабілізатора, що генерує активність далеко за межами свого сектору. Сегмент High-IT (галузі з високою ІТ-інтенсивністю, де витрати на технології перевищують 1,66%) продемонстрував зростання на рівні 19,9%. Для порівняння: менш цифровізовані галузі зросли лише на 4,7%. Така динаміка підкреслює пряму залежність між рівнем технологічної адаптивності та стійкістю бізнесу до екстремальних зовнішніх шоків.

Український ІТ-експорт демонструє стабільність та високу географічну концентрацію: близько 80% усіх надходжень припадає на десять країн-партнерів. Ключовими ринками залишаються Європа (51% загального обсягу, або 3,39 млрд дол.) та США (36%, або 2,4 млрд дол.). Незмінне лідерство Сполучених Штатів та присутність у топ-10 таких країн, як Велика Британія, Мальта, Кіпр, Ізраїль, Швейцарія, Німеччина, Естонія, Польща та ОАЕ, підтверджують високу конкурентоспроможність українських інженерів на найбільш вимогливих технологічних ринках світу.

Цифровізація формує нову ефективність у базових галузях, які створюють основну додану вартість країни. В агросекторі впровадження цифрових рішень забезпечує 10-30% приросту продуктивності та до 40% економії ресурсів, зокрема води та добрив.

У торгівлі та ритейлі e-commerce у 2025 році досяг обсягу 6,56 млрд дол. (+7% за рік), а частка безготівкових операцій за кількістю склала рекордні 95,5%. Цифрові рішення у ритейлі дозволяють прискорити оборотність капіталу на 15% та скоротити операційні втрати на 20%.

Промисловість проходить трансформацію через підходи Industry 4.0: автоматизація та використання цифрових двійників скорочують простої обладнання на 30-50% і підвищують обсяги виробництва на 10-20%.

У державному секторі цифровізація вже стала базовою інфраструктурою: екосистема Дія охоплює понад 23 млн користувачів і надає більш як 160 послуг, масштабуючи державні сервіси без додаткових витрат.

Цифрові рішення EdTech зменшують час навчання на 40-60%, знижують вартість навчання одного слухача до $180 при масштабуванні, підвищують результати учнів на 25% і автоматизують рутинні завдання вчителів.

За три роки кількість електронних медичних записів зросла на 528%, охоплюючи 37 млн користувачів та понад 400 тис. медпрацівників, а цифрова інфраструктура забезпечує доступ до допомоги для 6 млн ВПО. Телемедицина та AI-діагностика скорочують час очікування, а раннє вчасне виявлення хвороб економить до $10 на кожен вкладений долар.

Рівень цифровізації безпосередньо впливає на здатність економіки витримувати кризи. Галузі з високою ІТ-інтенсивністю не лише швидше зростають, а й краще адаптуються до зовнішніх шоків порівняно з менш цифровізованими секторами.

Також цифровізація є базовою умовою відновлення України. Саме рівень технологічного розвитку визначатиме, наскільки оперативно економіка країни зможе адаптуватися, масштабуватися та конкурувати на глобальному ринку.

Дослідження здійснила аналітична компанія DataDriven на замовлення Асоціації IT Ukraine у партнерстві з UKRSIBBANK BNP Paribas Group, а також Kyivstar.Tech, MODUS X і за підтримки Мінцифри.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI