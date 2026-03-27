«Смерть через матумбу!»

Або інший заголовок - «Раніше я чомусь злий був? У мене були лапки, а тепер - клешні!». Профільні медіа та настрої в індустрії нагадують людину з біполярним розладом без медичної допомоги. Одні в савані повзуть у бік цвинтаря, бо їх завтра звільнять з вовчим квитком. Інші розповідають, як здобули сімейне щастя, встановивши OpenClaw і підключивши його до холодильника.

Сама індустрія АІ тим часом тихенько переживає фундаментальний зсув. Можна порівняти це з рухом континентів. Ще нещодавно білк Пангея (OpenAI) - єдиний моноліт, всім відомий і зрозумілий. Під нею було безліч плит, які були в постійному якомусь русі, але все це не помітні зовні. І от почалося велике зрушення цих плит і так, що Пангея якщо й не посиплеться повністтю, то точно розділиться на такі собі частини. Виявилося (ось прямо так раптом), що Nvidia не тільки картки вміє робити (для особливо просунутих ще й CUDA), або стійки карток для датацентрів, а ще й відмінні моделі, і взагалі, вертикально інтегрований стек не тільки для ЦОДу, але й для бізнесу будь-якого розміру. У AMD повільно але вірно роблять ROCm повністю сумісним з CUDA - тобто вибивають ґрунт з-під ніг Nvidia, бо як колись давно показала Microsoft - важлива програмна платформа, а не залізо, що її обслуговує. Arm - тихенько має свій маленький профіт з усіх у світі, вирішила теж відкусити шматочок великого пирога і випустила свої CPU, і одразу для Facebook. При цьому ARMv9 з самого початку розроблялася з прицілом на АІ-навантаження, які повільно, але впевненно наближаються до плато продуктивності долаючи всі недоліки.

Fine-tuning, prompt-engineering, гуру АІ-спілкування - канули в Лету і так само швидко, як злетіли, тепер злетіли в небеса. Ніколи такого не було, і ось знову!

Самі архітектури моделей, не змінившись кардинально, перетворилися з чорних ящиків-термінаторів (які завтра захоплять всі тостери в обгороджені) у керовані та дедерміновані у своїй поведінці калькулятори ймовірності з усіх боків обміряні та оцінені тестами-пузомірялками.

Нова реальність і дійсна користь лежить у полі маленьких агентів, які можуть щось зробити самі. Дивно, що якійсь рекламний геній ще не оголосив епоху IoA (Internet of Agents) - адже є ж IoT (маркетиногово мертвий, індустріально живий і чудово почувається).

OpenClaw і хайп навколо нього показав дійсну можливість і користь від цілого набору технологій і віянь за останні 20 років, які тепер можуть зібратися з набору струмочків (автоматизація, великі дані, метадані і семантичні моделі, чат боти і NUI) в потік, що дійсно зносить все.

І дуже мало хто з кожної зі сторон замислюється про те, які знання та вміння агенти (які пишуть код, роблять продажі, you name it) вимагатимуть від людини. Адже 99% завдань і проблем нікуди не подінуться, а 99% людей також не будуть здатні вирішувати якісь складні спеціалізовані завдання. Наприклад, писати код - ок, сайти, з погляду архітектури, повернуться до 90-х - статичний код, розгорнув і забув. Для 3 сторінок або магазину на дивані не потрібна CMS. Але щось більше - коли потрібне розуміння архітектури, структури, патернів - це вже куди складніше і важливіше. Так, через 5 років АІ навчиться не упускати контекст, нова архітектура вирішить фундаментальні недоліки трансформерів (що зовсім не означає кращого вирішення проблеми типу написання коду), і можна буде натиснути кнопку «зробити красиво!» (до речі, кнопка така і зараз існує), але абстракція =! контроль та розуміння «навіщо».

На зараз в Амстердамі ~~КомікКоні~~, KubeCon кожен перший стенд AI ready/enabled/powered XXX - всі продають квитки на поїзд, що давно виїхав. Заклик «Розгортай АІ, а то програєш» - показав свою неспроможність і вже пахне. Карго-культ АІ замінюється розумними питаннями правильного архітектора «What? Why? How?».

У підсумку, для тих, хто в індустрії, незалежно від особистого настрою та бачення ситуації в моменті, питання залишаються тими самими: На якому з материків варто опинитися? Чому саме там? Як мені потрапити туди?

І тільки допитливість і відкритість дозволять відкрити для себе досі прихований величезний сегмент нехайпових компаній, що працюють у сфері AI, яка стрімко зростає.

