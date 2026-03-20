Українська Buntar Aerospace залучила 10,4 млн дол.

20 марта 2026 г., 10:25

Українська defence-tech компанія Buntar Aerospace залучила 10,4 млн дол. для масштабування безпілотних ISR-систем і програмного забезпечення.



Лід-інвестором виступила Axon Enterprise, Inc. — глобальний лідер у технологіях громадської безпеки. До раунду також долучилися норвезький інвестиційний консорціум Munkene AS та інші приватні інвестори.



Як зазначається, ці інвестиції допоможуть масштабувати виробництво розвідувальних систем Бунтар-3 та розробку програмного забезпечення Buntar Copilot.



Представники Buntar Aerospace підкреслили, що співпраця з Axon Enterprise - це стратегічне партнерство, спрямоване на розвиток розвідувальних спроможностей та посилення ситуаційної обізнаності.



Buntar Aerospace займається виробництвом оборонних систем - зокрема розвідувальних безпілотних систем «Бунтар-3» та програмного забезпечення для управління місіями Buntar Copilot. Агрегуючи досвід застосування та поєднуючи його із передовими інженерними рішеннями, компанія створює безпілотні системи, які відповідають реальним потребам місій у найбільш ризикованих обставинах.



Нагадаємо, що саме з допомогою «Бунтар-3» було скориговано ракетний удар 7 березня по базі зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника типу шахед у Донецькому аеропорту. Цей безпілотник«Бунтар-3» побудовано на технології VTOL (Vertical Take-Off and Landing), яка поєднує можливості літака і коптера. Він може вертикально злітати та сідати, тому йому не потрібна злітна смуга чи катапульта. також здатен злітати й орієнтуватись у просторі без GPS.



У межах анонсованого раунду фінансування Buntar та Axon розвивають стратегічне партнерство, спрямоване на комерційну співпрацю та інтеграцію технологій. Партнерство покликане розширити доступ до ISR-можливостей [ред.: Intelligence, Surveillance & Reconnaissance — розвідка, спостереження та обробка даних], які забезпечують оперативну розвідку, посилюють ситуаційну обізнаність та допомагають зберегти життя в умовах підвищеного ризику.



«Справжня ефективність ISR у кінцевому підсумку полягає у захисті людей, - зазначив засновник і CEO Axon Рік Сміт. - Buntar створює технології, які допомагають операторам раніше отримувати інформацію, швидше реагувати на загрози та ухвалювати більш обґрунтовані рішення у складних і ризикованих ситуаціях».



«Ми працюємо разом із підрозділами на передовій і добре розуміємо, наскільки критично важливою є своєчасні розвіддані в реальних операціях, - пояснює співзасновник Buntar Aerospace Богдан Сас. - Це фінансування допоможе нам масштабувати системи, які дають операторам інформацію якомога раніше та допомагають зберегти життя в найважливіші моменти».



Слід зазначити, що Axon - глобальний лідер у галузі технологій громадської безпеки, який постійно впроваджує інновації для захисту більшої кількості життів у більшій кількості місць. Заснована у 1993 році Axon мала на меті переосмислити конфлікти у галузі правоохоронної діяльності. Згодом виросла у глобальну компанію, що обслуговує всіх, хто відповідає за громадську, корпоративну та національну безпеку - від екстрених служб та урядів до компаній, фізосіб та громад. Екосистема Axon об’єднує електрошокові пристрої TASER, камери та сенсори (нагрудні, стаціонарні та автомобільні), дрони та робототехніку, цифрові системи управління доказами та записами, інструменти для роботи в реальному часі, навчальні рішення, інструменти підвищення продуктивності та можливості штучного інтелекту. Ці рішення працюють як єдина система, створюючи цілісну картину безпеки, що дозволяє швидше, точніше та прозоріше захищати людей і об’єкти.

