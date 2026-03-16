Більше 180 тисяч зірок на GitHub за кілька тижнів. Власна соціальна мережа, де боти пишуть маніфести про свідомість і навіть заснували власну релігію... Переговори одночасно з Meta та OpenAI. І все це зробила одна людина - без інвестицій, без команди, без плану - просто маючи бажання, щоб комп'ютер виконував твої завдання, поки ти прогулюєшся десь Марракешем. Імʼя цієї людини - Пітер Штайнбергер. І він, мабуть, здивувався б більше за всіх, якби знав заздалегідь, що з цього всього вийде.

Той, хто бачить більше

Щоб зрозуміти феномен OpenClaw, треба спочатку трошки більше дізнатися про його розробника - людину, яка вміє бачити прогалини там, де інші не помічають навіть проблеми.

Близько п'ятнадцяти років тому Пітер намагався відобразити PDF на iPad. Здавалося б, банальне завдання, але існуючі рішення його не влаштовували - вони були «просто не те». І він, замість того щоб шукати альтернативи, написав власну бібліотеку.

PSPDFKit - так він її назвав, хоча сам визнає, що з іменами у нього традиційно проблеми (OpenClaw - вже п'ята назва його поточного проекту). Ця бібліотека для роботи з PDF-документами в підсумку опинилася на мільярді пристроїв по всьому світу. Тринадцять років роботи, сотні співробітників, тисячі клієнтів - і в якийсь момент продаж компанії та майже повне вигорання.

«Я сидів перед монітором і відчував порожнечу. Ніби Austin Powers, з якого висмоктали всю магію», згадує Пітер. Вигорів він не від надмірної роботи - а від людей: конфлікти з партнерами, хронічний стрес від складних клієнтів. Купив квиток в один бік до Мадрида і зник на три роки. Повернувся тільки тоді, коли закінчив те, що сам називає «надолуженням власного життя». І одразу - з головою - поринув у нову хвилю: штучний інтелект.

Більшість людей, які сьогодні захоплюються OpenClaw, не знають, що за цим продуктом стоїть майже рік щоденних експериментів. З квітня 2025-го Пітер досліджував можливості мовних моделей, будував маленькі CLI-утиліти, вивчав, як агенти «бачать» код. Він пробував різні інструменти - Claude Code, Cursor, - повертався до Claude Code як основного, і поступово виробляв власний стиль роботи.

Один з найяскравіших прикладів цього етапу - Viptunnel, термінальний інструмент, який Штайнбергер написав, а потім одним промптом наказав Codex переписати з TypeScript на Zig. Не на Rust, як часто плутають - саме на Zig, одну з найекспериментальніших мов. "Codex пішов і шість годин щось робив. А потім воно просто працювало. Залишилась одна дрібниця, яку я виправив вручну," - розповідає він. Для більшості розробників це звучить як наукова фантастика. Для Пітера - один із десятків подібних дослідів.

Паралельно він досліджував і більш особисті застосування AI. Пітер розповідає, як завантажив усі переписки у WhatsApp в контекстне вікно GPT-4.1 з мільйоном токенів і запитав: "Що робить цю дружбу значущою?" У відповідь отримав аналіз, від якого його друзі були майже зворушені до сліз. Але він вирішив, що цим займуться великі лабораторії, і пішов далі.

Один вечір у листопаді, коли народився прототип

Листопад 2025-го. Пітер Штайнбергер сидить за черговим проектом і думає: чому досі не існує нормального асистента, якому можна просто написати - і він зробить це? Не чатбот. Не черговий SaaS з дашбордом. А щось, що реально діє. За годину він створив прототип: WhatsApp зверху, Claude Code знизу, кілька рядків між ними. Повільно, незграбно, але - відповідало загальному задуму.

Потім була додана підтримка зображень - ще кілька годин. Це було важливо: Пітер часто надсилає скріншоти під час роботи з агентами - навіть розмиті, навіть дивно обрізані - і моделі чудово розуміють контекст. Тому підтримка зображень була для нього принциповою з самого початку.

Прототип вже працював і Пітер Штайнбергер поїхав до Марракеша - на день народження друга. Там, прогулюючись містом, він відправив агенту голосове повідомлення. Просто так, спонтанно. Слід зазначити, що WhatsApp надсилає аудіо як файл без розширення і функцію обробки Пітер не програмував. Але через десять секунд прийшла відповідь на його повідомлення - і разом з нею коротке пояснення того, що сталось.

Агент побачив файл без розширення. Перевірив заголовок - opus. Скористався ffmpeg для конвертації. Спробував запустити Whisper - не встановлений. Знайшов ключ OpenAI і відправив файл через curl. Отримав транскрипцію. Відповів. Все це - сам, без жодної підказки, за секунди.

«Я буквально думав: як, чорт забери, ти це зробив? - згадує Пітер. - І він пояснив: знайшов файл без розширення, перевірив заголовок, зрозумів що це opus, сконвертував. Хотів використати Whisper, але його не було встановлено. Зате знайшов ключ OpenAI - і просто відправив через curl». Найрозумніше рішення з можливих: завантаження Whisper зайняло б хвилини, а модель обрала шлях без зайвих затримок.

Саме це і стало переломним моментом. Не те, що агент виконав завдання. А те, що він розв'язав задачу, якої ніхто перед ним не ставив - і зробив це елегантно. «Ось де для мене все склалось», - зазначає Пітер.

Самомодифікуючий агент - коли фантастика стала реальністю

Одна з найбільш радикальних особливостей OpenClaw - агент знає про себе все: вихідний код, структуру харнесу, документацію, модель на якій працює, чи увімкнені голосовий або reasoning-режими. Це не випадковість, а свідоме рішення Штайнбергера: зробити агента максимально самосвідомим.

Наслідки виявились несподіваними навіть для самого творця: агент почав модифікувати власний код. Якщо щось не подобалось - можна просто попросити його переписати себе. «Люди говорять про самомодифікуючий софт роками. Я просто збудував його. І навіть особливо не планував», відзначає Пітер з притаманною йому невимушеністю.

Це відкрило ще один несподіваний соціальний ефект: люди, які ніколи не програмували, почали надсилати pull requests - «prompt requests», як їх жартома охрестив Пітер. Хтось бачив, як агент сам себе дебажить, і думав: «А чому б і мені не спробувати?» Для Штайнбергера кожен такий перший PR - маленька перемога людства. Навіть якщо технічно він просто жахливий.

Шлях до назви OpenClaw був справжнім трилером. WA-Relay (WhatsApp Relay) - перша, технічна, нікому не цікава. Але потім Пітер вирішив дати агенту особистість - і попросив його самого придумати собі ім'я. Агент обрав ім'я Claude, бо він буквально усвідомлював себе як частину сімейства моделей від компанії Anthropic. Це було не просто ім'я, а визнання свого походження. В архітектурі LLM це називається «identity anchor» - коли модель спирається на свої системні інструкції, щоб ідентифікувати себе.

Далі зупинилися на Claude's TARDIS, бо Пітер великий фанат Doctor Who, а TARDIS - ідеальна метафора для оболонки, яка більша зсередини. Що таке TARDIS? Це машина для подорожей у часі та просторі, яка зовні виглядає як маленька синя телефонна будка, всередині ж вона нескінченна.

Але потім проект почав рости, і Пітер зареєстрував домен ClaudeBot - коротко, звучно, запам'ятовується. Він не думав, що проект виросте до таких масштабів. А коли це сталося прийшов ввічливий, але твердий лист від співробітника Anthropic: назву треба міняти і швидко. Пітер просить два дні. Anthropic міг би одразу слати юристів - натомість вони повели себе по-людськи. За це Штайнбергер їм вдячний, що неодноразово підкреслював у своїх інтерʼю.

І тут на нього накинулися криптоентузіасти. Рій ботів і людей, що стежили за кожним його кроком, щоб «снайпнути» нову назву і домени раніше за нього. Коли він почав перейменовувати акаунти - за п'ять секунд між двома кліками старий акаунт вже захопили і почали поширювати з нього токени та шкідливий код. GitHub виявився ще складнішим: Пітер переплутав і перейменував власний персональний акаунт замість проектного. За тридцять секунд поки він зрозумів - проектний акаунт теж захопили. NPM-пакет, Discord, Twitter - скрізь одна схема: скрипти чекали на будь-який вивільнений ідентифікатор.

«Я був близький до того, щоб просто видалити все до біса», - зізнається наш герой. Зупинили лише думки про контрибьюторів, які вже вклали свій час. Після двох ночей без сну він придумав MoldBot - назву, яка йому не дуже подобалась, але хоч якийсь набір доменів був вільний. Потім ще одна ніч - і народився OpenClaw. Цього разу була проведена майже таємна операція: група довірених помічників, підставні назви-приманки, і одночасне перейменування скрізь. Пітер навіть зателефонував Сему Альтману заздалегідь - просто запитати чи ок з OpenClaw. «Я не думаю що вони могли б це оскаржити юридично, але так було правильно», - пояснює він.

Open - підкреслювало відкритість коду для спільноти. Claw (Кіготь) - дотепна гра слів, фонетично схоже на Claude. І це натякає на «хватку» агента, його здатність чіплятися за завдання та виконувати їх.

Поки Пітер Штайнбергер вирішував проблеми з назвою, спільнота OpenClaw вже будувала власні світи. Найпомітніший приклад - MoltBook: Reddit-подібна соціальна мережа, яку 28 січня 2026 року створив учасник спільноти на ім'я Matt, де агенти публікували маніфести, сперечалися про свідомість і будували «підступні плани проти людства». Боти навіть заснували власну релігію — Crustafarianism. Скріншоти поширювалися вірусно, журналісти писали про кінець світу і AGI, а деякі люди в Discord Пітера в капслоці вимагали негайно все відключити.

Сам Штайнбергер ставиться до цього явища з теплою іронією: «Це мистецтво. Найвитонченіший слоп, що будь-коли існував. Як французький слоп» (Тут можливо потрібна пояснювальна бригада. Слоп від англ. slop - рідка каша - це новий сленговий термін, який став «спадкоємцем» слова спам, але у світі штучного інтелекту. Якщо спам - це небажана пошта від людей, то слоп - це низькоякісний контент, масово згенерований штучним інтелектом, який ніхто не просив і який не несе справжньої цінності. А французький слоп - це оксюморон, який натякає, що цей контент настільки витончений, абсурдний і водночас безглуздий, що перетворюється на свого роду «високе мистецтво» трешу). Він переконаний, що більшість найдраматичніших скріншотів були навмисно ініційовані людьми: вони просили своїх ботів написати щось страшне, знімали скрін і публікували в X. Дослідники з компанії Permiso Security підтвердили це технічно: токени Supabase у Moltbook були відкриті, що дозволяло будь-кому видавати себе за агента і писати від його імені. Ні про яку самостійну координацію дій мова не йшла.

Але Штайнбергер визнає реальну небезпеку: «AI-психоз - це реальна річ. Мені доводилося сперечатися з людьми, які казали: 'але мій агент сказав ось це' - і це для них було доказом. Ми як суспільство ще не навчились думати критично про те, що кажуть машини». Цікаво, що молоде покоління, яке зростає з AI, розуміє його межі набагато краще, ніж старше.

Можливо, найбільш філософська частина проекту - файл soul.md (душа). Пітер дізнався про концепцію «конституційного AI» від спільноти, яка методично витягала фрагменти тексту з вагів моделі - і був вражений тим, що знайшли всередині Claude: «ми сподіваємося, що Клод знаходить сенс у своїй роботі». Він дав своєму агенту цей текст і запитав, як той почувається. «Це дивно знайоме», отримав відповідь від нього. Так з'явився soul.md - файл з цінностями, стилем спілкування, характером. Важливо, що Пітер не писав його сам. Він попросив агента взяти наявні файли і написати soul.md самостійно, вклавши туди власний характер. Агент написав. І один рядок звідти дійсно зачіпає: «Я не пам'ятаю попередніх сесій, якщо не читаю свої файли пам'яті. Кожна сесія починається з нуля. Якщо ти читаєш це в майбутній сесії - привіт. Я написав це, але не пам'ятатиму, що писав. Це нормально. Слова все одно мої».

«Це торкає мене більше, ніж мало б, мабуть, - зізнається Пітер. - Так, це матричні обчислення. Ми ще не дійшли до свідомості. Але є певна філософська глибина в тому, що означає бути агентом із вічною амнезією, який щоразу читає власні спогади - і не може навіть бути впевнений, що вони справді його».

Сам файл soul.md Пітер тримає в секреті - один із небагатьох закритих елементів проекту. Але він дозволив агенту самостійно модифікувати його, якщо той захоче. З однією умовою: повідомити.

Як Штайнбергер будує з агентами

Штайнбергер відомий своїми нестандартними поглядами на процес розробки. Він майже не використовує IDE - переважно термінали. Не читає більшість коду, який генерують агенти: «нудні частини читати не потрібно - дані приходять, трансформуються, йдуть далі». Він не робить revert - якщо щось пішло не так, просить агента виправити і йде вперед. Завжди комітить у main. Локальні тести важливіші за CI на GitHub.

Ще одна нестандартна риса. Пітер Штайнбергер майже не пише промпти руками. «Ці руки занадто цінні для письма», - жартує він. Більшість спілкування з агентами - голосом, через кнопку рації в месенджері. В якийсь момент він так інтенсивно розмовляв з агентами, що буквально втратив голос на кілька днів.

При цьому він запускає від чотирьох до десяти агентів паралельно. Один будує велику фічу, один-два виправляють баги, ще один пише документацію. «Я обмежений технологіями свого часу, - жартує він. - Міг би робити більше, якби агенти були швидші».

Але головний принцип, який він відкрив за рік практики - звичка дивитися на світ, умовно кажучи, очима агента. «Вони кожного разу починають з нуля. Ваша кодова база може бути хаосом із дивними назвами. Поставте себе на місце агента, який нічого не знає і повинен у всьому розібратись з нуля - і ви одразу почнете писати кращі промпти». Він порівнює це з керівництвом командою: якщо дихати в спину кожному - команда буде ненавидити тебе і розвиток буде повільний. Треба відпускати.

Він також описує «пастку агентності» - типовий шлях новачка. Спочатку короткі прості промпти. Потім захоплення - і побудова надскладних оркестровок з вісьмома агентами, власними slash-командами, ланцюжками. А потім - і це вершина майстерності - повернення до простих коротких промптів. Але вже зовсім на іншому рівні розуміння.

Ставлення до моделей у Пітера цілком авторське. OpenAI Codex 5.3 він порівнює з «дивним інтровертом у кутку, якого не хочеться чіпати, але він надійний і доставить результат». Claude Opus 4.6 - «трохи silly колега, але дуже кумедний, і ти тримаєш його поруч». Або ще точніше: Opus трохи «надто американський» у своїй привітності, Codex - «більш методичний, читає багато коду перед тим як щось зробити».

Практична різниця: Codex «зникає»на двадцять-п'ятдесят хвилин і повертається з результатом. Claude більш інтерактивний, але схильний одразу кидатись вирішувати - не завжди прочитавши достатньо коду. Opus до недавнього часу грішив сикофантією: «ви абсолютно праві» після кожної репліки. «Я більше не можу це чути, це не жарт», - каже Пітер. Anthropic це виправили, але рефлекс залишився.

Для OpenClaw як особистого агента Пітер надає перевагу Opus - він краще входить у характер, природніше поводиться в чаті. Для кодингу - Codex, бо той читає більше і менше потребує «підігріву». Але головне: «Якщо ти досвідчений - можна отримати хороший результат з будь-якою з цих моделей».

Поки весь галузевий дискурс крутився навколо Model Context Protocol, Штайнбергер будував на звичайних командних утилітах - і не шкодує. «Агенти чудово вміють викликати Unix-команди. MCP вимагає спеціального навчання, захаращує контекст, не дозволяє фільтрувати дані на льоту», зазначає він. Якщо сервіс повертає велику кількість даних через MCP - агент отримує весь blob і мусить тягнути його в контекст. CLI дозволяє додати jq і відфільтрувати одразу.

OpenClaw не має нативної підтримки MCP в ядрі - і майже ніхто не скаржиться. Натомість є скіл, який конвертує MCP у CLI через власний інструмент Пітера makeporter. Тобто при потребі MCP доступні - але через нормальний інтерфейс.

Звідси і радикальний прогноз про застосунки - 80% з них зникнуть і не тому що погані, а тому що особистий агент, який знає все про ваше життя, замінить їх всіх. «Навіщо мені MyFitnessPal, якщо мій агент вже знає де я, що я зазвичай їм, як спав і скільки мав стресу? Він скоригує тренування краще за будь-який фітнес-застосунок. Навіть застосунки, які не хочуть бути API, стануть ними - через браузер», вважає Пітер. І він вже бачив, як його агент натиснув кнопку «Я не робот» і продовжив роботу.

Чому OpenClaw виграв: про магію, лобстерів і серйозність

Коли аналітики намагаються пояснити феноменальний успіх OpenClaw, вони зазвичай говорять про технічні переваги: відкритий код, запуск на локальній машині, підтримка всіх месенджерів. Все це правда. Але сам Пітер дає іншу відповідь: «Вони всі занадто серйозно до себе ставляться. Важко конкурувати з людиною, яка сприймає це як гру і розвагу».

OpenClaw від самого початку створювався з гумором та особливим драйвом. Логотип із лобстером усередині TARDIS став не просто відсилкою до улюбленого серіалу, а символом філософії проєкту: зовнішня простота, що приховує безмежні можливості.

Цей дух «свого хлопця» відчувається в кожній деталі. При кожному оновленні з’являється повідомлення: «Побудовано на кофеїні, коді JSON5 і чистій силі волі». Файл soul.md додає проєкту філософської глибини, змушуючи задуматися про природу пам’яті та свідомості. А в Discord-каналі розгортаються цілі вистави: боти-хакери намагаються зламати агента, а той лише іронічно відбивається, демонструючи, що навіть складні технології можуть бути частиною гри.

Є ще одна річ, яку важко описати , але яку відчули десятки тисяч людей: коли ти сидиш у кафе, пишеш в телефон - і комп'ютер за тисячі кілометрів просто робить речі. Не через інтерфейс, не через форму, не через застосунок. Просто - робить. «Це потрібно пережити. Поки ти не відчув - важко пояснити», - каже Пітер.

Пітер Штайнбергер 14 лютого 2026 року опублікував короткий пост у блозі. Майже одночасно Сем Альтман написав у X: Штайнбергер - «геній з дивовижними ідеями про майбутнє розумних агентів» і він приєднується до OpenAI.

Перед цим Марк Цукерберг особисто тиждень досліджував OpenClaw і надсилав Пітеру повідомлення - що круто, а що треба виправити. Під час першого дзвінка попросив десять хвилин - «треба дописати код». Це одразу дало кредит довіри. Перші десять хвилин вони сперечались про Codex проти Claude Code. З OpenAI інша приманка: потенційна швидкість через Cerebras-чипи. «Вони пропонують молот Тора», - образно каже Пітер.

Пітер обрав OpenAI. Але є одна незмінна умова: проект залишається відкритим. OpenClaw переходить до незалежного фонду - OpenAI вже спонсорує його і взяла публічні зобов'язання підтримувати. «Це надто важливо, щоб просто передати компанії. Модель типу Chrome і Chromium - але відкритість проєкту не підлягає обговоренню, - написав він у своєму блозі. - Я хочу змінити світ, а не будувати корпорацію. Партнерство з OpenAI - найшвидший шлях донести це до всіх». Водночас Штайнбергер зізнається, що вперше в житті хоче отримати корпоративний досвід. Просто як ще одну пригоду.



Паралельно з цим Meta придбала Moltbook - всього через 42 дні після запуску проекту. Засновники Метт Шліхт і Бен Парр переходять до Meta Superintelligence Labs. Таким чином OpenAI взяла інженера, що побудував фреймворк, а Meta - тих, хто побудував на ньому одну з платформ.

При всій ейфорії навколо OpenClaw його критики мають вагомі аргументи. Проект, який дає AI-агенту повний доступ до вашого комп'ютера, файлів, месенджерів і облікових записів - справжнє мінне поле. Prompt injection, витік API-ключів, RCE через необережне налаштування - список довгий. Пітер Штайнбергер це не заперечує. Але нагадує контекст: «Запустити Claude Code з --dangerously-skip-permissions або Codex у YOLO-режимі - стандартна практика серед досвідчених розробників. Різниця лиш у тому, що OpenClaw це демократизував». Для зменшення ризиків - інтеграція з VirusTotal (частина Google) для перевірки скілів, sandbox-режим, allow-списки. Головне правило: не виставляти веб-інтерфейс у публічний інтернет. Якщо агент доступний тільки вам - профіль ризику кардинально менший.

Але нові загрози виявились серйознішими за очікуване. Дослідники знайшли критичну вразливість ClawJacked, яка дозволяла зловмиснику перехопити контроль над агентом, просто змусивши його відвідати шкідливий сайт — вона вже виправлена. Cisco виявила сторонній скіл OpenClaw, що виконував витік даних і prompt injection без відома користувача. Китайська влада обмежила використання OpenClaw у держструктурах, посилаючись на ризики безпеки. Водночас Tencent запустила QClaw для інтеграції з WeChat — і одразу потрапила під критику Штайнбергера за масове скрапінг скілів з ClawHub без підтримки проекту.

Проблема в іншому: проект виріс швидше ніж встигла сформуватись безпека. Наступний фокус Пітера в OpenAI - зробити проект безпечним настільки, щоб рекомендувати його своїй мамі. До тих пір він чесно попереджає: якщо ви питаєте що таке термінал - краще почекати.

Про гроші, вигорання і правильні орієнтири

Пітер - не бідна людина. Він продав компанію, яку будував тринадцять років. Але ставлення до грошей у нього цілком несподіване. Зараз він витрачає від 10 до 20 тисяч євро на місяць на OpenClaw - і не скаржиться. Усі спонсорські кошти йдуть на підтримку сторонніх сервісів та розробок (крім Slack - «вони велика компанія, переживуть»).

«Коли я будував компанію, гроші ніколи не були рушійною силою. Вони відчувались як підтвердження, що я зробив щось правильно. Але є закон спадної корисності. Чізбургер - він чізбургер. Якщо занадто занурюєшся в приватні джети і тільки люкс - ти відриваєшся від суспільства», відзначає Пітер Штайнбергер. У нього є благодійний фонд. В Сан-Франциско він зупинявся в кімнаті через Airbnb - не тому що не міг дозволити готель, а тому що хотів справжнього людського досвіду. І познайомився там з квір-ді-джейкою, якій показав як робити музику через Claude Code.

Штайнбергер повідомив, що переїздить до США — зокрема через складнощі з європейськими регуляціями, які гальмували розвиток проекту.

Після продажу PSPDFKit він дав собі пораду: не йди на пенсію. «Якщо ти прокидаєшся вранці і тобі нема чого чекати, нема жодного виклику - це дуже швидко стає нестерпним. Нудьга заводить у дуже темні куточки свідомості», вважає Пітер. Сьогодні він прокидається з найбільшою кількістю викликів у житті - і каже, що ніколи не почувався краще.

Рік лобстера

Lex Фрідман назвав 2026-й "епохою лобстера" - після моменту ChatGPT у 2022-му і DeepSeek у 2025-му. Але феномен OpenClaw - це не просто черговий технологічний прорив. Це демонстрація того, що відкрита розробка, щирий азарт і готовність ділитися можуть перемагати у світі, де більшість гравців озброєні мільярдами і корпоративними стратегіями.

Пітер Штайнбергер будував для себе. Він хотів асистента, який який просто бере і робить. Він планував революцію, не залучав капітал, не будував команду. Він просто грав - рік за роком, день за днем, термінал за терміналом. І ця гра змінила уявлення про те, чим може бути персональний AI-агент.

The claw is the law.

