Трест, который лопнул

Інтенсивність кібератак ворога в II півріччі 2025 року залишалася високою

Національна команда реагування на кіберінциденти, кібератаки та кіберзагрози CERT-UA оприлюднила звіт «Кіберзагрози: Україна», згідно з яким у другому півріччі 2025 року загальна кількість опрацьованих кіберінцидентів зменшилася на 4% порівняно з попереднім періодом – 2909 проти 3018 у першому півріччі.

Найбільш показовою стала повна відсутність критичних кіберінцидентів за звітний період. Також зафіксовано зниження активності за всіма іншими рівнями критичності: високий рівень (зменшення на 17%); середній рівень (зменшення на 2% – з 2944 до 2895 інцидентів); низький рівень (падіння на 87%).

Також експерти відзначають позитивну тенденцію – попри незначне зростання кількості розсилок шкідливих програм, реальна кількість інфікувань комп’ютерів зменшилася.

Фахівці пояснюють це поступовою адаптацією українських організацій до поточного рівня загроз, ефективною роботою команд реагування, своєчасним блокуванням шкідливих активностей та загальним підвищенням обізнаності користувачів щодо основ кібергігієни.

Водночас у CERT-UA наголошують, що інтенсивність ворожих кібератак залишається стабільно високою, а ситуація в українському кіберпросторі – складною та динамічною.

