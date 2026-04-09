SK hynix розпочинає постачання першої у світі 321-шарової QLC NAND пам'яті

Компанія SK hynix оголосила про початок поставок свого новітнього споживчого твердотільного накопичувача (cSSD) моделі PQC21, який став першим у світі продуктом на базі 321-шарової технології QLC (Quad-Level Cell) NAND.



Як повідомляється, це рішення розроблене спеціально для епохи AI PC, де критично важливими є висока місткість, швидкість роботи та енергоефективність. Нова лінійка включає варіанти обсягом 1 Тб та 2 Тб, що дозволяє значно розширити можливості зберігання даних у компактних пристроях.



В основі продукту лежить поєднання рекордної кількості шарів вертикального стекування та технології QLC, яка дозволяє зберігати чотири біти даних в одній комірці. Це максимізує обсяг пам'яті на одиницю площі кристала. Для забезпечення високої продуктивності при читанні та записі часто використовуваних даних SK hynix застосувала технологію SLC кэшування, яка тимчасово переводить частину накопичувача в швидкісний однобітовий режим роботи.



Поставки нових накопичувачів для корпорації Dell Technologies розпочинаються вже у квітні 2026 року. SK hynix планує використовувати цей імпульс для агресивного розширення партнерства з іншими глобальними технологічними гігантами. За даними аналітичної компанії IDC, частка QLC NAND на світовому ринку cSSD стрімко зростатиме: якщо у 2025 році вона становила 22%, то вже до 2027 року прогнозується рівень у 61%, що підкреслює стратегічну важливість нового продукту.



Представники SK hynix зазначають, що вихід на ринок 321-шарових SSD є важливою віхою, яка демонструє лідерство компанії в сегменті пам'яті для AI PC. Завдяки технологічній перевазі південнокорейський виробник розраховує захопити значну частку ринку високопродуктивних рішень NAND, які стають критичним компонентом для локального запуску складних алгоритмів штучного інтелекту на персональних комп'ютерах.



Початок поставок 321-шарової пам'яті SK hynix свідчить про те, що технологічні перегони у сфері NAND flash перейшли на рівень екстремальної щільності запису. Використання архітектури QLC разом із такою кількістю шарів дозволяє радикально знизити вартість зберігання одного гігабайта даних, що є життєво необхідним для сучасних AI додатків, які оперують величезними масивами інформації.



Основним стратегічним ризиком для QLC залишається питання довговічності та швидкості стабільного запису порівняно з дорожчою TLC пам'яттю, проте впровадження інтелектуального SLC кэшування та вдосконалених контролерів значно нівелює ці недоліки. З огляду на прогноз IDC щодо домінування QLC вже через два роки, SK hynix робить вчасну ставку, яка може змінити баланс сил на ринку, де конкуренти, такі як Samsung та Micron, також намагаються подолати бар'єр у 300 шарів. Успіх цієї моделі зафіксує перехід споживчих комп'ютерів на новий стандарт місткості, роблячи накопичувачі обсягом 2 Тб та більше базовим стандартом для галузі.

