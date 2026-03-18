Поговоримо про AI

18 марта 2026 г., 16:45

Штучний інтелект - сьогодні це не просто Тема Номер Один, і навіть не хайп номер один, і не скандал номер один, це реальність номер один. Реальність, у якій ми зараз усі з вами живемо.

Основний парадокс полягає в тому, що переважна більшість користувачів так чи інакше використовують технології AI, але при цьому та сама більшість геть не розуміє, як це робити правильно, як це працює і які позитивні та негативні моменти може нести взаємодія з AI.

Забігаючи наперед, скажу, що на сьогодні кількість людей, які жодним чином не взаємодіють з AI, дуже швидко наближається до нуля. Упевнений, що 99% населення навіть не уявляють, наскільки глибоко і «тишком-нишком» AI вже впроваджений у звичні процеси нашого життя у 2026 році: від управління транзакціями в банку до видачі їжі в McDonald's. Усе це ми, звісно, обговоримо, і я впевнений - багато що вас дуже здивує.

Проглянувши різні інформаційні ресурси, скажімо так, Східної Європи, можу сказати: матеріали, які стосуються AI, по-перше, вельми мізерні ідеологічно, а по-друге - чітко розділені на два табори. Розподіл наступний: прикладні моменти (як використовувати ту чи іншу нейронку для якихось робочих або розважальних цілей) та аналітика (сухі звіти, розуміння та інтерес до яких є прерогативою дуже вузького кола фахівців).

Я ж у серії своїх дописів спробую надати певне проміжне становище і нормальною, а головне - людською мовою спробую вдарити «лікнепом» по абсолютному бездоріжжю в царині розуміння AI як явища.

Курс наших матеріалів буде побудований за принципом «від простого до складного». Пройдемо через практично побутове пояснення «культури пітія» і дійдемо до фундаментальних питань, з обов'язковим обговоренням усіх «міфів та легенд», що з'явилися навколо AI.

AI належить до тієї категорії інструментів, де пояснити, що він може і як ним користуватися, незрівнянно легше, ніж пояснити, як він працює. Тому в міру нашого заглиблення в тензори (а подібних чудових слів чим далі, тим буде більше), кожен читач зможе зупинитися на будь-якому рівні й зрозуміти: чи достатньо йому цієї інформації, чи варто напружувати мозок і вдаватися далі.

Важливе зауваження: «вчитися AI» ми будемо не через «дофамінову петлю смерті TikTok». Тут дійсно доведеться читати більше одного абзацу, іноді читати повільно, іноді навіть перечитувати. Існування книги з популярної серії «Штучний інтелект для чайників» було б глибокою неповагою до цієї великої та фундаментальної технології, але от про чайники, пилосмоки та лампочки з написом «AI» ми також обов'язково поговоримо.

Перший пост із серії буде присвячений найпростішому, практично побутовому питанню: чим запит у пошуковий рядок Google відрізняється від пошуку в Google із використанням AI та від пошуку в агенті AI. Ну а далі - поступово заглибимося в складніші аспекти: які існують відкриті агенти штучного інтелекту, у чому їхня різниця, що таке мовні моделі та багато іншого.

Одним словом, у цій серії текстів докладемо всіх зусиль, щоб подана інформація була цікавою, корисною та зрозумілою. Якщо це знайде відгук у читача, подібні матеріали виходитимуть регулярно — вже з урахуванням фідбеку, а також актуальності питань.

