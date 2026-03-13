Intel представляє процесори Ultra 200S Plus, які підвоюють швидкість у творчих завданнях

13 марта 2026 г., 11:45

Корпорація Intel 11 офіційно представила нову серію десктопних процесорів Core Ultra 200S Plus, до якої увійшли моделі Core Ultra 7 270K Plus та Core Ultra 5 250K Plus.



Новинки отримали значні архітектурні покращення, зокрема збільшення кількості енергоефективних ядер. Тепер модель 270K Plus має 24 ядра, а 250K Plus - 18 ядер. За даними виробника, нові чипи забезпечують до 2 разів вищу продуктивність у завданнях зі створення контенту порівняно з конкурентами та на 103% кращі результати у багатопотокових тестах. Окрім цього, ігрова продуктивність зросла в середньому на 15% порівняно з існуючими процесорами Core Ultra Series 2.



Однією з ключових технологічних новацій став інструмент Intel Binary Optimization Tool. Це перший у своєму роді рівень оптимізації бінарного перекладу, який підвищує кількість інструкцій за цикл навіть для тих ігор та програм, що були спочатку оптимізовані під інші архітектури або консолі.



«З новими процесорами Intel Core Ultra 200S Plus ми робимо перші кроки в нову еру продуктивності для ентузіастів. Core Ultra 7 270K Plus та Ultra 5 250K Plus - це найшвидші ігрові процесори для настільних ПК, які коли-небудь створювала Intel», заявив віцепрезидент Роберт Хеллок (Robert Hallock). Процесори отримали підтримку швидшої пам'яті DDR5 7200 MT/s та новітньої технології 4-Rank CUDIMM, що дозволяє встановлювати до 128 ГБ пам'яті на один модуль.



Продажі нових чипів почнуться 26 березня 2026 року за рекомендованою ціною від 199 дол. за молодшу модель та від 299 дол. за Core Ultra 7.

