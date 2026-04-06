IT Specialist отримала міжнародний сертифікат ISO/IEC 27001:2022

6 апреля 2026 г., 14:30

Компанія IT Specialist офіційно оголосила про успішне завершення аудиту та отримання сертифіката відповідності міжнародному стандарту ISO/IEC 27001:2022.



Як зазначили у компанії, цей здобуток став результатом ретельної перевірки системи управління інформаційною безпекою, яку здійснив незалежний сертифікаційний орган з багаторічною світовою історією - Bureau Veritas.



Підкреслюється, що для клієнтів та партнерів компанії цей сертифікат є офіційним підтвердженням того, що IT Specialist дотримується міжнародних вимог у сфері інформаційної безпеки. Зокрема, стандарт гарантує цілісність, конфіденційність та постійну доступність інформаційних активів. Отримання сертифіката саме версії 2022 року свідчить про готовність компанії до актуальних викликів цифрової епохи, включаючи протидію складним кіберзагрозам та забезпечення безпеки у хмарних середовищах.

«Важливо наголосити, що високий рівень інформаційної безпеки завжди був невіддільною частиною щоденної роботи IT Specialist. Процес сертифікації лише підтвердив ефективність уже наявних практик та зрілість внутрішніх процесів. Незалежна оцінка від фахівців Bureau Veritas підкреслила, що механізми управління ризиками в компанії працюють як чітко налагоджена система, що мінімізує будь-які загрози для бізнесу та клієнтських даних», наголосив Дмитро Чуб, Директор напряму автоматизації, інтеграції та аудиту бізнес-процесів в IT Specialist.



Представник української компанії також зазначив, що у компанії продовжують вдосконалювати систему управління, підтверджуючи репутацію надійного технологічного партнера, для якого безпека є фундаментальною цінністю.

