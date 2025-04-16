Google Gemini дозволяє створювати відео за допомогою Veo 2

16 апреля 2025 г., 13:35

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За заявою Google, відсьогодні користувачі Gemini Advanced можуть генерувати та ділитися відео за допомогою відеомоделі Veo 2. Тепер у Gemini можна перетворювати текстові запити на динамічні відео.



Veo 2 дозволяє створювати деталізовані відео високої роздільної здатності з кінематографічною реалістичністю. Завдяки покращеному розумінню фізики та рухів людини, Veo 2 забезпечує плавність рухів персонажів, реалістичність сцен та високу деталізацію зображення в різних стилях та тематиках.



Щоб згенерувати відео, треба обрати Veo 2 у списку моделей в Gemini. Ця функція створює восьмисекундний відеокліп з роздільною здатністю 720p, який надається як MP4-файл у форматі 16:9 ландшафтної орієнтації. Існує місячний ліміт на кількість відео, які може створити користувач, але його буде повідомлено, коли він наближатиметься до нього.



Створення відео з Gemini просте: просто опишіть сцену, яку ви хочете створити — чи то коротка історія, візуальна концепція чи конкретна сцена — і Gemini втілить ваші ідеї в життя. Чим детальніший опис, тим більший контроль ви маєте над кінцевим відео. Це відкриває світ цікавих творчих можливостей, дозволяючи фантазії розгулятися, щоб уявити нереальні комбінації, дослідити різні візуальні стилі від реалізму до фентезі або швидко візуалізувати короткі ідеї.



Один з найкращих моментів творчості - це можливість ділитися результатом з іншими. Ділитися відео з мобільного дуже просто: натисніть кнопку "Поділитися" і швидко завантажуйте короткі, цікаві відео на TikTok та YouTube Shorts.



Функція генерації відео поступово стає доступною для передплатників Gemini Advanced по всьому світу як на вебверсії, так і на мобільних пристроях, починаючи відсьогодні та протягом наступних кількох тижнів. Ця функція доступна всіма мовами, які підтримує Gemini.



Зазначено, Google було вжито важливих заходів, щоб зробити генерацію відео безпечною. Це включає масштабне тестування та оцінку, спрямовані на запобігання створенню контенту, який порушує правила компанії. Крім того, всі відео, створені за допомогою Veo 2, позначаються SynthID - цифровим водяним знаком, вбудованим у кожен кадр, який вказує, що відео створено за допомогою AI.



Результати роботи Gemini в першу чергу визначаються запитами користувачів, і, як і будь-який інструмент генеративного AI, можуть бути випадки, коли він створює контент, який деякі люди вважають неприйнятним. Google продовжуватиме прислухатися до відгуків через кнопки "подобається"/"не подобається" і має наміри постійно вдосконалюватися.

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