Основні глобальні гравці у сфері штучного інтелекту

3 апреля 2026 г., 17:45

+22

голоса Tweet

У попередньому матеріалі ми не тільки з’ясували, як AI обробляє наші запити, а й зрозуміли, чому не варто просити AI-агента розповісти анекдот або написати вірш, бо ввечері нудно. Планомірно рухаємося далі і спробуємо розібратися в поточному різноманітті глобальних відкритих AI-інфраструктур, а також у тому, як і навіщо їх краще використовувати.

Спочатку хотів зробити невеликий екскурс в історію виникнення штучного інтелекту як явища, але потім вирішив, що ця Санта-Барбара настільки красиво обросла скандалами, інтригами та розслідуваннями, що захоплива історія про початок ери машинного мислення однозначно заслуговує на окремий матеріал. З цієї ж причини ми майже не будемо в описі AI-агентів торкатися персоналій (там теж часто детективні історії, гідні романів), які за цим стоять, і зосередимося виключно на поточних реалізаціях.

OpenAI (ChatGPT): «Батько-засновник»

Піонером AI-технології (важливе уточнення - доступної звичайному користувачеві) безперечно вважаємо ChatGPT від компанії OpenAI. Те, що вдалося американській приватній компанії (практично стартапу) наприкінці 2022 року, безперечно, можна вважати революцією. Перший повноцінний «чат з комп'ютером версії 3.5» було завантажено понад 1 млн разів за перший тиждень у відкритому доступі. Можливо, це прозвучить пафосно, але вже зараз зрозуміло, що світ інформаційних технологій сміливо можна описувати в історичних документах як «до» і «після» цієї історичної події.

Зараз ChatGPT, як і раніше, зберігає впевнене лідерство за популярністю використання, але вже починаючи з 2024 року аж ніяк не є монополістом. ChatGPT, як і раніше, хороший у всьому потроху, але інші учасники ринку планомірно відкушують свої частки, і з кожним днем все впевненіше.

Точка старту - листопад 2022 року. Перша глобальна версія - ChatGPT (на базі моделі GPT-3.5). Важливе уточнення: саме у версії 3.5 вперше було впроваджено навчання через зворотний зв'язок з людиною (RLHF - Reinforcement Learning from Human Feedback).

Походження та місія: США, OpenAI (приватна компанія за підтримки Microsoft). Створення безпечного та всеосяжного AGI (Artificial General Intelligence) - глобального AI, здатного виконувати будь-яке доступне та визначене для людства інтелектуальне завдання, і, як наслідок, замінювати собою більшість поточних інформаційних сервісів.

Спеціалізація: універсальний логічний помічник, майстер контекстних міркувань і планування. Максимальна імітація «людиноподібності».

Hardware: працює на масштабованих кластерах у хмарі Microsoft Azure, побудованих на сотнях тисяч (!) AI-прискорювачів Nvidia H100 і H200.

Сильні сторони: «криголам» у напрямку машинного навчання та «людського» інтерфейсу. Просунуте логічне мислення (Reasoning). Завдяки ланцюжкам думок (Chain-of-Thought) модель «багатогранно обмірковує питання», перш ніж видати відповідь.

Слабкі сторони (обмеження): закрита архітектура, висока вартість API для розробників, періодичні проблеми з надмірною цензурою у відповідях. «Впевнені» галюцинації, з кожною наступною версією ситуація покращується, але все ще далека від ідеальної. Висока залежність від інвесторів.

Актуальний стан на березень 2026 року: флагманська версія - GPT-5. Позиціонується як всебічний «агент-планувальник», здатний автономно вирішувати складні прикладні завдання.

Google Gemini: «Майстер контексту та мультимодальності»

Google зовсім недовго (близько півроку) перебувала в ролі наздоганяючої. Команда розробників Gemini швидко збагнула, що робити «ще одну» копію ChatGPT безглуздо, і потрібно випустити продукт, який зробить акцент на тих технологіях, у яких компанія з Маунтін-В'ю найсильніша. У зв'язку з цим розвиток AI-агента Gemini йшов у напрямку максимальної інтеграції з екосистемою Google — пошук в інтернеті, робота з онлайн-сервісами, інтеграція в Android і акцент на мультимодальність. Простими словами: можливість сприймати звук, текст, зображення, відео не окремо, а «одразу» в рамках одного завдання, що їх об’єднує. Тут же згадаємо важливий нюанс, про який мало хто знає, - Google використовує власні апаратні рішення Tensor Processing Units (TPU, пряма конкуренція з NVIDIA), особливо сильною стороною яких є унікальний оптичний інтерконект (OCS - Optical Circuit Switching) між вузлами (якщо у вас вистачить терпіння, один із матеріалів буде повністю присвячений апаратній реалізації AI).

Початок роботи - березень 2023 року (початкова назва проєкту - Bard на базі про-моделі LaMDA). Офіційний ребрендинг та перехід на архітектуру Gemini 1.0 відбулися в лютому 2024 року.

Походження та місія: США, Google DeepMind. Місія - створення «вроджено мультимодального» AI, який з першого дня навчався розуміти не тільки текст, але й зображення, відео та аудіо в єдиному просторі смислів, максимальна інтеграція з сервісами «зовнішнього» інтернету.

Спеціалізація: робота з гігантськими обсягами даних («довгий контекст») і глибока «залученість» у персональні дані користувача (Google Workspace, Android).

Hardware: власні чіпи TPU. Актуальне покоління на весну 2026 року — TPU v6 (Trillium) і TPU v5p (незабаром TPU v7). Відносна незалежність Google від дефіциту чіпів Nvidia та менша енергетична вартість запитів.

Сильні сторони: розмір контекстного вікна. Gemini поки що лідирує за цим параметром, дозволяючи завантажувати до 10 мільйонів токенів (еквівалент тисяч сторінок тексту або багатьох годин відео) за один раз. Зручний інструмент для аналізу великих логів, кодових баз або цілих бібліотек.

Слабкі сторони (обмеження): надмірна «обережність» у відповідях, висока лояльність до людської необізнаності у запитах, а також складніша і не зовсім зрозуміла структура користувацьких версій (Flash, Pro, Ultra).

Актуальний стан на березень 2026 року: флагманська версія - Gemini 3.1 Pro. Головний акцент зроблено на «Персоналізований інтелект» - здатність AI бути проактивним помічником, який знає контекст завдяки інтеграції з браузером, поштою, календарем, файлами та документами.

Під цими двома учасниками варто провести певну символічну межу. У чому її суть, адже глобальних AI-агентів ще чимало? Саме ці два агенти максимально часто використовуються в режимі B2C. Незважаючи на те, що інші реалізації технологій AI від OpenAI та Google на кілька порядків складніші та більш залучені до складних завдань бізнесу, фінансів, виробництва, контролю, оборони, маркетингу тощо, саме ці дві маленькі іконки на смартфонах і ноутбуках з назвами «ChatGPT» або «Geminі» майже в 80% випадків уособлюють все те, що звичайні споживачі вважають Штучним Інтелектом (до речі, більшість нейро-котиків теж малюють саме вони, що важливо).

Переходимо до «цікавих» учасників нашого огляду. Якщо не цікавитися AI як технологією, а використовувати її лише в прикладному варіанті, то, можливо, ви про нижчеописаних учасників ніколи й не чули, або чули мимохідь. Проте ці учасники займають свою нішу зі своїми унікальними підходами та реалізаціями. Плюс основне завдання наших матеріалів і полягає в тому, щоб в очах користувача перетворити «чорну скриньку AI» на більш зрозумілий і осмислений інструмент. Тож продовжуємо наше AI-занурення.

Anthropic Claude: «Цифровий аристократ і еталон кодингу»

Claude від Anthropic - це вибір «техно-еліти» та програмістів, скажімо так, для тих, хто розуміє, навіщо їм потрібен саме цей варіант. Якщо ChatGPT - це технологічний хайп, а Gemini - це інформаційний масштаб розміром з інтернет, то Claude - це інженерна естетика та безпека. До рішень Anthropic рідко приходять «випадково», скоріше це місце, де інженери знаходять більш зручні та цілісні рішення (недавній анонс СO-WORK), які не змогли знайти у вищеописаних учасників. Сьогодні це незалежний учасник ринку, але спочатку засновники Anthropic (брат і сестра Амодеї) входили до складу головних архітекторів та ідеологів OpenAI, від якої відкололися через розбіжності (що досить часто трапляється у геніїв). Anthropic приписують невелику революцію, яку компанія здійснила у питаннях використання AI в юриспруденції та економічному аналізі. Після виведення на ринок цих рішень, багатьом компаніям, що займаються юридичним та економічним аудитом, довелося переглянути свої підходи до оцінки вартості своїх послуг.

Точка старту - березень 2023 року (вихід першої версії Claude 1.0).

Походження та місія: США, Anthropic.



Головна ідеологія - Конституційний AI (Constitutional AI). Це метод навчання, при якому моделі отримують «конституцію» (звід правил), і вона сама коригує свої відповіді, щоб бути корисною, чесною та нешкідливою.

Спеціалізація: написання складного коду, глибокий літературний аналіз і робота з нюансами, де важлива «людяність» мови та відсутність шаблонних фраз.

Hardware: у Claude в чомусь унікальне становище щодо апаратного забезпечення. Тут використовується в основному інфраструктура Amazon (AWS), а також, у меншій мірі, - Google Cloud. Тут вже працюють не тільки «стандартні» Nvidia H100/B200, але й спеціалізовані AI-чіпи від Amazon - AWS Trainium та Inferentia. Це дозволяє їм оптимізувати вартість інференції (виведення) для клієнтів різного масштабу.



Сильні сторони: точність. Функція Artifacts дозволяє AI відкривати окреме вікно для візуалізації коду, веб-сайтів або документів у реальному часі. У сфері програмування (Python, React, C++) Claude 4.0 станом на березень 2026 року вважається еталоном - у неї найнижчий відсоток помилок (галюцинацій) у синтаксисі програм. Дуже сильна в розборі та пошуку помилок «чужого» коду.

Слабкі сторони (обмеження): менш розвинена споживча та прикладна екосистема (немає власного «офісу» або «пошти», як у глобальних конкурентів). Іноді модель буває «надмірно ввічливою» або обережною в гострих темах через свою «конституцію». Місцями філософія Anthropic доходить до недоречного «пацифізму».

Актуальний стан на березень 2026 р.: флагманська версія - Claude 4.0 Opus. Головний акцент - Computer Use. Це технологія, що дозволяє Claude буквально «бачити» екран вашого комп’ютера та керувати курсором/клавіатурою для виконання складних завдань (наприклад, заповнення форм у CRM-системах).

DeepSeek: «Китайський прорив, крах монополії на “західний” інтелект»

DeepSeek - це «китайський шторм», найнебезпечніший гравець для західних AI-структур, який змусив Кремнієву долину реально нервувати. Засновано у Ханчжоу компанією High-Flyer Quant, яка до цього займалася виключно високочастотним трейдингом на біржі. Саме алгоритмічний бекграунд дозволив створити архітектуру з феноменальним ККД використання заліза. DeepSeek став світовим символом «алгоритмічного аскетизму» — максимальна оптимізація наявних потужностей при повній і довірчій підтримці китайського уряду. Вихід DeepSeek-R1 на початку 2025 року викликав обвал акцій американських AI-компаній, оскільки інвесторам стало очевидно: американської монополії на «розумні моделі» більше немає. Будь-який стартап тепер може взяти їхні відкриті ваги і створити свій AI, якщо не боїться «тонких моментів», пов'язаних з китайським походженням даної моделі.

Точка старту - травень 2024 року (вихід першої повноформатної моделі DeepSeek-V2).

Походження та місія: Китай. Призначення - довести, що для створення «інтелекту рівня GPT-4» не потрібні мільярди доларів і нескінченні ферми AI-прискорювачів.

Спеціалізація: математика, логіка та програмування. У 2025–2026 роках моделі серії Coder стали основним інструментом для розробників в Азії (і частково в Європі) завдяки відкритості підходів та дешевизні застосування.

Hardware: через санкції США на постачання AI-технологій і чіпів до Китаю, DeepSeek навчилися витискати максимум з того, що було доступно (включно із закупленими раніше NVIDIA H800/H100 та власними китайськими прискорювачами Biren/Moore Threads). Створено незалежний програмний стек (DeepSeek-Inf), який безпосередньо конкурує з NVIDIA CUDA. Головна заслуга - створення архітектури Multi-head Latent Attention (MLA), яка радикально знижує навантаження на відеопам'ять (VRAM) внаслідок стиснення кешу.

Сильні сторони: економічна ефективність (ROI). Навчання моделі DeepSeek-V3 обійшлося в 10 млн дол., тоді як OpenAI витрачає на аналогічні завдання навчання сотні мільйонів. Для кінцевого користувача це вилилося в ціни API, які в 20–50 разів нижчі, ніж у американських гігантів.



Слабкі сторони (обмеження): жорстка цензура з боку регуляторів КНР (модель може банально не відповісти на питання про світовий порядок і геополітику), а також певні складнощі з розумінням тонкого західного культурного контексту та сленгу.

Актуальний стан на березень 2026 р.: флагманська версія - DeepSeek-R1. Це перша модель з відкритими вагами, яка офіційно наздогнала, а в низці тестів і перегнала GPT-4 за рівнем міркувань (Reasoning).

Microsoft Copilot: «Офісний екзоскелет і диригент Windows»

Microsoft Copilot — це не просто модель, це інтерфейс, що «думає», до всього розмаїття цифрового світу Microsoft. Важливо зазначити, що ця «надбудова» задумувалася для перетворення операційної системи на «живий» цифровий організм із логічним зворотним зв'язком. Також важливо уточнити, що Copilot і ChatGPT мають однакове коріння, просто вони оптимізовані під різні завдання з різним ступенем інтеграції в операційну систему. Повноцінна інтеграція Copilot у Windows стартувала у вересні 2023 року, ознаменувавши кінець епохи Cortana (цифрового голосового помічника, раніше вбудованого в Windows).

Точка старту - лютий 2023 року (запуск був анонсований як «Bing Chat» на базі GPT-4). Офіційний ребрендинг у Microsoft Copilot відбувся у вересні 2023 року.

Походження та місія: США, Microsoft (у тісному альянсі з OpenAI). Місія - створити «цифрового компаньйона», який інтегрує AI на рівень ядра ОС та кожного робочого додатка. Загальну стратегію можна описати як «AI у кожному відкритому вікні».

Спеціалізація: глибока автоматизація офісних процесів, управління операційною системою за допомогою природної мови та «заземлення» (grounding) AI на корпоративні дані користувача через Microsoft Graph.

Hardware: у березні 2026 року Copilot спирається на «залізний тріумвірат» Azure.

- Microsoft Maia 200 - вже друге (!) власне покоління передових AI-прискорювачів Microsoft (3-нм техпроцес, 140 млрд транзисторів), оптимізоване спеціально під інференцію (виведення) моделей GPT.

- Кластери NVIDIA B200 (Blackwell) для найважчих обчислювальних завдань.

- Локальні блоки NPU (Neural Processing Unit) у процесорах Intel Core Ultra та AMD Ryzen (стандарт Copilot+ PC з необхідним мінімумом для продуктивності 50 TOPS на процесор) для миттєвих AI-завдань на локальному ПК або ноутбуці.

Сильні сторони: проєкти «Wave 3» і «Cowork». У березні 2026 року Copilot перестав бути просто чат-ботом. Функція Cowork дозволяє AI автономно вести багатоденні проєкти, координуючи дії між Word, Excel і Teams. Головна фішка Wave 3 - Copilot Agents: можливість створювати мікроагентів усередині Copilot Studio, які мають доступ до користувацьких баз даних і можуть самостійно у фоновому режимі виконувати складні структуровані бізнес-завдання.

Слабкі сторони (обмеження): висока залежність від початкової якості корпоративних і персональних даних (якщо в хмарі безлад, AI від Microsoft цей безлад тільки примножить). Висока ціна передплати ($30/міс для бізнесу) і періодичні затримки при зверненні до хмари в моменти пікового навантаження. Відносно сухий, корпоративний формат спілкування моделі.

Актуальний стан на березень 2026 р.: працює на моделях GPT-5.4 Thinking (для складних бізнес-звітів) і GPT-5.3 Instant (для миттєвих відповідей у Windows). Повна інтеграція в «безшовний» інтерфейс Windows 11. Для Windows 12 стане глибоко інтегрованою і невід'ємною частиною ядра системи.

Фінальні учасники нашого сьогоднішнього огляду - відкриті системи AI для побудови власних, налаштованих під ваші завдання, рішень. Тут панують рішення від американської компанії Meta та європейської Mistral. Якщо говорити про різницю в підходах, то Meta — це масштаб і стандарти проти ефективності та конфіденційності у французької Mistral.

Meta Llama: «Світовий стандарт і донор світової AI-індустрії»

Точка старту - лютий 2023 року (реліз Llama 1). Проєкт стартував як «витік століття», який «зовсім випадково» запустив революцію відкритих AI-моделей. З того часу Meta офіційно зробила ставку на розвиток і підтримку Open Source AI.



Походження та місія: США, Meta AI. Місія - створити «відкритий “Linux” для штучного інтелекту». Meta надає всьому світу безкоштовні «креслення» потужних LLM-моделей, щоб стати стандартом де-факто для розробників будь-якого рівня.

Спеціалізація: універсальна база для створення локальних, приватних та спеціалізованих AI-систем (від медицини та розваг до науки та сфери оборони).

Hardware: Meta володіє найбільшим «цивільним» парком прискорювачів у світі. До березня 2026 року ця інфраструктура включатиме понад 600 000 чіпів серій NVIDIA H100 і B200. Це дозволяє навчати моделі на масивах даних у десятки трильйонів токенів (цифра, що перевищує межі розуміння навіть для фахівців).

Сильні сторони: екосистема. Під Llama зараз оптимізують усе: від мобільних процесорів у телефонах до серверних стійок у кластерах. Якщо стоїть завдання побудувати власний AI, то на 99% цей шлях почнеться з Llama, тому що для неї найбільше готових інструментів, документації та підтримки.



Слабкі сторони (обмеження): величезна вага моделей (Llama 405B вимагає колосальних ресурсів для запуску) і певні ліцензійні обмеження для великих корпорацій.

Актуальний стан на березень 2026 р.: флагманська версія - Llama 4.0. Головне досягнення - нативна мультимодальність і здатність працювати як «мозок» для робототехніки будь-якої складності в реальному часі.

Mistral AI: «Європейський суверенітет і математична елегантність»

Точка старту - вересень 2023 року (реліз Mistral 7B). Компанія заснована в Парижі вихідцями з Google DeepMind і Meta. Девіз архітекторів Mistral на момент створення: «Ми зробимо те саме, що робить Америка, але в 10 разів компактніше».

Походження та місія: Франція. Місія - забезпечити Європі незалежність від американських хмарних гігантів. Філософія - «Менше - значить краще». Розумна достатність, як сильна сторона європейського підходу.

Спеціалізація: ефективні моделі для бізнесу, які можна запустити на помірному залізі без втрати якості виконання завдання.

Hardware: Mistral активно використовує європейські суперкомп'ютери «Leonardo» та «Lumi» на базі чіпів AMD Instinct й хмарні партнерські рішення від Microsoft Azure/Amazon AWS. Приклад того, як софт успішно оптимізується під дуже різні архітектури.

Сильні сторони: ефективність. Моделі Mistral (особливо серій NeMo та Large) часто показують ті самі результати, що й «американські» моделі, які в 2–3 рази більші за розміром. Ідеальний вибір для Edge Computing (локальних обчислень «на краю») та приватних хмар.

Слабкі сторони (обмеження): на порядок менші інвестиції. Mistral змушений бути «розумнішим» і демонструвати результати, порівнянні з Meta, при значно скромнішому бюджеті та парку обладнання.

Актуальний стан на березень 2026 р.: флагманська версія - Mistral Large 3 / Pixtral. Модель з відкритими вагами, яка є найкращою у світі за співвідношенням «точність на ват споживаної енергії».

AI-модель «Grok», розроблена компанією xAI (але архітектура та ідеологія системи безпосередньо визначаються баченням Ілона Маска), стоїть у певному сенсі осібно, тому ми додали її в кінець нашого списку. На нашу суб'єктивну думку, Grok задумувався саме як амбітне «супермозкове» альтер-его його творця, під прикриттям інтеграції в проєкти на кшталт Tesla або соцмережі X. Справедливості заради зазначимо, що Grok — це не просто «ще один AI-чат-бот», а реально найпотужніший «комерційний» обчислювальний кластер на планеті, і ігнорувати його важливість як AI-гравця, у будь-якому разі, не вийде.

Grok (xAI): «Цифровий бунтар на реактивному паливі»

Походження та місія: США, xAI (Ілон Маск). Місія - створення AI, що «максимально прагне до істини», позбавленого корпоративної цензури та політичного/соціального порядку денного.

Спеціалізація: надшвидкий аналіз поточних новинних подій та інженерне проєктування (інтеграція з Tesla та SpaceX).

Hardware: у 2026 році Grok працює на суперкомп'ютері Colossus у Мемфісі, США. Це один із найбільших у світі кластерів, що об'єднує понад 200 000 прискорювачів NVIDIA H100 і B200. За грубою обчислювальною потужністю xAI зараз випереджає більшість конкурентів навіть в Америці.

Сильні сторони: Real-time X Access. Grok - єдиний AI, який навчається та отримує дані з соцмережі X у режимі реального часу. Поки інші AI-моделі чекають на оновлення новинних баз (від десятків хвилин до годин), Grok вже знає та аналізує події, що відбулися 10 секунд тому.

Слабкі сторони (обмеження): надмірна «саркастичність» (іноді на шкоду справі) і сильна залежність від поглядів та особистості свого творця. Режим «проти всіх» без чітко визначеної філософії розвитку та спадкоємності в поведінці моделі.

Актуальний стан на березень 2026 р.: флагманська версія - Grok-4. Головна функція - пряма інтеграція в автопілот Tesla (FSD) та керування гуманоїдними роботами Optimus.

Підводячи підсумок цього структурованого огляду, визнаємо: на початку 2026 року питання «Який AI кращий?» майже втратило смислове навантаження. Правильне питання звучить так: «Який AI-агент (або зв'язка агентів) може вирішити моє завдання ефективніше і точніше?».

Мета цього матеріалу (крім ознайомчо-інформаційної) - показати фундаментальні зрушення у розвитку AI за останні 3 роки:

Спеціалізація замість універсальності: не варто шукати один універсальний «Супермозок». Для глибокого коду обираємо Claude, для аналізу терабайтів даних і складних запитів в інтернеті - Gemini, для знайомства та експериментів з AI - Chat GPT, а для створення свого приватного або корпоративного AI - Llama. Якщо хочеться відчути себе в ролі технопанка, найкраще рішення - Grok.

Агентність - це новий стандарт. Головним критерієм визначення можливостей AI у 2026 році стала вже не краса чи «людиноподібність» тексту, а здатність AI безпосередньо впроваджуватися у ваші життєві та робочі процеси й автономно керувати (контролювати) ними там, де це допустимо й безпечно. AI перестає бути просто співрозмовником, він стає повноправним співробітником, якщо хочете - партнером.

Геополітика та первинність інтелекту: світ AI перестав бути суто американським «чорним ящиком». Зліт DeepSeek (Китай) та незалежного проєкту Mistral (Європа) доводять, що математика та потужність алгоритмів у будь-якому разі переможуть багатомільярдні бюджети, політичні обмеження та інші «людські» ліміти.

Інженер, керівник або звичайний користувач, прочитавши цей матеріал до кінця, можливо, почне дивитися на AI не як на магію, а як на корисний, але складний прецизійний інструмент. Наша мета - надати вам «карту місцевості» та «стартову точку», щоб ви не витрачали час і ресурси на питання «З чого почати свій шлях у світ AI?».

