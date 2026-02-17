Softprom розширює портфель рішень з кібербезпеки платформою управління телеметрією NXLog

17 февраля 2026 г., 15:25

Компанія Softprom оголошує про підписання дистриб'юторської угоди з NXLog, глобальним постачальником продуктивних рішень для управління конвеєрами телеметрії та логів. Завдяки цьому партнерству Softprom постачатиме та підтримуватиме платформу управління телеметрією NXLog, яка не залежить від конкретних вендорів. Це дозволяє організаціям отримати повний контроль над логами та подіями до того, як вони потраплять у системи SIEM, APM або аналітичні платформи. Такий підхід допомагає командам ІТ та безпеки покращити видимість, зменшити надмірність даних і значно підвищити рентабельність наявних інвестицій у безпеку.

Технологія NXLog дозволяє організаціям збирати, нормалізувати, фільтрувати, збагачувати та маршрутизувати дані телеметрії у складних локальних, хмарних та гібридних середовищах. Керуючи телеметрією на рівні джерела та конвеєра, клієнти можуть усунути «шум», оптимізувати потоки даних і гарантувати, що інструменти безпеки отримують високоякісну та придатну для аналізу інформацію – без збільшення витрат на обробку або операційної складності.

Поєднуючи можливості конвеєрів телеметрії NXLog із сильною регіональною присутністю та технічною експертизою Softprom, партнери та клієнти отримують доступ до масштабованих рішень корпоративного рівня, адаптованих до складних операцій з безпеки, вимог комплаєнсу та реалій інфраструктури.

