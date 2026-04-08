Оптичне волокно проти радіокерування

8 апреля 2026 г., 17:51

Ще кілька років тому ніхто навіть не міг уявити, що оптичне волокно колись буде частиною війни, і від нього будуть залежати військові операції, де його використовують для керування дронами.

Кожен бокс оптичної нитки має котушку 50 км. Нагадаю, ця оптична нитка використовується в усіх наявних кабелях, які виробляють на всіх наявних заводах, що роблять оптичні кабелі для звʼязку. Але не всі заводи, які вміють робити кабелі, вміють (мають технологію) робити оптичне волокно single-mode. Наприклад, США займає десь 10% світових потужностей виробництва оптичного волокна. Й кабелі, які виробляють, використовують всі наявні оператори звʼязку, дата-центри тощо.

Але цю оптичну нитку використали і в каналах звʼязку (частково замінивши радіоканали) для керування, дронами, літаками, НРК на війні.

Війна, це завжди дорого…

Я памʼятаю коли рішення керування дроном через оптику, лавиною було масштабовано та інтегровано у війська, поступово витісняючи дрони на радіо та зменшуючи попит на РЕБ.

Я навіть памʼятаю як мені казали у військах, що все на оптиці, і РЕБи скоро будуть не потрібні.

Але мій особистий досвід в Дружківці мені натякнув, що радіо буде літати й далі. І ворог скоріше вже почав перепрофільовуватись на тактичному рівні.

А чорний лебідь таки прилетів непомітно. Коли я купував свої перші котушки, то один кілометр коштував $5. А намотували тоді (2 роки тому) котушки для дронів по 10 км. Вартість такої котушки з урахуванням намотки, корпусу, і так далі була десь $70-$150, плюс вартість дрона, й в цілому такий комплект буде коштувати десь $500.

Сьогодні вартість одного кілометру оптичної нитки становить $35, а котушки військові замовляють 20-30 кілометрів. Kill-зона зростає.

Якщо беремо в середньому котушку 25 кілометрів, вартість досягне десь $1000, плюс дрон, й цей комплект буде вартувати десь $1300-$1500.

Аналізуючи, в першу чергу, модернізацію та розвиток дата-центрів США (вони зараз переходять з multi-mode на single-mode), я вважаю що вартість за один кілометр оптичного волокна, досягне $70. А вартість дрона з котушкою 25 кілометрів може сягнути $2200-$2400 за штуку.

Тепер на першому плані повинна домінувати ефективність застосування дронів на оптиці. Бо я бачив (на війні), як оператор дрона, де оптична котушка на 20 км, робить влучення цілі, пролетівши тільки 14 кілометрів, а шість просто впали на землю. Це не просто впали залишки оптики, це приблизно мінуснулось $200. Й таких вилетів у одного розрахунку може бути, наприклад, за день 10. Тобто це вже -$2000, які точно можна спрямувати на щось інше.

Повірте, що дуже скоро всі згадають про радіокерування та про засоби РЕБ.

