Як тандем HPE та Juniper перетворює мережі на автономний інтелект

Цього року Барселона приймала Mobile World Congress вже 25-й раз, і ця подія приголомшувала своєю масштабністю ще до офіційного відкриття перших панельних дискусій. За попередніми оцінками організаторів, захід зібрав рекордні 100 000 учасників, перетворивши виставковий центр на гігантський вузол інновацій, де кожен квадратний метр був насичений робототехнікою, автономним транспортом та найсучаснішими концептами зв’язку.

У самому епіцентрі цієї технологічної бурі опинився стенд компанії Hewlett Packard Enterprise, який став головним майданчиком для демонстрації результатів однієї з найбільш амбітних угод в історії галузі - стратегічного злиття з Juniper Networks. Рами Рахим (Rami Rahim), виконавчий віцепрезидент та генеральний менеджер HPE Networking, який за свою багаторічну кар’єру відвідав таку кількість конгресів, що вже не береться їх рахувати, поділився своїм баченням нової ери в ІТ. Його виступ став справжнім маніфестом трансформації, де мережа перестає бути просто пасивною інфраструктурою, а стає інтелектуальним фундаментом для глобального домінування AI.

Рівно рік тому, під час MWC 2025, HPE та Juniper все ще виступали як два окремих гравці, кожен зі своєю дорожньою картою та стратегічними пріоритетами. Проте сьогодні вони презентували себе як монолітне ціле, що вже почало змінювати ландшафт ринку. Рамі Рахім під час спілкування з аналітиками та пресою особливо наголошував на неймовірній швидкості змін, які відбулися за цей короткий проміжок часу. Він зазначив, що важко повірити в те, що лише кілька місяців тому було офіційно закрито угоду, адже прогрес, якого досягла об’єднана команда, виглядає так, ніби вони працювали разом роками. Рахім підкреслив, що сьогодні вони вже не просто дві компанії під одним дахом, а єдиний ІТ-центр, такий powerhouse IT technology provider, що володіє кожним елементом технологічного стека. Головним секретом такого успішного старту він назвав культурну схожість команд Juniper та HPE, що дозволило інженерам не просто інтегруватися в нову структуру, а забезпечити стрімкий старт проєктів без втрати темпу, миттєво зосередившись на створенні проривних рішень для клієнтів.

HPE вибудувала свою присутність на конгресі навколо чіткого розмежування ролі штучного інтелекту в сучасній інфраструктурі, використовуючи формулу AI for Networks та Networks for AI. Рамі Рахім переконаний, що попри весь медійний галас навколо теми штучного інтелекту, ми все ще перебуваємо лише на ранніх стадіях його реального впровадження. Його фраза «we ain't seen nothing yet» стала неофіційним слоганом стенда, натякаючи на те, що справжній вибух продуктивності завдяки AI ще попереду. Компанія просуває два паралельні, але глибоко взаємозалежні напрямки розвитку. Напрямок AI for Networks передбачає використання потужностей AI для повної автоматизації мережевих процесів. Завдяки інтеграції платформ Mist та Aruba Central, мережі стають здатними не просто до моніторингу, а до гарантування виняткового досвіду для кожного користувача щодня. Це означає, що система самостійно прогнозує можливі деградації сервісу та адаптується до навантажень у режимі реального часу.

Другий напрямок, Networks for AI, зосереджений на побудові інфраструктури, яка здатна впоратися з величезними апетитами сучасних обчислювальних моделей. Рахім підкреслив, що сьогодні HPE допомагає клієнтам будувати центри обробки даних, орієнтовані на AI, оскільки компанія має для цього всі компоненти: від серверної бази до високоефективних комутаторів. Одним із найсильніших моментів його виступу став аналіз економіки будівництва таких об’єктів. У світі, де корпорації витрачають мільярди на закупівлю графічних процесорів, багато хто припускається помилки, недооцінюючи роль мережі. Голова HPE Networking навів чіткі розрахунки: мережева частина - це відносно невеликий компонент загальних інвестицій, можливо, від десяти до п’ятнадцяти відсотків від вартості дата-центру. Проте саме мережева інфраструктура визначає, скільки вартості ви насправді отримаєте від решти вісімдесяти п’яти відсотків інвестицій у GPU та обчислення.

Розвиваючи цю думку, Рамі Рахім пояснив, що помилка у виборі мережі призводить до того, що надзвичайно дорогі ресурси GPU працюватимуть лише на половину своєї потужності, просто простоюючи в очікуванні пакетів даних. Він використав яскраву метафору, зазначивши, що погана мережева архітектура - це ніби побудувати грандіозний стадіон, де навіть немає команд, які могли б вийти на поле через відсутність нормальних під’їзних шляхів. Без якісного та швидкого зв’язку обчислювальна потужність стає статичною і фінансово неефективною. Саме тому HPE робить ставку на Ethernet як стандарт майбутнього для AI-кластерів, пропонуючи рішення, що мінімізують затримки та максимізують пропускну здатність.

На стенді компанії були представлені конкретні апаратні втілення цієї стратегії. Серед них особливе місце посіла точка доступу MX301, яка була спроєктована як ідеальний інструмент для маршрутизації та виведення (inference) AI безпосередньо на периферії мережі. Це дозволяє компаніям обробляти дані миттєво, не відправляючи їх у центральні хмари, що критично для автономних систем. Проте справжньою зіркою експозиції став QFX 5250 - перший в індустрії комутатор з продуктивністю понад 100 Тб/с, який має стовідсоткове рідинне охолодження. Це рішення є життєво необхідним для сучасних дата-центрів, де щільність обладнання створює екстремальні температурні навантаження, з якими традиційне повітряне охолодження вже не справляється фізично.

Крім того, були презентовані нові платформи PTX 12000 та PTX 10002, які стали черговою точкою перегину в питанні щільності 800-гігабітного Ethernet. Ці пристрої побудовані на кремнії шостого покоління, який, за словами Рамі Рахіма, було «відшліфовано до досконалості» для досягнення максимальної енергоефективності. Також компанія продемонструвала прямий результат синергії після злиття — поєднання віртуального стека маршрутизації JCNR від Juniper із серверами HPE ProLiant, що забезпечує безпрецедентну гнучкість для операторів. Це є прямим доказом того, що інтеграція пройшла успішно не лише на папері, а й на рівні архітектури продуктів.

Найамбітнішою метою, яку озвучив Рамі Рахім є концепція Self-driving network - мережі, яка керує сама собою без втручання людини. Це не просто автоматизація рутинних завдань, а створення інтелектуальної системи, здатної до самостійного прийняття складних інженерних рішень у реальному часі. Він стверджує, що на сьогодні компанія вже пройшла приблизно сімдесят п’ять відсотків шляху до реалізації цієї амбітної мети. Рахім провів паралель з автономним транспортом, зауваживши, що так само як зараз у Сан-Франциско ви бачите автомобілі без водіїв по всьому місту - це і є майбутнє мережевих технологій. Доповідач вірить, що ми перебуваємо лише за кілька коротких років від того, щоб самокеровані мережі стали повсякденною реальністю для бізнесу.

Необхідність такої автономності обумовлена тим, що в сучасному AI-світі темпи змін та обсяги трафіку настільки високі, що людині фізично неможливо встигнути за ними без допомоги інтелектуального автоматизованого пілота. Кількість пристроїв та складність зв’язків зростають експоненціально, і єдиним способом зберегти контроль є передача операційного управління алгоритмам AI. У цій візії адміністратор мережі перетворюється на стратега, який ставить цілі, тоді як інфраструктура самостійно визначає шлях їх досягнення та оптимальні параметри конфігурації.

Підбиваючи підсумок свого виступу на ювілейному конгресі, Рамі Рахім змістив акцент із суто технічних параметрів та бізнес-показників на соціальну та гуманітарну значущість технологій. Він підкреслив, що за десятиліття своєї роботи бачив еволюцію інтернету від засобу комунікації до критичного інструменту виживання цивілізації. Сьогодні роль високопродуктивних мереж стала важливішою, ніж будь-коли раніше в історії. Рахім поділився особистими спостереженнями: один GPU - це чудова річ для ігор чи візуалізації, але сто тисяч або мільйон графічних процесорів, з’єднаних через високопродуктивну мережу з ультранизькою затримкою - і ось ви вже трансформуєте цілі галузі економіки.

За словами керівника HPE Networking, саме така обчислювальна потужність, об’єднана в єдиний інтелектуальний організм, дозволяє людству знаходити ліки проти раніше смертельних хвороб, моделювати кліматичні зміни та розв'язувати глобальні проблеми, які раніше вважалися абсолютно нездоланними. Саме в цьому, на переконання Ремі Рахіма, полягає справжня сила зв'язності - power of connectivity. Це не просто бізнес-модель компанії, а її фундаментальна місія: створювати технології, які стають каталізатором для прогресу всього людства. Барселонський конгрес 2026 року продемонстрував, що завдяки об’єднанню зусиль HPE та Juniper, ця місія отримала новий потужний технологічний двигун, здатний змінити правила гри на світовому ринку на багато років наперед.

Епоха традиційної мережевої побудови завершується, на зміну їй приходять комплексні AI-центри, де кожен комутатор та кожен сервер є частиною самокерованої екосистеми. Вочевидь виклики, які стоять перед вітчизняними системними інтеграторами та ІТ-директорами, вимагатимуть не лише оновлення парку обладнання, а й докорінного перегляду підходів до архітектури даних. Світ увійшов у фазу, де мережа стає «мозком» цифрової економіки, і ті, хто зможе швидше адаптуватися до стратегій, озвучених у Барселоні, отримають вирішальну конкурентну перевагу в новій ері інтелектуальних технологій.

