Коли оперативна пам'ять суттєво подорожчає в Україні?

Через шалений попит на компоненти для AI інфраструктури світові ціни на оперативну пам'ять останні пів року стрімко зростають. Яка наразі ситуація на українському ринку, які тенденції визначають його розвиток та які модулі мають найбільший попит – ми запитали у виробників та постачальників.

Вадим Демитров

провідний продакт-менеджер компанії МТІ

За даними виробників материнських плат, у 2025 році в Україні їх було реалізовано понад 300 тисяч штук із підтримкою стандартів DDR4 та DDR5. Зважаючи на цей показник, а також на активні апгрейди наявних систем і сервісні заміни, ми оцінюємо загальний обсяг ринку оперативної пам’яті щонайменше у 500 тисяч модулів на рік.

Що ж до цінової динаміки, то цифри говорять самі за себе: якщо на початку минулого року середня ціна модуля коливалася в межах $30-40, то вже наприкінці 2025-го вона фактично подвоїлася, сягнувши позначки у $70-80. Одним із ключових драйверів таких змін стало впровадження стандарту DDR5, який поступово витісняє попереднє покоління. Проте його суттєве здорожчання та періодичний дефіцит наразі відчутно стримують попит. Як наслідок, у бюджетному та середньому цінових сегментах ПК і ноутбуків усе ще впевнено домінує DDR4.

Ця ситуація також безпосередньо зачепила корпоративний сектор. Через високу вартість DRAM та SSD значна частина компаній змушена відкладати або урізати свої замовлення, що, безперечно, позначається на загальній динаміці ринку.

Попри глобальний дефіцит і відчутне здорожчання модулів, ситуація на українському ринку мала свої особливості. Слабкі продажі у першому кварталі 2026 року фактично стримали пропорційне зростання роздрібних цін. Це насамперед пояснюється тим, що у дистриб’юторів та реселерів накопичилися значні складські запаси, які наразі амортизують ціновий тиск на кінцевого споживача.

Проте варто розуміти, що нинішні цінники не є остаточними. Їхня подальша динаміка безпосередньо залежатиме від швидкості вимивання цих запасів зі складів та загальних коливань глобального попиту. Крім того, висока вартість комплектуючих та їх дефіцит суттєво змінили саму структуру споживання. Головним драйвером ринку сьогодні став саме апгрейд уже наявних систем, тоді як продажі нових ПК демонструють значно повільніше зростання.

Якщо спиратися на аналітику продажів, то ще в середині 2025 року частка систем із пам’яттю стандарту DDR5 сягала приблизно 45%. Проте вже в другій половині року ситуація помітно змінилася: на тлі різкого подорожчання DRAM-чипів цей показник знизився приблизно до 30%. Значна частина як звичайних користувачів, так і корпоративних замовників вирішила тимчасово відкласти перехід на нову платформу, продовжуючи використовувати перевірені рішення на базі DDR4.

Крім того, ми спостерігаємо тенденцію до зменшення базового обсягу оперативної пам’яті в нових системах. З метою оптимізації ІТ-бюджетів клієнти все частіше обирають конфігурації з 16 або навіть 8 ГБ, тоді як раніше типовим стандартом вважалися 32 чи 16 ГБ.

Найбільшу частку продажів (близько 55-65% ринку) формують настільні ПК та комплектуючі для їхнього апгрейду. На сегмент ноутбуків та їхньої модернізації припадає приблизно 25%. Варто зазначити, що користувачі досить часто оновлюють лептопи, адже багато моделей середнього класу минулих років постачалися з базовим обсягом оперативної пам’яті лише 8 ГБ, що зараз стимулює активний попит на її розширення.

Що ж до серверного обладнання, то тут оцінити частку значно складніше, оскільки значна частина ринку пов’язана не тільки з новими поставками, а і з модернізацією вже встановлених серверних систем. Це суттєво ускладнює збір точної статистики.

Віталій Дроф’як

менеджер з роботи з ключовими клієнтами компанії Wilk Elektronik в Україні та регіоні СНД

Останні дванадцять місяців принесли помітну зміну в підході до покупок. Клієнти, інтегратори та реселери частіше обирають дешевші та практичніші конфігурації – спостерігається зміщення попиту з комплектів 32 ГБ у бік 16 ГБ, а також зростання популярності поодиноких модулів, наприклад, ємністю 8 ГБ. Міграція на DDR5 в Україні відбувається повільніше, ніж у Західній Європі, і зазвичай стається лише при повній заміні комп'ютерного комплекту. DDR4 залишається важливою частиною ринку всюди, де ключовим фактором є оптимізація витрат.

Зростання попиту на пам'ять для систем AI та серверів змушує виробників спрямовувати виробничі потужності саме в цей бік. Це обмежує доступність стандартних модулів DRAM і посилює волатильність цін. Український ринок – через обмежену купівельну спроможність – є особливо чутливим до таких коливань.

У споживчому сегменті домінують модулі 8 ГБ та 16 ГБ. Там, де важлива продуктивність або довший цикл життя обладнання, стандартом стають конфігурації 16 та 32 ГБ. Також зростає частка пам'яті SO-DIMM, що зумовлено популярністю ноутбуків та компактних пристроїв.

Найбільшу частку досі займають класичні споживчі напрямки – настільні ПК та ноутбуки. Зростає значення компактних пристроїв та сегмента SO-DIMM. Хоча за обсягами серверний сегмент – це все ще невелика частина ринку, розвиток ІТ-інфраструктури та рішень на базі AI систематично збільшує попит на пам'ять більшої ємності та надійності. У цьому сегменті ціна перестає бути єдиним критерієм вибору – все важливішу роль відіграють стабільність поставок та технічна підтримка постачальника.

Сергій Односумов

керівник напрямку комплектуючих та програмного забезпечення компанії ELKO Ukraine

За останній рік попит на оперативну пам’ять в Україні загалом залишався відносно стабільним, хоча структура ринку поступово змінювалася з переходом на DDR5 модулі.

Ринок компонентів демонстрував помірне відновлення, після спаду в попередні роки. Основними драйверами попиту є оновлення корпоративної ІТ-інфраструктури, зростання вимог до продуктивності програмного забезпечення, а також поступове оновлення парку персональних комп’ютерів і ноутбуків як у бізнесі, так і серед приватних користувачів.

За нашими внутрішніми оцінками, обсяг українського ринку модулів оперативної пам’яті для ПК та серверів за останній рік можна оцінити приблизно у 0,6-0,8 млн модулів різних типів або близько 45-50 млн доларів у грошовому еквіваленті.

Останнім часом спостерігається тенденція до відмови від повної заміни ПК на нові – користувачі та корпоративний сектор намагаються апгрейдити вже наявні системи в рамках своїх бюджетів.

У другій половині 2025 року у світі спостерігалося здорожчання DRAM-пам’яті через значне зростання попиту з боку дата-центрів, хмарних сервісів та проєктів, пов’язаних зі штучним інтелектом. Частина виробничих потужностей була переорієнтована на більш маржинальні серверні рішення, що обмежило пропозицію у споживчому сегменті. У результаті цього ціни на оперативну пам’ять у каналі зросли в рази, що певною мірою стримує попит у сегменті виробництва та самостійного апгрейду ПК.

У цьому році, скоріше за все, продажі в штуках знизяться на 40-50%. Пам’ять не є самостійним продуктом, і її продажі пов’язані з дефіцитом і зростанням цін на SSD та відеокарти.

Якщо говорити про найбільш популярні конфігурації, наразі масовим стандартом залишається 16 ГБ оперативної пам’яті, а сегмент 32 ГБ (особливо комплекти 2х16 ГБ) демонструє зростання – це критично для користувачів, які працюють із графікою, відео або сучасними ресурсомісткими програмами.

Найбільш популярні частоти сьогодні – 3200-3600 МГц для DDR4 та 5600-6000 МГц і вище для DDR5.

У порівнянні з минулим роком можна відзначити загальну тенденцію до зростання продажів DDR4, на яку ціна нижча.

З погляду структури продажів, найбільшу частку займає сегмент пам’яті для персональних комп’ютерів – близько 70%. На апгрейд ноутбуків припадає приблизно 20% від загальної кількості, тоді як серверні рішення та дата-центри формують близько 10% ринку.

При цьому саме серверний сегмент демонструє найшвидшу динаміку зростання завдяки розвитку хмарної інфраструктури, корпоративних ІТ-проєктів та систем обробки великих масивів даних.

Тенденції цього року навряд чи порадують кінцевого покупця – ціни на всі типи пам’яті зростають буквально щотижня, і така ситуація, ймовірно, збережеться щонайменше до кінця 2026 року.

На деякі типи пам’яті роздрібні ціни в Україні можуть бути навіть нижчими, ніж гуртові пропозиції вендорів, але запаси у дистриб’юторів не безмежні, і, на жаль, ціни й надалі зростатимуть.

Дмитро Романенко

регіональний менеджер з розвитку бізнесу компанії Kingston Technology в Україні, Молдові, країнах Кавказу та країнах Центральної Азії

Минулого року попит мав тенденцію до зростання, особливо у другій половині року, коли пам’ять лише почала дорожчати. Я вважаю, що обсяг ринку краще рахувати в штуках, оскільки в грошах за такого різкого зростання ціни цифра буде непоказовою, адже FOB-ціни зросли вже майже втричі.

У штуках обсяг українського ринку оперативної пам’яті у 2025 році становив приблизно 575 тисяч одиниць, що приблизно на 10% більше, ніж у 2024 році. Але тут слід врахувати, що ми говоримо про SKU (Part Number), а у багатьох виробників, включаючи компанію Kingston Technology, один SKU – це комплект пам’яті з двох модулів (а інколи, значно рідше, навіть із чотирьох модулів, для збільшеного обсягу, наприклад 128 ГБ). Це зумовлено двоканальною архітектурою пам’яті в материнських платах.

Особливо часто це трапляється серед пам’яті з радіаторами, яку також називають ігровою або оверклокерською. Хоча насправді така пам’ять просто перевищує за своїми характеристиками стандарти JEDEC і працює більш стабільно навіть в офісних ПК. При цьому різниця у вартості з класичними модулями без радіаторів є незначною.

Для оцінки ринку в грошах можна використовувати середню ціну за SKU за рік, яка, за моїми оцінками, становила приблизно $75 у B2B-каналі.

Компанія Kingston Technology залишається беззаперечним лідером ринку пам’яті в Україні з часткою ринку близько 40%.

Серед тенденцій, які впливали на ринок пам’яті у 2025 році, варто відзначити поступовий перехід від DDR4 до DDR5, коли їхні частки майже зрівнялися, а також дефіцит ігрових відеокарт та дефіцит процесорів, що негативно позначилося на обсягах ринку.

І, звичайно ж, значне зростання цін на пам’ять у другій половині року, яке спочатку стимулювало швидші покупки, але наприкінці року висока ціна вже стала основним стримувальним фактором під час купівлі пам’яті. Ми зафіксували зміщення попиту з комплектів 2х16 ГБ, які у 2025 році фактично стали стандартом, у бік комплектів 2х8 ГБ.

Глобальний дефіцит чипів, який призвів до майже трикратного зростання цін на пам’ять, безумовно негативно вплинув на продажі. Зараз ціни на пам’ять в інтернет-магазинах України ще розраховані на основі старих закупівельних цін, тому найближчим часом очікується подальше й доволі значне зростання.

Деякі інтернет-магазини вказують перекреслену ціну, і фактично ця ціна є розрахованою на основі поточної вартості пам’яті на світовому ринку.

Поточного року ми очікуємо щонайменше двократне скорочення ринку пам’яті в Україні в штуках, при цьому обсяг ринку в грошовому вираженні, ймовірно, збережеться.

Жодних передумов для зниження цін на пам’ять у 2026 році я не бачу – попит з боку AI-датацентрів настільки високий, що навіть у разі повної зупинки продажів пам’яті в канал виробники чипів не зможуть його задовольнити.

Найбільший попит в Україні й досі спостерігається на комплекти DDR5-6000 2х16 ГБ, але зі зростанням ціни він поступово зміщується у бік дешевших комплектів DDR5-5600 2х8 ГБ.

Також зберігається значний попит на комплекти пам’яті DDR4-3200. Однак тут комплекти 2х8 ГБ уже випередили за продажами комплекти 2х16 ГБ, які були лідерами минулого року.

Якщо говорити про SO-DIMM – пам’ять для ноутбуків, то лідером залишається DDR4-3200 16 ГБ одним модулем, що свідчить про апгрейд великої кількості ноутбуків, придбаних ще під час COVID-19.

Також спостерігається непоганий попит на DDR5-4800 SO-DIMM 16 ГБ одним модулем.

Беззаперечним лідером продажів є UDIMM для настільних ПК – їхня частка становить понад 75%.

Останніми роками ми бачимо значне зростання інтересу до SO-DIMM – як для апгрейду ноутбуків, придбаних раніше для віддаленої роботи, так і для нових систем All-in-One.

Серверна пам’ять користується невеликим, але стабільним попитом – як для оновлення наявної інфраструктури, так і для нових серверів українських виробників.

Оскільки частка A-Brand систем на українському ринку є значною, компанія Kingston Technology також пропонує спеціалізовану пам’ять для A-Brand систем із гарантованою сумісністю – як для серверів, так і для ноутбуків, десктопів, принтерів та інших пристроїв.

У поточній ситуації глобального дефіциту пам'яті та зростання цін ця пропозиція є особливо актуальною.

У поточній ситуації глобального дефіциту пам’яті та зростання цін ця пропозиція є особливо актуальною.

Ігор Чуніцький

керівник напрямку DRAM компанії «АСБІС-Україна»

У динаміці ринку оперативної пам’яті (ОП) за рік умовно можна виділити два періоди. Минулого року ринок демонстрував стійкий попит на тлі зростання світових цін на DRAM. Початок 2026-го показує зниження попиту, що пов’язано зі станом енергосистеми та зростанням цін на пам’ять.

У 2025 році ринок ОП в Україні зріс орієнтовно на 5-10% у штуках порівняно з 2024 роком, що відповідає глобальним тенденціям. Подальший розвиток залежить від економіки, цифровізації бізнесу, розвитку ІТ-сектору та зростання вимог до продуктивності систем.

Україна повністю залежить від глобальних процесів в галузі DRAM через відсутність власних виробництв, тому коливання світових цін безпосередньо впливають на наш ринок. За рік вартість ОП суттєво зросла. До прикладу, комплект DDR5 32 ГБ 6000 МГц подорожчав вчетверо. Водночас через спад попиту, спричинений блекаутами, ціни в Україні нині на 20-30% нижчі за світові. Прогнозуємо, що така ситуація є тимчасовою: з імпортом нових партій очікується подальше зростання.

Попит залежить від сегмента. У корпоративному та проєктному сегменті зберігається попит на DDR4 3200 МГц через нижчу вартість компонентів. У геймерському сегменті бюджетні системи базуються на DDR4 3200 МГц, тоді як середній і високий сегмент – на DDR5 5600-6400 МГц.

Понад 90% продажів оперативної пам’яті припадає на ПК та ноутбуки – апгрейди та комплектацію нових систем. Серверна пам’ять займає меншу частку, але залишається важливою для розвитку дата-центрів, хмарних рішень та корпоративних ІТ-систем.

