Ера Mozaic 5+: як Seagate переписує закони фізики

13 марта 2026 г., 17:40

Постійна тенденція останніх років - обсяги даних зростають швидше, ніж наші можливості їх усвідомити. Ми генеруємо петабайти контенту: від деталізованих метавсесвітів до нескінченних навчальних вибірок для нейромереж. І поки скептики роками пророкували смерть жорстким дискам (HDD), компанія Seagate повідомила нові деталі технології Mozaic 5+, яка залишила HDD у грі та зробила їх фундаментом цифрової цивілізації.

Нагадаємо, в основі сімейства Mozaic лежить технологія HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording – термомагнітний запис). Проблема старих дисків була в «магнітній межі»: якщо робити комірки пам'яті надто маленькими, вони стають нестабільними та втрачають дані.

Seagate вирішила це завдання за допомогою лазера. Платформа Mozaic 5+ – це черговий етап розвитку цього підходу, який дозволить довести щільність запису до 10 ТБ на пластину. Щоб записати дані на надщільну поверхню, крихітний лазерний діод нагріває крапку на пластині до певних температур за наносекунди, миттєво змінює її полярність і швидко охолоджує. Все це відбувається на льоту, поки пластина обертається зі швидкістю тисячі обертів за хвилину.

Що робить ці диски такими особливими? Seagate виділяє чотири ключові компоненти.

Пластини з надрешіткою зі сплаву платини: щоб дані не «розсипалися» за такої щільності, матеріал пластин був змінений на атомарному рівні. Тепер це наноструктуроване покриття, яке утримує магнітний заряд навіть у найекстремальніших точках.

Плазмонний записувач (Plasmonic Writer) - це той самий "нано-ліхтарик". Він настільки малий і точний, що спрямовує енергію лазера на площу кілька нанометрів.

Спінтронний зчитувач 7-го покоління: коли дані записані так щільно, їх неймовірно складно прочитати. Нові датчики використовують квантові ефекти, щоб розпізнавати слабкі магнітні поля, не допускаючи помилок.

12-нанометровий вбудований контролер — це «мозок» диска. Він втричі потужніший за попередні покоління і керує всіма процесами — від калібрування лазера до корекції помилок — споживаючи при цьому мінімум енергії.

В Mozaic 5+ щільність досягає 10 ТБ на одну пластину. За заявою Seagete, це дозволило досягти місткості HDD 65 ТБ. Отже, дата-центрам більше не потрібно будувати нові будівлі — вони можуть просто замінити старі диски на нові, збільшивши ємність своїх сховищ у кілька разів у тому самому просторі.

Великі диски - це менше серверів, менше кабелів, менше систем охолодження і, що найважливіше, значно менше споживання електрики на кожен терабайт. Перехід на Mozaic 5+ знижує загальну вартість володіння (TCO) на 40-50%. У 2026 році, коли екологічні стандарти стали жорсткішими, ніж будь-коли, це критичний аргумент.

Генеративний AI «пожирає» дані. Моделі рівня Llama 4 чи GPT-5 потребують колосальних архівів для навчання. Технологія Seagate забезпечує економічно вигідне зберігання цих масивів, без яких прогрес нейромереж просто зупинився б.

Тому, поки SSD забезпечують швидкість, HDD на базі Mozaic забезпечують масштаб. І судячи з дорожньої карти компанії, 80-терабайтні диски на початок наступного десятиліття — це вже не фантастика, а неминучість.

