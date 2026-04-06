Приєднуйтесь до команди Innoware: кар’єрні можливості для професіоналів 

6 апреля 2026 г., 13:50

Innoware є провідною компанією із 25-річним досвідом, що працює у сфері професійних консалтингових послуг і спрямована на впровадження інформаційних систем для управління підприємствами.

Ми – українська компанія з головним офісом у Києві, яка працює з клієнтами у багатьох розвинених країнах. Саме зараз ми зосереджені на важливому завданні для українського бізнесу: переході від програмного забезпечення російського походження (зокрема 1С/BAS) до сучасних, безпечних і міжнародних рішень. Сьогодні в Україні формується великий попит на такі зміни, адже українські компанії активно шукають альтернативи, які відповідають вимогам безпеки та законодавства. Innoware допомагає бізнесу пройти цей перехід, впроваджуючи рішення на базі продуктів Microsoft та адаптуючи їх до українських реалій.

Завдяки використанню сучасних технологій ці рішення не лише замінюють застаріле ПЗ, а й допомагають компаніям підвищити ефективність, оптимізувати процеси та зміцнити конкурентні позиції як в Україні, так і на міжнародних ринках.

У зв’язку зі зростанням кількості проєктів, Innoware розширює команду та відкриває нові вакансії для фахівців, які хочуть долучитися до цифрової трансформації українського бізнесу. Ми шукаємо саме тих, хто прагне стати чи вже є професіоналом у цій сфері, та тих, хто хоче мати можливість розвитку без обмежень, і ставить перед собою амбітні цілі працювати з лідерами нашого і міжнародних ринків в Україні та за кордоном.

Ми запрошуємо до команди досвідчених фахівців, які добре знають свою справу, орієнтовані на результат і готові брати відповідальність за свою роботу. В Innoware ми шукаємо не просто нових співробітників, а людей, які хочуть зростати разом із компанією, впливати на бізнес-процеси клієнтів і бути частиною реальних змін.

Актуальні вакансії:

Ми пропонуємо:

динамічну роботу в команді, яка постійно зростає та розвивається;

участь в українських і міжнародних проєктах цифрової трансформації бізнесу;

постійний професійний розвиток, кар’єрне зростання і підвищення кваліфікації, включно із міжнародною сертифікацією Microsoft та підтримкою в її отриманні;

конкурентну винагороду та прозору систему фінансового зростання відповідно до результатів і розвитку експертизи;

наші цінності та корпоративну культуру: Innoware – це середовище відкритого професійного спілкування, командної роботи та чесних відносин, побудованих на прозорості, рівності, взаємоповазі та взаємній довірі.

Приєднуючись до Innoware, ви отримаєте можливість працювати з найсучаснішими технологіями Microsoft, впливати на розвиток вітчизняного і міжнародного бізнесу та продовжите розвивати свою кар’єру в IT консалтингу.

Шукаєте нові виклики та бажаєте працювати у сучасній технологічній міжнародній компанії? Надсилайте резюме на [email protected] або звертайтеся до Lesia Ostapyshyna.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI