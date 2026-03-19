Створено безпрецедентний за масштабами альянс проти онлайн-шахрайства

19 марта 2026 г., 17:28

0

Tweet

Одинадцять компаній - Google, Meta, Amazon, Microsoft, OpenAI, Adobe, LinkedIn, Pinterest, Match Group, Levi Strauss & Co. та Target — підписали «Галузеву угоду проти онлайн-шахрайства та обману» (Industry Accord Against Online Scams & Fraud). Документ був підписаний 16 березня 2026 року в рамках Глобального саміту з питань шахрайства ООН у Відні, організованого UNODC та INTERPOL.



Центральним координатором ініціативи виступив Глобальний альянс проти шахрайства (Global Anti-Scam Alliance, GASA). До складу цієї широкої коаліції увійшли не лише компанії-розробники, а й спеціалізовані технічні інституції, серед яких ключову роль відіграє DNS Research Federation (DNSRF). Ця організація забезпечує моніторинг та оперативне блокування шкідливих доменних імен, що є основою для більшості фішингових атак у сучасному інтернеті.



Важливою складовою нової архітектури безпеки стало залучення банківського сектору. У межах програми Meta FIRE (Fraud Intelligence Reciprocal Exchange - Взаємний обмін розвідданими щодо шахрайства), реалізованої через платформу Stop Scams UK, до співпраці приєдналися провідні фінансові установи Великої Британії - NatWest та Metro Bank, які стали першими банками-учасниками пілотного проекту ще в жовтні 2024 року. За результатами шестимісячного пілоту, завдяки даним, переданим банками, Meta видалила близько 20 000 шахрайських облікових записів, зокрема ліквідувала масштабну мережу з продажу фальшивих квитків на концерти у Великій Британії та США. Така інтеграція дозволяє банкам отримувати сигнали від AI-систем соціальних мереж та блокувати підозрілі перекази ще до того, як кошти будуть виведені шахраями на непідконтрольні рахунки.



Державний сектор та правоохоронні органи також стали невід'ємною частиною глобального фронту захисту. Саміт у Відні зібрав міністрів, представників правоохоронних органів, приватного сектору та громадянського суспільства понад 100 країн. Стратегічне партнерство було укладено з Національним бюро кримінальної розвідки з питань шахрайства (National Fraud Intelligence Bureau, NFIB) Великої Британії та Національним агентством із боротьби зі злочинністю (National Crime Agency, NCA). Ця синергія дозволяє перетворювати цифрові дані, отримані через систему Global Signal Exchange (GSE) від Google, на доказову базу для проведення реальних затримань та транскордонних операцій. У межах саміту INTERPOL оголосив про запуск операції Operation Shadow Storm — глобальної операції проти мереж фінансового шахрайства. Участь урядових структур забезпечує необхідну юридичну вагу діям технологічних компаній та дозволяє ефективно протидіяти злочинним угрупованням на рівні міжнародного права.



Крім того, коаліція активно залучає до роботи дослідницькі центри та організації з захисту прав споживачів, що входять до структури GASA по всьому світу. Паралельно, 12 березня 2026 року GASA за партнерства з OpenAI запустила Scam.org — платформу на базі АІ для освіти, виявлення та підтримки жертв шахрайства більш ніж 50 мовами. Віцепрезидент Google з питань довіри та безпеки Карен Кауррінгтон (Karen Courington) підкреслила, що саме такий інклюзивний склад учасників дозволяє створити багатошаровий захист: «Ми не можемо вирішити це поодинці. Нам потрібно, щоб інші учасники галузі об'єдналися у спільних зусиллях для більш ефективної боротьби з шахраями».



Наступним етапом розвитку альянсу стане залучення операторів мобільного зв'язку та провайдерів платіжних систем. Паралельна ініціатива через Stop Scams UK вже об'єднує телекомунікаційних операторів BT і Three, а також банки Barclays, HSBC, Santander та Lloyds у рамках окремого, але взаємопов'язаного треку обміну даними. Виконавчий директор GASA підтвердив, що переговори з новими учасниками вже перебувають на фінальній стадії. Завдяки участі правоохоронних органів США та Європейського Союзу, альянс готується до масштабного розгортання оновлених протоколів безпеки.



Включення конкретних фінансових установ, таких як NatWest та Metro Bank, до антишахрайської коаліції з Google та Meta радикально змінює механіку кібербезпеки. Вперше в історії індустрії приватні дані технологічних платформ про підозрілу активність починають легально та автоматизовано взаємодіяти з банківськими протоколами фрод-моніторингу. Це створює «кільце безпеки», де злочинець, ідентифікований системою Google, автоматично втрачає можливість отримати кошти через NatWest або Metro Bank. Така координація робить економічну модель онлайн-шахрайства занадто ризикованою та дорогою для організаторів. За даними GASA, у 2025 році онлайн-шахрайство завдало збитків на суму 442 млрд дол., а кількість пов'язаних із шахрайством повідомлень INTERPOL зросла на 54% порівняно з 2024 роком.



З іншого боку, присутність NFIB та GASA у списку учасників надає ініціативі статусу квазідержавної системи безпеки. Варто зазначити, що угода носить добровільний характер і не передбачає санкцій за невиконання зобов'язань, що може викликати запитання щодо прозорості обміну даними. Проте в умовах 2026 року, коли AI-шахрайство стало загрозою національного масштабу, суспільство та бізнес схиляються до вибору колективної оборони.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0

Tweet