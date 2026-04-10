АІ-фахівець з комплаєнсу - 95% точності за дві хвилини

Перевірка документації на дотримання законодавства, галузевих стандартів та внутрішніх політик – важлива та дуже копітка справа. В корпораціях та великих організаціях цим займаються штатні юристи або навіть цілі відділи. Комплаєнс одного контракту, наприклад, може тривати тижні. Для прискорення процесу інженери IBA Group створили рішення на основі штучного інтелекту Document Compliance Analyzer, яке за якістю перевірки документів і пошуку невідповідностей нормативній базі не поступається людині, але робить це набагато швидше.

Ринок комплаєнс-аналізу стоїть на порозі серйозної трансформації. Ще кілька років тому навіть говорити про автоматичну перевірку складних юридичних або технічних документів було передчасно: великі мовні моделі (LLM) або «захлиналися» в об'ємних нормативних базах, або видавали поверхневий аналіз без конкретних посилань на вимоги. IBA Group, один із провідних ІТ-інтеграторів у регіоні, розв’язав цю проблему архітектурно – і результат тепер доступний як готове рішення.

Перевірка документів на відповідність нормативній базі – це одна з тих задач, що зазвичай вимагає годин праці кваліфікованого юриста, інженера тощо. Запропоноване рішення на базі AI виконує чорновий аналіз за хвилини й при цьому за якістю опрацювання не поступається висновкам людини. Воно швидко знаходить потенційні прогалини в аналізованому документі, нечіткі формулювання, відсутні положення та ризиковані невідповідності, а потім сповіщає про це експерта, разом із посиланнями на нормативні акти та пропозиціями щодо виправлення.

Що таке DCA

Document Compliance Analyzer (DCA) – це спеціалізований АІ-агент, що перевіряє будь-який документ на відповідність нормативній базі або внутрішнім стандартам. Такий асистент здатен спростити роботу всюди, де існує постійна потреба у перевірці великого обсягу документів на відповідність законодавству та галузевим нормам.

«Наприклад, банки можуть залучити рішення для перевірки звітності та фінансових операцій, а фармацевтичні компанії – для контролю відповідності стандартам обігу лікарських засобів. У будівництві він може звіряти проєктну документацію на відповідність СНиП та технічним регламентам. У сфері екології та охороні праці система аналізуватиме акти та проєкти на відповідність санітарним нормам і природоохоронному законодавству», зазначив Вячеслав Микитюк, директор департаменту програмного забезпечення IBA Group.

Рішення також буде актуальне для сфери державних закупівель, де кожен контракт і пакет документації мають суворо відповідати законодавству, а також для ІТ-компаній, що працюють з персональними даними та вимогами інформаційної безпеки.

Система суттєво допоможе і великим національним компаніям – вони можуть перевіряти документи та відповідність регуляторним вимогам. Менше рутинної роботи стане в бухгалтерії, у юристів, відділів контролю якості та інших департаментів. Специфіка галузі не має значення – система легко налаштовується під будь-яку нормативну базу.

Архітектура, що вирішує

Ключова проблема при аналізі великих документів за допомогою великих мовних моделей (LLM) – їх обмежене контекстне вікно. Якщо «заливати» в нього одночасно нормативний акт та великий договір, модель або просто не вміщує документи, або видає загальні відповіді. DCA обходить це обмеження завдяки дворівневому підходу.

«Спочатку АІ-агент аналізує нормативні документи та розбиває їх на окремі вимоги. Далі документ, що підлягає перевірці, так само розділяється на смислові блоки. Для кожного такого блоку агент перевіряє відповідність лише тим вимогам, які до нього застосовні», пояснює Вячеслав Микитюк.

Такий підхід дає три важливих переваги: контекст LLM не перевантажується нерелевантною інформацією (це зокрема знижує вартість аналізу), якість і точність висновків суттєво зростає, а обсяг нормативної документації, з якою можна працювати, практично не обмежений – навіть якщо вона повністю не вміщується у контекст моделі.

Результати аналізу

Слова про «точність аналізу» залишаються порожніми без конкретики. Тож розробники зіставили висновки AI-агента із заключенням профільного експерта-людини. Результати виявилися переконливими. Аналіз документа у AI зайняв хвилини замість тижнів. При цьому висновки збігалися з експертними, а деталізація за рядом пунктів навіть перевершила експертизу людини.

Аналізатор відповідності документів призначений для організацій, які обробляють великі обсяги різних типів документів, що підлягають нормативній відповідності. Це можуть бути контракти, рахунки-фактури, транспортні накладні, банківські виписки тощо. Агент допомагає перейти від ручної перевірки до зіставлення за допомогою штучного інтелекту та суттєво прискорити процес.

Він як «молодший партнер», що готує чорновий аналіз документа за лічені хвилини. Далі вже отримані результати вичитує та верифікує фахівець. Він продовжує взаємодіяти з агентом у режимі діалогу – для доопрацювання та отримання фінальної версії документа. При необхідності він може також коригувати роботу агента.

«Після аналізу експерт може поставити уточнювальні запитання: чому конкретний пункт позначений як невідповідний або на підставі чого зроблено висновок. Звіт зберігається в системі та вивантажується у форматі PDF для подальшого документообігу», – уточнює Вячеслав Микитюк.

Безпека та гнучкість розгортання

Для корпоративного сегмента два питання є критичними: де зберігаються дані та чи можна уникнути зовнішніх хмарних сервісів. Document Compliance Analyzer закриває їх обидва. Окрім хамрного та гібридного, рішення підтримує також локальне розгортання (on-premise) та роботу з локально встановленими LLM – без відправки конфіденційних документів на зовнішні сервери. Крім того, система дозволяє аналізувати документи на відповідність не лише публічним нормативним актам, а й внутрішнім корпоративним регламентам. Фактично будь-якій потрібній базі знань.

Агент входить до екосистеми STAIR (Scalable Trusted AI Runtime) – корпоративної АІ-платформи, яка дозволяє компаніям безпечно розгортати й масштабувати АІ-агентів усередині організації. Вона забезпечує їх централізоване управління, чітке розмежування доступу, як до самої платформи, так і до корпоративних систем, з якими вона взаємодіє, та повне логування дій.

Тестові проєкти в Казахстані

Казахстан став одним із перших ринків, де DCA пройшов широкі випробування. Серед користувачів – державні органи та великі національні компанії, в яких щомісячний обсяг вхідної документації вимірюється тисячами сторінок.

«Ми провели експеримент і надали один і той самий документ експерту та системі. Збіг висновків штучного інтелекту з експертним висновком склав понад 95%. При цьому AI виявив на 15-20% більше потенційних проблем: відсутність опису обробки персональних даних, невизначений статус системи як критично важливої інфраструктури, відсутність вимог до оцінки інформаційної безпеки», – відзначив Сергій Байбара, директор компанії IBA Ukraine.

За даними розробників, після впровадження системи час обробки одного пакету документів скоротився в середньому у 15-20 разів. Частина фахівців, звільнившись від рутинної перевірки, змогла переключитися на аналітичну та консультаційну роботу.

Окремий показовий кейс – сфера державних закупівель. Тут АІ-асистент інтегрований у процес перевірки тендерної документації: система автоматично звіряє кожну заявку з актуальним законодавством про держзакупівлі та внутрішніми регламентами замовника, формує протокол невідповідностей і ранжує учасників за рівнем готовності документів. Це дозволило суттєво прискорити конкурсні процедури й знизити кількість суперечливих ситуацій, що раніше виникали через людський фактор при ручній перевірці.

Резюме

Таким чином Document Compliance Analyzer від IBA Group – це AI-агент для автоматизаціїї перевірки документів на відповідність законодавству, галузевим нормам та внутрішнім корпоративним стандартам – завдання, яке зазвичай забирає чимало часу роботи кваліфікованих фахівців. Завдяки дворівневій архітектурі, що розбиває на смислові блоки нормативну базу та документ, що перевіряється, DCA долає обмеження контекстного вікна стандартних LLM і за лічені хвилини забезпечує аналіз експертного рівня з точністю понад 95%. Система виявляє прогалини, нечіткі формулювання, відсутні положення та ризикові невідповідності, після чого в режимі діалогу веде фахівця до фінальної версії висновку. DCA підтримує локальне, хмарне та гібридне розгортання, тож конфіденційні документи не виходять за межі інфраструктури організації. Пілотні проєкти в Казахстані підтвердили скорочення часу обробки документів у 15-20 разів, при цьому AI виявив на 15-20% більше потенційних проблем порівняно з експертами. Якщо ваша організація опрацьовує значні обсяги контрактів, звітності, тендерної документації чи регуляторних матеріалів – впровадження DCA є не питанням майбутнього, а нагальною необхідністю вже сьогодні.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI