Чому 2025-й став останнім роком зростання для ринку смартфонів

Глобальний ринок смартфонів у 2025 році продемонстрував динаміку, яка на перший погляд здається ознакою довгоочікуваного одужання: вперше за тривалий період галузь вийшла з рецесії, додавши 2,5% і досягнувши позначки в 1,254 млрд одиниць. Проте за цим фасадом стабільності ховається парадокс, який провідні аналітичні агентства називають «позиченим успіхом».

Поки виробники звітують про рекордні відвантаження у четвертому кварталі, ланцюги постачання готуються до найглибшого обвалу в сучасній історії ринку, який настане вже у 2026-му. Головним чинником цього розвороту став не дефіцит платоспроможного попиту, а фундаментальна криза компонентів, спричинена експансією штучного інтелекту в серверний сегмент, що радикально змінює економічну модель виробництва споживчої електроніки.



Підсумки 2025 року виглядають оптимістично лише у ретроспективі річних звітів. За даними TrendForce, глобальне виробництво смартфонів у четвертому кварталі досягло 337 млн одиниць, що означає приріст на 2,7% порівняно з попереднім кварталом. Цьому сприяли два ключові фактори: масовані державні субсидії в Китаї у першому півріччі та агресивний вихід на ринок лінійки iPhone 17 наприкінці року. Саме Apple стала головним бенефіціаром сезону, відвантаживши у фінальні три місяці понад 87 млн смартфонів, що забезпечило компанії квартальне зростання на рівні 50%. В результаті Apple та Samsung фінішували рік з однаковим результатом - близько 240 млн пристроїв у кожного, фактично розділивши перше місце у світовому рейтингу виробництва.

«Ринок продемонстрував стійкість, попри тривалі макроекономічні виклики, але водночас драйвером виступили виключно преміальні сегменти, а не масовий попит. Така поведінка не генерує нове зростання - вона лише перерозподіляє його у часі, позичаючи ресурси у майбутнього», зазначає Набіла Попал (Nabila Popal), старша директорка з досліджень IDC.

Цей перекіс у бік дорогих моделей призвів до того, що середня ціна продажу досягла рекордних значень ще до початку основної фази кризи. Зміщення споживчих пріоритетів у бік ультрапреміальних рішень підтверджується даними Counterpoint Research, згідно з якими iPhone 16 Pro Max став найбільш продаваним смартфоном у Китаї - єдиному регіоні, де модель Pro Max очолила загальний рейтинг.



В той же час ринки Латинської Америки та Близького Сходу продовжують триматися на моделях середнього рівня, таких як Galaxy A-серія від Samsung, проте і тут спостерігається тривожна тенденція до скорочення пропозиції у категорії до 200 доларів. Виробники змушені переглядати свої продуктові лінійки, оскільки вартість базових компонентів починає тиснути на маржинальність навіть у тих сегментах, які раніше вважалися стабільними. Ця преміалізація ринку є двосічним мечем: вона рятує прибутки вендорів у короткостроковій перспективі, але критично звужує базу користувачів, здатних регулярно оновлювати свої гаджети.

«Ми бачимо, як середня ціна продажу досягає рекордних рівнів, і це означає зміну економічної парадигми всієї індустрії. Виручка більше не потребує зростання обсягів відвантажень; виробникам достатньо зміщення фокуса у дорожчі категорії», зазначає Франсіско Жеронімо (Francisco Jeronimo), віцепрезидент IDC.

Справжня драма 2025 року розгорталася не на полицях магазинів, а в цехах виробників напівпровідників. Вибухове зростання попиту на DRAM і NAND з боку серверної інфраструктури для штучного інтелекту створило безпрецедентну конкуренцію за виробничі потужності. Смартфони, які самі стають AI-центричними, тепер вимагають значно більших обсягів оперативної пам'яті: середній показник для флагманів уже перетнув межу в 12 ГБ, а для моделей середнього сегмента - 8 ГБ. Це створило ситуацію, коли виробники пам'яті надають пріоритет високомламаржинальним замовленням від операторів дата-центрів, залишаючи вендорів смартфонів у черзі за компонентами, ціни на які зростають щомісяця. Дефіцит чипів пам'яті стає визначальним фактором, який диктує умови гри на наступні два роки, змушуючи навіть найбільших гравців ринку коригувати свої прогнози у бік зменшення. В умовах, коли HBM-пам'ять для AI-прискорювачів споживає основну частину кремнієвих пластин, мобільний сегмент опиняється в позиції дефіцитного залишку.



«Ми є свідками фундаментального зсуву в економічній парадигмі галузі. Це не просто тимчасове коливання цін, а шок, подібний до цунамі, що бере початок у ланцюгах постачання пам'яті та поширюється на всю індустрію споживчої електроніки», резюмує Франсіско Жеронімо.

За прогнозами аналітиків, ціни на пам'ять LPDDR4/5 у 2026 році будуть суттєво вищими за рівні 2025-го. Це подорожчання вже почало впливати на виробничі плани китайських гігантів. Зокрема, Xiaomi у четвертому кварталі 2025 року була змушена скоротити випуск продукції на 7%, намагаючись збалансувати запаси та уникнути збитків від використання занадто дорогої пам'яті у бюджетних моделях. Ще складніша ситуація у Transsion, яка фокусується на ринках Африки та Південної Азії: компанія радикально скоротила виробництво на 28% у фінальному кварталі року, фактично готуючись до затяжної кризи. Проблема полягає в тому, що для бюджетних брендів будь-яке підвищення ціни на компоненти навіть на кілька доларів робить виробництво пристроїв початкового рівня економічно недоцільним. Це може призвести до зникнення цілого класу смартфонів «до 100 доларів», які були двигуном цифровізації в регіонах, що розвиваються.

Аналітики TrendForce відзначають, що смартфонні бренди постануть перед важким вибором: або підвищувати ціни, щоб зберегти маржу, або погіршувати технічні характеристики, щоб утримати обсяги продажів. В сегменті пристроїв початкового рівня це може призвести до болісних компромісів.

Якщо 2025 р. був періодом інерційного зростання, то цей рік обіцяє стати роком «великої корекції». Прогнози аналітичних агентств дещо розходяться у цифрах, але єдині у напрямку: ринок очікує різке падіння. IDC прогнозує скорочення відвантажень на 12,9%, до рівня 1,12 млрд одиниць, що стане найгіршим показником за останнє десятиліття. Omdia дає оцінку у 7%, пов'язуючи це не лише з кризою пам'яті, а й з геополітичним тиском та новими тарифами у Північній Америці. Найбільш радикальні сценарії очікують падіння ринку нижче позначки 1,1 млрд одиниць - рівня 2013 року, коли галузь лише починала масовий перехід на 4G. Це падіння не буде тимчасовим коливанням, а відображатиме нову реальність, де споживачі змушені користуватися своїми пристроями значно довше через їхню зростаючу вартість. Крім того, вторинний ринок (refurbished) стає все більш серйозним конкурентом для нових бюджетних моделей, пропонуючи кращі характеристики за ту ж ціну.

«Очікується, що вплив дефіциту триватиме до другого півріччя 2027 року, оскільки розширення потужностей виробництва пам'яті потребує кількох кварталів для реалізації. Це змусить багатьох вендорів піти на погіршення характеристик камер та дисплеїв задля компенсації вартості чипів», коментує ситуацію Янг Ван (Yang Wang), провідний аналітик Counterpoint Research.



Найбільшого негативного впливу зазнають виробники, орієнтовані на бюджетні сегменти та ринки, що розвиваються. У країнах Близького Сходу та Африки відвантаження можуть впасти на 19%, в Латинській Америці - на 14%. Причина проста: за умов, коли вартість пам'яті та процесорів зростає, виробництво смартфонів ціною до 150 доларів стає збитковим. Вендори будуть змушені або йти з цих ринків, або пропонувати пристрої зі специфікаціями трирічної давнини, що ще більше подовжить цикл заміни гаджетів. Бренди, які раніше покладалися на великі обсяги дешевих пристроїв, тепер опинилися у пастці, оскільки їхня бізнес-модель не розрахована на таку високу вартість вхідних компонентів. Це створює загрозу «технологічного розриву», де населення бідних країн змушене буде користуватися морально застарілою технікою.

«Пристрої початкового рівня стають перманентно збитковими. Виробники, що фокусуються на ультрабюджетних рішеннях, мають найнижчий пріоритет у ланцюгах постачання пам'яті, що ставить під питання саму доцільність їхнього існування», відзначає Закер Лі (Zaker Li), головний аналітик Omdia.

У цій новій реальності перевагу отримають гравці з найвищим ступенем вертикальної інтеграції та контролем над ланцюгами постачання. Samsung, як провідний виробник пам'яті та дисплеїв, має унікальну можливість демпфувати зростання цін для власного мобільного підрозділу. У четвертому кварталі 2025 року компанія виробила 58,2 млн смартфонів, показавши приріст на 11,1% порівняно з минулим роком. Очікується, що в 2026 році Samsung зможе відстрочити підвищення роздрібних цін довше, ніж конкуренти, що дозволить їй зміцнити частку ринку в середньому сегменті. Apple також використовує стратегію преміалізації. Завдяки надвисокій маржинальності iPhone компанія може дозволити собі закладати зростаючу вартість пам'яті в ціну, не втрачаючи лояльності своєї аудиторії, яка вже звикла до високих цін. Обидва гіганти вибудовують екосистеми, де залізо є лише точкою входу, а основний прибуток генерується через сервіси та підписки.

«Преміальні сегменти залишаться порівняно стійкими, тоді як нижчі сегменти зіткнуться з найгострішим тиском на маржу та доступність. Ми бачимо, як споживачі у відповідь на це все частіше обирають вживані флагмани замість нових бюджетних моделей», зазначає Набіла Попал.

Японія виявилася несподіваним «світлим місцем» на карті 2025 року, продемонструвавши зростання на 29% у першому кварталі та стабільні 12% у другому. Це було зумовлено агресивними акціями операторів та специфічним циклом оновлення пристроїв Apple. Проте навіть у цій стабільній економіці аналітики бачать ознаки перегріву. Споживчі настрої починають змінюватися, і навіть на таких заможних ринках люди стають більш прискіпливими до вибору нових гаджетів. Попит на заміну пристроїв почне помітно слабшати вже в середині 2026 року, коли споживачі усвідомлять, що нові функції штучного інтелекту в смартфонах не дають достатньо вагомих підстав для щорічного оновлення гаджетів. Це ставить під сумнів ефективність AI як головного драйвера продажів, на який так сподівалися вендори минулого року.



«Штучний інтелект стає головним маркетинговим інструментом, але поки що він не здатний зламати тренд на подовження циклу володіння пристроєм. Поєднання високих цін і відсутності сценаріїв використання в масовому сегменті призведе до стагнації», вважає Хімані Мукка (Himani Mukka), менеджерка з досліджень Omdia.

Судячи з всього, завершення 2025 року знаменує собою кінець епохи, коли смартфони були драйвером світового споживання напівпровідников. Сьогодні цю роль перехопили центри обробки даних, і мобільна індустрія змушена адаптуватися до ролі другорядної дитини у черзі за кремнієвими пластинами. 2026 рік стане тестом на витривалість не лише для вендорів, а й для споживачів. Рекордна середня ціна продажу зробить смартфон справжньою інвестицією, а не просто засобом зв'язку, що оновлюється кожні два роки. Ми побачимо консолідацію брендів: дрібніші виробники, які не мають прямих контрактів з фабами пам'яті, будуть змушені піти з ринку або об'єднатися. Портфелі моделей стануть лаконічнішими, а життєвий цикл кожного окремого пристрою - довшим. Це призведе до зменшення різноманітності на полицях магазинів, але потенційно підвищить якість підтримки тих моделей, що залишаться.

«Зрештою, відновлення ринку залежатиме від темпів введення в експлуатацію нових потужностей виробництва пам'яті. До цього моменту індустрія перебуватиме у стані керованого стиснення», каже Янг Ван.

Скоріше всього 2025 рік з його 1,25 млрд пристроїв залишиться недосяжним піком на довгі роки вперед, символізуючи момент, коли фізичні обмеження виробництва нарешті зупинили десятиліття нестримної цифрової експансії. Справжня битва цього року відбуватиметься не за кількість проданих одиниць, а за здатність переконати користувача в тому, що смартфон, який подорожчав на третину, все ще вартий його грошей у новій АІ-центричній реальності. Виробники, які не зможуть адаптуватися до цієї зміни парадигми, ризикують назавжди втратити свої позиції, поступившись місцем тим, хто зумів побудувати гнучкі ланцюги постачання та запропонувати споживачу щось більше, ніж просто набір технічних характеристик.

Перехід до моделі SaaS стає неминучим шляхом для підтримки прибутковості - виробники більше не можуть покладатися лише на маржу з продажу самого пристрою. Сучасні АІ-функції (обробка фото, розумні асистенти, живий переклад) потребують величезних обчислювальних потужностей у хмарі. Виробники починають вводити підписку на «просунутий АІ». Коли цикл заміни смартфона розтягується до 40–50 місяців, вендорам стає вигідно, щоб ви не купували новий апарат, а «орендували» актуальне ПЗ. Наприклад, через платні оновлення, додаткове місце у хмарі або ексклюзивний софт. Це перетворює смартфон на платформу для доставки платних послуг. Для інвесторів та стабільності бізнесу регулярні платежі від мільйонів користувачів набагато цінніші, ніж стрибкоподібні продажі нових моделей. SaaS-модель робить перехід на інший бренд болісним. Якщо всі ваші дані, налаштування АІ-помічника та професійні інструменти працюють за підпискою всередині екосистеми одного бренду, ви з набагато більшою ймовірністю залишитеся з ним і надалі, навіть якщо сам апарат здорожчає.



«Ми більше не можемо вимірювати успіх ринку лише кількістю відвантажених коробок. Ринок смартфонів став зрілим, і 2026 рік просто закріпить цей статус. Це буде болісний процес трансформації, де виживуть лише найбільш адаптивні», прогнозує Набіла Попал.

Виробники, які зможуть гарантувати п'ять або сім років актуального програмного забезпечення, отримають значну перевагу в очах споживачів, що дивляться на смартфон як на довготривалий актив. Водночас ринок аксесуарів та сервісного обслуговування отримає новий поштовх до розвитку, оскільки ремонт пристроїв стане більш раціональним вибором порівняно з купівлею нових дорогих моделей. Таким чином, криза пам'яті 2026 року не просто знизить обсяги продажів, а фундаментально змінить те, як ми купуємо, використовуємо та сприймаємо персональну електроніку у другій половині десятиліття. Гравці, які зможуть вистояти в цей період «великої корекції», стануть архітекторами наступного етапу розвитку мобільного світу, де залізо вже не є головною зіркою шоу.

Крім того, варто звернути увагу на вплив геополітичних факторів, які стають дедалі вагомішими. Наростання торговельних бар'єрів та прагнення багатьох країн до локалізації виробництва додають ще один рівень складності до і без того крихких ланцюгів постачання. Для китайських брендів це означає необхідність ще активнішої диверсифікації ринків збуту, тоді як західні компанії змушені шукати альтернативи виробничим майданчикам у Південно-Східній Азії. Ця фрагментація ринку неминуче веде до зростання витрат, які знову ж таки лягають на плечі кінцевого споживача. В результаті, індустрія 2026 року - це вже не та «пласка» і глобалізована система, яку ми знали раніше, а складна мозаїка регіональних ринків з власними правилами та обмеженнями.

