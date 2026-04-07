Web3 - архітектура довіри чи чергова переоцінка цінностей?

7 апреля 2026 г., 17:55

Сучасний інтернет, який ми знаємо як Web2, перетворився на систему феодальних володінь великих технологічних корпорацій. Вони контролюють дані, диктують правила доступу та монетизують активність користувачів, залишаючи за собою право в будь-який момент змінити умови гри.

Концепція Web3, яка зародилася ще у 2014 році з подачі Ґевіна Вуда і набула неабиякого розголосу на початку цього десятиліття, пропонує фундаментально іншу модель: децентралізовану мережу, де довіра базується не на репутації посередника, а на алгоритмах блокчейну.

В основі Web3 лежить ідея розподіленого володіння. Це перехід від статичного читання (Web1) та інтерактивної взаємодії під наглядом платформ (Web2) до епохи, де користувач взаємодіє з додатками та цифровими активами напряму. Технологічний стек цього «нового» інтернету включає смарт-контракти, що автоматично виконують умови угод, токени та NFT, які фіксують право власності в публічному реєстрі, та децентралізовані автономні організації (DAO), де управління здійснюється спільнотою, а не радою директорів.

Потенціал цього ринку величезний: за оцінками Grand View Research, до 2030 року його обсяг може сягнути майже 34 млрд дол. Реальні приклади використання вже існують — від децентралізованих фінансів (DeFi), що працюють без банків, до токенізації квитків на концерти, що унеможливлює шахрайство при перепродажу. Понад півмільярда людей у світі вже дотичні до цієї екосистеми, причому лідерами впровадження є цифрові хаби на кшталт ОАЕ та Сінгапуру.

Проте, шлях до масового Web3 захаращений серйозними перешкодами. Складний користувацький досвід, високі комісії, незворотність транзакцій та екологічні питання створюють високий бар'єр для входу. Крім того, відсутність універсальних правил захисту користувачів гальмує інституційне прийняття.

Очікувати на повну заміну звичного інтернету не варто. Гібридна модель, де критичні вузли безпеки та обліку власності перейдуть у Web3, а масштабування та UX залишаться у Web2, виглядає найбільш реалістичною. Для побудови та підтримки таких систем знадобиться стійка та передбачувана IT-інфраструктура, здатна витримувати специфічні навантаження децентралізованих мереж 24/7. Це схоже на те, як працює гібридна інфраструктура: компанія залишає стабільні та чутливі процеси in-house, а в хмару виносить те, що вигідніше масштабувати та швидко змінювати.

Компаніям, які вже зараз дивляться у бік Web3-проєктів, варто починати саме з аналізу вимог до базової інфраструктури.

