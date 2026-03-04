Softprom угодою з cPacket розширює портфель рішень для мережевого моніторингу

4 марта 2026 г., 14:35

Компанія Softprom оголошує про підписання дистриб'юторської угоди з cPacket Networks, розробником рішень для мережевого моніторингу (observability) на основі пакетних даних для підприємств з нульовим часом простою. Це партнерство покликане забезпечити розширену видимість мережі та стійкість безпеки для організацій, що працюють у складних гібридних хмарних середовищах.

Згідно з умовами угоди, Softprom стає дистриб'ютором портфеля рішень cPacket Unified Network Observability. Партнерство охоплює велику географію, забезпечуючи доступ до високопродуктивних мережевих рішень у наступних країнах: Україна, Вірменія, Азербайджан, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Монголія, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан, а також Австрія, Німеччина, Швейцарія та Польща.

Рішення cPacket побудовані на принципі Packets Don’t Lie («пакети не брешуть»), забезпечуючи нефільтрований запис мережевої активності з високою роздільною здатністю, що слугує остаточним джерелом істини для пошуку несправностей та забезпечення безпеки.

Завдяки цій співпраці партнери Softprom та їхні клієнти отримають доступ до модульних рішень, створених для найбільш високонавантажених мереж:

High-Speed Packet Brokers – інтелектуальне рішення для обробки пакетів, яке гарантує 100% облік даних, дозволяючи інструментам безпеки та мережевої продуктивності працювати з максимальною ефективністю без втрат;

Continuous Packet Capture – захоплення кожного пакета на швидкості лінії до 200 Гбіт/с, що дозволяє проводити аналітику та криміналістику в реальному часі для значного скорочення середнього часу вирішення інцидентів (MTTR);

Unified Control Center – єдина точка управління та контролю, що забезпечує управління та візуалізацію даних у всій гібридній мережі з одного інтерфейсу;

AI-Driven Insights – розширені можливості AI/ML, які перетворюють необроблені пакетні дані на надійні інсайти, які команди можуть перевіряти, пояснювати та застосовувати на практиці;

Cloud Suite – розширює можливості моніторингу на хмарні середовища з безагентним дзеркалюванням/ реплікацією пакетів, безперервним захопленням, глибокою хмарною аналітикою та дашбордами в реальному часі для AWS, Azure та Google Cloud.

